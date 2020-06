Classifica marcatori Serie A

I marcatori Serie A, classifica per la stagione 2019-2020. Il capocannoniere e i principali cannonieri del campionato italiano, gli assist realizzati

Pos Giocatore Paese Squadra Gol Assists 1. Ciro Immobile Italia Lazio 27 10 2. Cristiano Ronaldo Portogallo Juventus 21 7 3. Romelu Lukaku Belgio Inter 17 4 4. João Pedro Brasile Cagliari 16 3 5. Josip Iličič Slovenia Atalanta 15 0 6. Francesco Caputo Italia Sassuolo 13 1 Luis Muriel Colombia Atalanta 13 5 8. Edin Džeko Bosnia-Herzegovina Roma 12 0 9. Lautaro Martínez Argentina Inter 11 2 Andrea Petagna Italia SPAL 11 5 Duván Zapata Colombia Atalanta 11 1 12. Andrea Belotti Italia Torino 9 5 Domenico Berardi Italia Sassuolo 9 0 Arkadiusz Milik Polonia Napoli 9 0 Fabio Quagliarella Italia Sampdoria 9 5 16. Jérémie Boga Costa d'Avorio Sassuolo 8 0 Felipe Caicedo Ecuador Lazio 8 0 Andreas Cornelius Danimarca Parma 8 0 Marco Mancosu Italia Lecce 8 5 20. Joaquín Correa Argentina Lazio 7 0 Domenico Criscito Italia Genoa 7 7 Paulo Dybala Argentina Juventus 7 1 Robin Gosens Germania Atalanta 7 0 Gianluca Lapadula Italia Lecce 7 2 Riccardo Orsolini Italia Bologna 7 0 Goran Pandev Macedonia del Nord Genoa 7 0 27. Federico Chiesa Italia Fiorentina 6 1 Manolo Gabbiadini Italia Sampdoria 6 1 Papu Gómez Argentina Atalanta 6 0 Aleksandar Kolarov Serbia Roma 6 2 Dries Mertens Belgio Napoli 6 0 Henrikh Mkhitaryan Armenia Roma 6 0 Rodrigo Palacio Argentina Bologna 6 0 Ante Rebić Croazia Milan 6 0 Giovanni Simeone Argentina FiorentinaCagliari 6 0 Dušan Vlahović Serbia Fiorentina 6 1 37. Álex Berenguer Spagna Torino 5 0 Mario Balotelli Italia Brescia 5 0 Rodrigo de Paul Argentina Udinese 5 0 Gervinho Costa d'Avorio Parma 5 0 Theo Hernández Francia Milan 5 0 Gonzalo Higuaín Argentina Juventus 5 0 Lorenzo Insigne Italia Napoli 5 3 Christian Kouamé Costa d'Avorio Genoa 5 0 Dejan Kulusevski Svezia Parma 5 0 Radja Nainggolan Belgio Cagliari 5 0 Stefano Okaka Italia Udinese 5 0 Mario Pašalić Croazia Atalanta 5 0 Gastón Ramírez Uruguay Sampdoria 5 1 50. Cristian Ansaldi Argentina Torino 4 0 Mattia Bani Italia Bologna 4 0 Alfredo Donnarumma Italia Brescia 4 1 Filip Đuričić Serbia Sassuolo 4 0 Justin Kluivert Olanda Roma 4 0 Kevin Lasagna Italia Udinese 4 0 Luis Alberto Spagna Lazio 4 1 Ruslan Malinovskiy Ucraina Atalanta 4 0 Sergej Milinković-Savić Serbia Lazio 4 0 Giampaolo Pazzini Italia Verona 4 3 Krzysztof Piątek Polonia Milan 4 3 Erick Pulgar Cile Fiorentina 4 4 Nicola Sansone Italia Bologna 4 3 Ernesto Torregrossa Italia Brescia 4 1 Nicolò Zaniolo Italia Roma 4 0 65. Musa Barrow Gambia AtalantaBologna 3 0 Leonardo Bonucci Italia Juventus 3 0 Marcelo Brozović Croazia Inter 3 0 Marco Calderoni Italia Lecce 3 0 Hakan Çalhanoğlu Turchia Milan 3 0 Gianluca Caprari Italia ParmaSampdoria 3 0 Gaetano Castrovilli Italia Fiorentina 3 0 Jhon Chancellor Venezuela Brescia 3 0 Samuel Di Carmine Italia Verona 3 0 Filippo Falco Italia Lecce 3 0 Davide Faraoni Italia Verona 3 0 Zlatan Ibrahimović Svezia Milan 3 0 Juraj Kucka Slovacchia Parma 3 0 Llorente Spagna Napoli 3 0 Kostas Manolas Grecia Napoli 3 0 Nikola Milenković Serbia Fiorentina 3 0 Diego Perotti Argentina Roma 3 3 Matteo Pessina Italia Verona 3 0 Miralem Pjanić Bosnia-Herzegovina Juventus 3 0 Aaron Ramsey Galles Juventus 3 0 Antonio Sanabria Paraguay Genoa 3 0 Stefano Sensi Italia Inter 3 0 Roberto Soriano Italia Bologna 3 0 Hamed Traorè Costa d'Avorio Sassuolo 3 0 Cengiz Ünder Turchia Roma 3 0 Valerio Verre Italia Verona 3 2 Simone Zaza Italia Torino 3 0 92. Francesco Acerbi Italia Lazio 2 0 Khouma Babacar Senegal Lecce 2 0 Giacomo Bonaventura Italia Milan 2 0 Kevin Bonifazi Italia SPALTorino 2 0 Fabio Borini Italia MilanVerona 2 0 Antonio Candreva Italia Inter 2 0 Francesco Cassata Italia Genoa 2 0 Lucas Castro Argentina CagliariSPAL 2 0 Luca Ceppitelli Italia Cagliari 2 0 Matthijs de Ligt Olanda Juventus 2 0 Stefan de Vrij Olanda Inter 2 0 Federico Di Francesco Italia SPAL 2 0 Giovanni Di Lorenzo Italia Napoli 2 0 Diego Farias Brasile Lecce 2 0 Fabián Ruiz Spagna Napoli 2 0 Remo Freuler Svizzera Atalanta 2 0 Roberto Gagliardini Italia Inter 2 0 Riccardo Gagliolo Svezia Parma 2 0 Simone Iacoponi Italia Parma 2 0 Roberto Inglese Italia Parma 2 0 Jakub Jankto Repubblica Ceca Sampdoria 2 0 José Callejón Spagna Napoli 2 0 Nikola Kalinić Croazia Roma 2 0 Jasmin Kurtić Slovenia ParmaSPAL 2 0 Andrea La Mantia Italia Lecce 2 0 Karol Linetty Polonia Sampdoria 2 0 Hirving Lozano Messico Napoli 2 0 Adam Marušić Montenegro Lazio 2 0 Miguel Veloso Portogallo Verona 2 0 Germán Pezzella Argentina Fiorentina 2 0 Andrea Pinamonti Italia Genoa 2 0 Andrea Poli Italia Bologna 2 0 Rafael Leão Portogallo Milan 2 0 Franck Ribéry Francia Fiorentina 2 0 Ken Sema Svezia Udinese 2 0 Chris Smalling Inghilterra Roma 2 0 Mariusz Stępiński Polonia Verona 2 0 Mattia Valoti Italia SPAL 2 0 Matías Vecino Uruguay Inter 2 0 Jordan Veretout Francia Roma 2 2 Piotr Zieliński Polonia Napoli 2 0 133. Bobby Adekanye Olanda Lazio 1 0 Kevin Agudelo Colombia FiorentinaGenoa 1 0 Allan Brasile Napoli 1 0 Milan Badelj Croazia Fiorentina 1 0 Antonín Barák Repubblica Ceca UdineseLecce 1 0 Nicolò Barella Italia Inter 1 0 Antonino Barillà Italia Parma 1 0 Alessandro Bastoni Italia Inter 1 0 Bastos Angola Lazio 1 0 Marco Benassi Italia Fiorentina 1 0 Dimitri Bisoli Italia Brescia 1 0 Kevin-Prince Boateng Ghana Fiorentina 1 0 Federico Bonazzoli Italia Sampdoria 1 0 Borja Valero Spagna Inter 1 0 Bremer Brasile Torino 1 0 Martín Cáceres Uruguay Fiorentina 1 0 Timothy Castagne Belgio Atalanta 1 0 Danilo Cataldi Italia Lazio 1 0 Alberto Cerri Italia CagliariSPAL 1 0 Giorgio Chiellini Italia Juventus 1 0 Andrea Cistana Italia Brescia 1 0 Bryan Cristante Italia Roma 1 0 Juan Cuadrado Colombia Juventus 1 0 Danilo D'Ambrosio Italia Inter 1 0 Danilo Brasile Juventus 1 0 Danilo Brasile Bologna 1 0 Paweł Dawidowicz Polonia Verona 1 0 Marten de Roon Olanda Atalanta 1 0 Gregoire Defrel Francia Sassuolo 1 0 Alessandro Deiola Italia CagliariLecce 1 0 Merih Demiral Turchia Juventus 1 0 Diego Demme Germania Napoli 1 0 Berat Djimsiti Albania Atalanta 1 0 Giulio Donati Italia Lecce 1 0 Alfred Duncan Ghana FiorentinaSassuolo 1 0 Blerim Džemaili Svizzera Bologna 1 0 Simone Edera Italia Torino 1 0 Eljif Elmas Macedonia del Nord Napoli 1 0 Sebastiano Esposito Italia Inter 1 1 Paolo Faragò Italia Cagliari 1 0 Seko Fofana Francia Udinese 1 0 Gabriel Strefezza Brasile SPAL 1 0 Alberto Grassi Italia Parma 1 0 Armando Izzo Italia Torino 1 0 Yann Karamoh Francia Parma 1 0 Franck Kessié Costa d'Avorio Milan 1 1 Ladislav Krejčí Repubblica Ceca Bologna 1 0 Marash Kumbulla Albania Verona 1 0 Darko Lazović Serbia Verona 1 0 Fabio Lucioni Italia Lecce 1 0 Luiz Felipe Brasile Lazio 1 0 Žan Majer Slovenia Lecce 1 0 Nikola Maksimović Serbia Napoli 1 0 Gianluca Mancini Italia Roma 1 0 Simone Missiroli Italia SPAL 1 0 Nahitan Nández Uruguay Cagliari 1 0 Ilija Nestorovski Macedonia del Nord Udinese 1 0 Christian Oliva Uruguay Cagliari 1 0 José Palomino Argentina Atalanta 1 0 Pedro Obiang Spagna Sassuolo 1 0 Lorenzo Pellegrini Italia Roma 1 0 Gastón Pereiro Uruguay Cagliari 1 0 Fabio Pisacane Italia Cagliari 1 0 Ignacio Pussetto Argentina Udinese 1 0 Stefan Radu Romania Lazio 1 0 Daniele Ragatzu Italia Cagliari 1 0 Tomás Rincón Venezuela Torino 1 0 Rodrigo Becão Brasile Udinese 1 0 Marko Rog Croazia Cagliari 1 0 Rômulo Italia BresciaGenoa 1 0 Eddie Salcedo Italia Verona 1 0 Alexis Sánchez Cile Inter 1 0 Federico Santander Paraguay Bologna 1 1 Riccardo Saponara Italia GenoaLecce 1 0 Lasse Schöne Danimarca Genoa 1 0 Andreas Skov Olsen Danimarca Bologna 1 0 Adama Soumaoro Francia Genoa 1 0 Nikolas Špalek Slovacchia Brescia 1 0 Mattia Sprocati Italia Parma 1 0 Jens Stryger Larsen Danimarca Udinese 1 0 Stefano Sturaro Italia Genoa 1 0 Suso Spagna Milan 1 0 Andrea Tabanelli Italia Lecce 1 0 Jeremy Toljan Germania Sassuolo 1 0 Rafael Tolói Brasile Atalanta 1 0 Sandro Tonali Italia Brescia 1 0 Amad Traoré Costa d'Avorio Atalanta 1 0 Simone Verdi Italia NapoliTorino 1 0 Ashley Young Inghilterra Inter 1 0 Mattia Zaccagni Italia Verona 1 0 Cristián Zapata Colombia Genoa 1 0

CORSA AL TITOLO DI CAPOCANNONIERE PRIMA DEL CORONAVIRUS

Gran bella sfida quella tra Immobile e Ronaldo per il titolo di cannoniere 2019-2020 della Serie A. Il bomber laziale con 27 centri prima dell’interruzione per il Coronavirus guida questa speciale classifica staccando CR7 che segue a 21. Dieci i rigori realizzati dal primo, 7 dal secondo ma ci sono ancora diverse giornate per poter vedere come andrà a finire. Sul podio anche il neo acquisto dell’Inter Lukaku autore di 17 centri e perno fondamentale dello scacchiere di Conte.

Stagione al momento da incorniciare per il rossoblù Joao Pedro che con i suoi 16 gol ha trascinato soprattutto nella prima parte di stagione la sua squadra in posizioni nobili della classifica. Quindi troviamo i due atalantini Ilicic e Muriel con 28 reti in due (di poco più dietro anche Zapata con 11) mentre tra le “provinciali” c’è Caputo del Sassuolo con 13, 1 in più del bomber giallorosso Dzeko.