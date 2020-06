Classifica Serie A – stagione 2019-2020

La classifica Serie A, aggiornamento dei punti del campionato italiano per la stagione 2019-2020. Vittorie, sconfitti, pareggi, le reti fatte e subite

Pos Squadra G V P S GF GS Punti 1 Juventus 26 20 3 3 50 24 63 2 Lazio 26 19 5 2 60 23 62 3 Inter 25 16 6 3 49 24 54 4 Atalanta 25 14 6 5 70 34 48 5 Roma 26 13 6 7 51 35 45 6 Napoli 26 11 6 9 41 36 39 7 Milan 26 10 6 10 28 34 36 8 Verona 25 9 8 8 29 26 35 9 Parma 25 10 5 10 32 31 35 10 Bologna 26 9 7 10 38 42 34 11 Sassuolo 25 9 5 11 41 39 32 12 Cagliari 25 8 8 9 41 40 32 13 Fiorentina 26 7 9 10 32 36 30 14 Udinese 26 7 7 12 21 37 28 15 Torino 25 8 3 14 28 45 27 16 Sampdoria 25 7 5 13 28 44 26 17 Genoa 26 6 7 13 31 47 25 18 Lecce 26 6 7 13 34 56 25 19 SPAL 26 5 3 18 20 44 18 20 Brescia 26 4 4 18 22 49 16

IL PUNTO SULLA CLASSIFICA PRIMA DEL CORONAVIRUS

La classifica di Serie A dopo un testa a testa iniziale tra Juventus e Inter ha vissuto in vetta anche l’arrivo della Lazio che ha anche scavalcato i nerazzurri e che alla vigilia della ripresa sembrano gli unici a poter contrastare i bianconeri nella lotta scudetto. Solo un punto separa i due club che dovranno ancora affrontarsi in quella sfida che sa di decisiva. Sono invece 9 le lunghezze di ritardo dell’Inter che ha una gara in più da disputare ma che paga a caro prezzo le sconfitte dei due scontri diretti contro la squadra di Sarri. Nella lotta a un posto in Champions favorita l’Atalanta che ha alcuni punti di vantaggio sulla Roma, più staccati Napoli e Milan che sono in ripresa nell’ultima fase. Passando invece alla zona retrocessione, complicata la situazione per Brescia e SPAL mentre per il terz’ultimo posto c’è grande incertezza con Lecce e Genoa appaiati e con Sampdoria, Torino e Udinese rispettivamente un punto, due e tre sopra di loro.