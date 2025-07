Finali CSI 2025: in campo per 9 scudetti nazionali

Dal 10 al 13 luglio oltre mille atleti e 70 squadre da 16 regioni italiane si sfidano nelle finali nazionali CSI 2025

ROMA – La lunga stagione per le squadre del CSI sta per concludersi. Dopo aver tirato la volata scudetto alle formazioni U12, a quelle U13, a quelle delle categorie Ragazzi, Allievi e Juniores, ed aver assegnato i titoli nelle tre discipline integrate paralimpiche, l’ultimo km verso i traguardi tricolori ciessini arriva con le fasi finali dei Campionati nazionali per le squadre delle categorie Top Junior ed Open.

Più di mille atleti di 70 squadre rappresentative di ben 16 regioni da domani fino a domenica 13 luglio scenderanno in campo alla conquista dei 9 titoli messi in palio dal Centro Sportivo Italiano nei Campionati nazionali degli adulti (dai 18 anni in su). Le fasi finali si giocheranno decentrate in quattro sedi diverse, contemporaneamente in quattro zone d’Italia, con la collaborazione dei Comitati territoriali di Perugia, Bologna, Pesaro-Urbino e Modena.

PALLAVOLO

Quest’anno Perugia profuma di Champions nel volley. Ed ecco allora che anche i campioni e le campionesse di pallavolo del CSI giocheranno il gran finale di stagione nel capoluogo umbro e nei suoi dintorni. Le finali del Campionato Nazionale, dal 10 al 13 luglio, andranno ad assegnare in Umbria ben quattro scudetti. Quattrocento fra atleti e atlete in campo, per un totale di 29 formazioni pretendenti al titolo, provenienti da 12 regioni italiane.

Il movimento pallavolistico del CSI vedrà da domani a domenica gravitare nei dintorni perugini circa un migliaio di persone, fra tecnici, accompagnatori, arbitri e familiari al seguito delle squadre qualificatesi per il gran finale di stagione. Domattina, 10 luglio, subito in campo a Mantignana le campionesse in carica del Volley Piave, così come i detentori del titolo Open maschile, ossia gli elefanti catanesi del Liotri Volley, al Palasport di Magione. Debuttano invece al PalaBarton Energy nel capoluogo umbro i campioni uscenti del Volley Misto, i maceratesi del Puma Volley. La categoria giovanile delle Top Junior giocherà invece la sua Final 4 a girone unico tutta a San Mariano. Tutte le finali domenica 13 luglio, con premiazioni al PalaBarton di Perugia.

PALLACANESTRO

È il momento delle Finals CSI, lo scudetto cioè dei quintetti “Open”. E ad ospitarle non poteva esserci città migliore di Bologna, il cui cuore batte e “palleggia” a canestro. Otto squadre in terra felsinea sono da domani pronte a scendere in campo al PalaItis di Porretta Terme ed al Pala Enzo Biagi di Lizzano in Belvedere. Nei due Comuni al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, i giocatori delle otto squadre maschili finaliste avranno infatti l’occasione di fare visita al Santuario della Madonna del Ponte, ossia la patrona della pallacanestro, ed alla Casa della Pallacanestro, un museo dedicato al basket locale. Particolare curioso: nella Final 8 in campo anche due squadre rappresentative di due storiche tifoserie cestistiche: nel girone A quelli della Viola Reggio Calabria nel quintetto della Reghion Basket Popolare Reggio Calabria, nel girone B quelli di casa – gli Eagles HSLB (Hic Sunt Leones Basket 1970) – della Fortitudo Bologna. Come amare cioè questo sport non solo da spettatori sportivi, bensì anche da attori protagonisti dello sport, come nel pieno spirito CSI.

CALCIO A 5

La manifestazione calcistica vede diretti sulla costa adriatica marchigiana, tra Fano e Pesaro, 18 quintetti finalisti, pronti per il rush finale della volata scudetto. La Final 4 del calcio a 5 femminile vedrà 4 squadre e 44 atlete impegnate. Ancona, Perugia, Bergamo e Roma sono i Comitati del CSI che possono ambire allo scudetto delle donne.

Nel calcio a 5 maschile sono invece ben 14 le squadre iscritte alla finale. Circa duecento gli atleti che andranno in distinta, in rappresentanza di varie regioni e città. A difendere i colori delle Marche un quintetto ascolano ed uno pesarese. Due le squadre emiliane con Bologna e Reggio Emilia qualificate dalla regione confinante. Le altre pretendenti al titolo arrivano una per regione da Brescia, Foligno, Lecce, Oristano, Pisa, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Teramo, Venezia, Verbania. Oggi gli accrediti e l’accoglienza. In campo dal 10 al 13 luglio spazio alle azioni ed ai gol che varranno il tricolore.

CALCIO A 11 – CALCIO A 7

Riflettori accesi sulla Via Emilia, dove questa settimana si assegnano gli scudetti nazionali del CSI, del calcio a 7 e del calcio a 11, ovvero due discipline sportive tra le più diffuse e praticate in Italia. La manifestazione – realizzata con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno di APT Servizi Emilia-Romagna e SportValley – vede inoltre i patrocini dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. Fino a domenica 1a3 luglio, oltre trecento calciatori finalisti in campo, esattamente 190 nel calcio a 11 e 126 nel calcio a 7, con al seguito una sessantina fra tecnici e dirigenti accompagnatori, graviteranno nelle zone dell’Unione Terre di Castelli, precisamente nei Comuni di Castelvetro, Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, dove cioè da domattina si disputeranno le gare valide per i due titoli. Nei due tornei in campo scenderanno 14 squadre, sette in ciascuna delle due discipline sportive. Nel calcio a 7, che vivrà la finale scudetto alle ore 9:00 di domenica 13 luglio sul campo comunale di Spilamberto (MO), la formula prevede di disputare due gironi all’italiana con partite di sola andata.

Anche nel calcio a 11 la formula di gioco è la medesima, con 7 squadre che hanno strappato un pass per i Campionati Nazionali Open CSI. Si comincia giovedì 10 luglio in contemporanea alle 18:30 sui campi di Marano e Spilamberto. La finale Open di calcio a 11 è in programma domenica 13 luglio alle ore 9 a Castelvetro (MO). Per arrivarci serviranno le due semifinali incrociate tra le prime dei due gironi.