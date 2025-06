Campionato nazionale CSI MTB di “Endurance” al via a Fermo

Domenica 8 giugno il Bike Park assegna nelle Marche i titoli nazionali nella specialità della MTB su un circuito di 5 km

FERMO – Sei ore in bici ininterrottamente. A Fermo sono attesi un centinaio di ciclisti al via del Campionato nazionale CSI MTB di “Endurance”, alla lettera “resistenza”. Dalle 10 alle 16 di domenica 8 giugno occorrerà infatti resistere in sella ed insistere sui pedali per tagliare il traguardo tricolore marchigiano. L’appuntamento tricolore è presso il Bike Park di Fermo, già teatro del campionato nazionale di ciclocross, che assegnerà ancora delle maglie tricolori del CSI, per l’appunto nella specialità XC24H (Endurance 6 Ore).

I pretendenti ai titoli nelle varie categorie arrivano, oltre che dalla regione di casa, dall’Umbria, dalla Puglia, dal Lazio, dalla Lombardia e dall’Abruzzo. Sono ammessi in gara sia gli individuali sia i team, formati da 2 o da 3 componenti: atleti di qualsiasi sesso e categoria. Studiato in collaborazione con l’associazione ciessina 4 Emme Eventi, il percorso di gara, che costeggia il fiume Tenna, misura 5 km, e andrà ripetuto più volte fino allo scoccare della sesta ora ed anche oltre per chi si trovasse in un tratto intermedio.

All’interno del tracciato marchigiano verranno predisposte delle postazioni per effettuare qualsiasi intervento, meccanico o di rifornimento, oltre ad un’apposita “zona cambio”, dove, rigorosamente bici alla mano, attraverso un tocco di mano sarà possibile effettuare il cambio fra due componenti del team. Tenacia, forza e tempra, oltre anche al cambio, pacco pignoni e freni, faranno la differenza in gara. A fine manifestazione, premiazioni, pranzo per tutti i partecipanti con specialità locali.