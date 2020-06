Risultati Serie A, stagione 2019-2020

Tutti i risultati di Serie A per le partite della stagione. Aggiornamenti oggi dal campionato italiano, i gol realizzati nella giornata e a fine primo tempo

26ª Giornata Sabato 29.02.2020 ore 15:00 Lazio-Bologna 2:0 (2:0)

Sabato 29.02.2020 ore 20:45 Napoli-Torino 2:1 (1:0)

Domenica 01.03.2020 ore 15:00 Lecce-Atalanta 2:7 (2:2)

Domenica 01.03.2020 ore 18:00 Cagliari-Roma 3:4 (1:2)

Domenica 08.03.2020 ore 13:45 Parma-SPAL 0:1 (0:0)

Domenica 08.03.2020 ore 15:00 Milan-Genoa 1:2 (0:2)

Domenica 08.03.2020 ore 15:00 Sampdoria-Verona 2:1 (0:1)

Domenica 08.03.2020 ore 18:00 Udinese-Fiorentina 0:0 (0:0)

Domenica 08.03.2020 ore 20:45 Juventus-Inter 2:0 (0:0)

Lunedi 09.03.2020 ore 18:30 Sassuolo-Brescia 3:0 (1:0) 25ª Giornata Venerdi 21.02.2020 ore 20:45 Brescia-Napoli 1:2 (1:0)

Sabato 22.02.2020 ore 15:00 Bologna-Udinese 1:1 (0:1)

Sabato 22.02.2020 ore 18:00 SPAL-Juventus 1:2 (0:1)

Sabato 22.02.2020 ore 20:45 Fiorentina-Milan 1:1 (0:0)

Domenica 23.02.2020 ore 12:30 Genoa-Lazio 2:3 (0:1)

Domenica 23.02.2020 ore 18:00 Roma-Lecce 4:0 (2:0) 24ª Giornata Sabato 15.02.2020 ore 15:00 Lecce-SPAL 2:1 (1:0)

Sabato 15.02.2020 ore 18:00 Bologna-Genoa 0:3 (0:2)

Sabato 15.02.2020 ore 20:45 Atalanta-Roma 2:1 (0:1)

Domenica 16.02.2020 ore 12:30 Udinese-Verona 0:0 (0:0)

Domenica 16.02.2020 ore 15:00 Juventus-Brescia 2:0 (1:0)

Domenica 16.02.2020 ore 15:00 Sampdoria-Fiorentina 1:5 (0:3)

Domenica 16.02.2020 ore 15:00 Sassuolo-Parma 0:1 (0:1)

Domenica 16.02.2020 ore 18:00 Cagliari-Napoli 0:1 (0:0)

Domenica 16.02.2020 ore 20:45 Lazio-Inter 2:1 (0:1)

Lunedi 17.02.2020 ore 20:45 Milan-Torino 1:0 (1:0) 23ª Giornata Venerdi 07.02.2020 ore 20:45 Roma-Bologna 2:3 (1:2)

Sabato 08.02.2020 ore 15:00 Fiorentina-Atalanta 1:2 (1:0)

Sabato 08.02.2020 ore 18:00 Torino-Sampdoria 1:3 (0:0)

Sabato 08.02.2020 ore 20:45 Verona-Juventus 2:1 (0:0)

Domenica 09.02.2020 ore 12:30 SPAL-Sassuolo 1:2 (1:0)

Domenica 09.02.2020 ore 15:00 Genoa-Cagliari 1:0 (1:0)

Domenica 09.02.2020 ore 15:00 Napoli-Lecce 2:3 (0:1)

Domenica 09.02.2020 ore 15:00 Brescia-Udinese 1:1 (0:0)

Domenica 09.02.2020 ore 18:00 Parma-Lazio 0:1 (0:1)

Domenica 09.02.2020 ore 20:45 Inter-Milan 4:2 (0:2) 22ª Giornata Sabato 01.02.2020 ore 15:00 Bologna-Brescia 2:1 (1:1)

Sabato 01.02.2020 ore 18:00 Cagliari-Parma 2:2 (1:1)

Sabato 01.02.2020 ore 20:45 Sassuolo-Roma 4:2 (3:0)

Domenica 02.02.2020 ore 12:30 Juventus-Fiorentina 3:0 (1:0)

Domenica 02.02.2020 ore 15:00 Atalanta-Genoa 2:2 (2:2)

Domenica 02.02.2020 ore 15:00 Milan-Verona 1:1 (1:1)

Domenica 02.02.2020 ore 15:00 Lazio-SPAL 5:1 (4:0)

Domenica 02.02.2020 ore 18:00 Lecce-Torino 4:0 (2:0)

Domenica 02.02.2020 ore 20:45 Udinese-Inter 0:2 (0:0)

Lunedi 03.02.2020 ore 20:45 Sampdoria-Napoli 2:4 (1:2) 21ª Giornata Venerdi 24.01.2020 ore 20:45 Brescia-Milan 0:1 (0:0)

Sabato 25.01.2020 ore 15:00 SPAL-Bologna 1:3 (1:1)

Sabato 25.01.2020 ore 18:00 Fiorentina-Genoa 0:0 (0:0)

Sabato 25.01.2020 ore 20:45 Torino-Atalanta 0:7 (0:3)

Domenica 26.01.2020 ore 12:30 Inter-Cagliari 1:1 (1:0)

Domenica 26.01.2020 ore 15:00 Verona-Lecce 3:0 (2:0)

Domenica 26.01.2020 ore 15:00 Sampdoria-Sassuolo 0:0 (0:0)

Domenica 26.01.2020 ore 15:00 Parma-Udinese 2:0 (2:0)

Domenica 26.01.2020 ore 18:00 Roma-Lazio 1:1 (1:1)

Domenica 26.01.2020 ore 20:45 Napoli-Juventus 2:1 (0:0) 20ª Giornata Sabato 18.01.2020 ore 15:00 Lazio-Sampdoria 5:1 (3:0)

Sabato 18.01.2020 ore 18:00 Sassuolo-Torino 2:1 (0:1)

Sabato 18.01.2020 ore 20:45 Napoli-Fiorentina 0:2 (0:1)

Domenica 19.01.2020 ore 12:30 Milan-Udinese 3:2 (0:1)

Domenica 19.01.2020 ore 15:00 Brescia-Cagliari 2:2 (1:1)

Domenica 19.01.2020 ore 15:00 Bologna-Verona 1:1 (1:0)

Domenica 19.01.2020 ore 15:00 Lecce-Inter 1:1 (0:0)

Domenica 19.01.2020 ore 18:00 Genoa-Roma 1:3 (1:2)

Domenica 19.01.2020 ore 20:45 Juventus-Parma 2:1 (1:0)

Lunedi 20.01.2020 ore 20:45 Atalanta-SPAL 1:2 (1:0) 19ª Giornata Sabato 11.01.2020 ore 15:00 Cagliari-Milan 0:2 (0:0)

Sabato 11.01.2020 ore 18:00 Lazio-Napoli 1:0 (0:0)

Sabato 11.01.2020 ore 20:45 Inter-Atalanta 1:1 (1:0)

Domenica 12.01.2020 ore 12:30 Udinese-Sassuolo 3:0 (1:0)

Domenica 12.01.2020 ore 15:00 Fiorentina-SPAL 1:0 (0:0)

Domenica 12.01.2020 ore 15:00 Sampdoria-Brescia 5:1 (2:1)

Domenica 12.01.2020 ore 15:00 Torino-Bologna 1:0 (1:0)

Domenica 12.01.2020 ore 18:15 Verona-Genoa 2:1 (0:1)

Domenica 12.01.2020 ore 20:45 Roma-Juventus 1:2 (0:2)

Lunedi 13.01.2020 ore 20:45 Parma-Lecce 2:0 (0:0) 18ª Giornata Domenica 05.01.2020 ore 12:30 Brescia-Lazio 1:2 (1:1)

Domenica 05.01.2020 ore 15:00 SPAL-Verona 0:2 (0:1)

Domenica 05.01.2020 ore 18:00 Genoa-Sassuolo 2:1 (1:1)

Domenica 05.01.2020 ore 20:45 Roma-Torino 0:2 (0:1)

Lunedi 06.01.2020 ore 12:30 Bologna-Fiorentina 1:1 (0:1)

Lunedi 06.01.2020 ore 15:00 Atalanta-Parma 5:0 (3:0)

Lunedi 06.01.2020 ore 15:00 Juventus-Cagliari 4:0 (0:0)

Lunedi 06.01.2020 ore 15:00 Milan-Sampdoria 0:0 (0:0)

Lunedi 06.01.2020 ore 18:00 Lecce-Udinese 0:1 (0:0)

Lunedi 06.01.2020 ore 20:45 Napoli-Inter 1:3 (1:2) 17ª Giornata Mercoledi 18.12.2019 ore 18:55 Sampdoria-Juventus 1:2 (1:2)

Venerdi 20.12.2019 ore 20:45 Fiorentina-Roma 1:4 (1:2)

Sabato 21.12.2019 ore 15:00 Udinese-Cagliari 2:1 (1:0)

Sabato 21.12.2019 ore 18:00 Inter-Genoa 4:0 (2:0)

Sabato 21.12.2019 ore 20:45 Torino-SPAL 1:2 (1:1)

Domenica 22.12.2019 ore 12:30 Atalanta-Milan 5:0 (1:0)

Domenica 22.12.2019 ore 15:00 Lecce-Bologna 2:3 (0:1)

Domenica 22.12.2019 ore 15:00 Parma-Brescia 1:1 (0:0)

Domenica 22.12.2019 ore 20:45 Sassuolo-Napoli 1:2 (1:0)

Mercoledi 05.02.2020 ore 20:45 Lazio-Verona 0:0 (0:0) 16ª Giornata Sabato 14.12.2019 ore 15:00 Brescia-Lecce 3:0 (2:0)

Sabato 14.12.2019 ore 18:30 Napoli-Parma 1:2 (0:1)

Sabato 14.12.2019 ore 20:45 Genoa-Sampdoria 0:1 (0:0)

Domenica 15.12.2019 ore 12:30 Verona-Torino 3:3 (0:1)

Domenica 15.12.2019 ore 15:00 Bologna-Atalanta 2:1 (1:0)

Domenica 15.12.2019 ore 15:00 Juventus-Udinese 3:1 (3:0)

Domenica 15.12.2019 ore 15:00 Milan-Sassuolo 0:0 (0:0)

Domenica 15.12.2019 ore 18:00 Roma-SPAL 3:1 (0:1)

Domenica 15.12.2019 ore 20:45 Fiorentina-Inter 1:1 (0:1)

Lunedi 16.12.2019 ore 20:45 Cagliari-Lazio 1:2 (1:0) 15ª Giornata Venerdi 06.12.2019 ore 20:45 Inter-Roma 0:0 (0:0)

Sabato 07.12.2019 ore 15:00 Atalanta-Verona 3:2 (1:1)

Sabato 07.12.2019 ore 18:00 Udinese-Napoli 1:1 (1:0)

Sabato 07.12.2019 ore 20:45 Lazio-Juventus 3:1 (1:1)

Domenica 08.12.2019 ore 12:30 Lecce-Genoa 2:2 (0:2)

Domenica 08.12.2019 ore 15:00 Sassuolo-Cagliari 2:2 (2:0)

Domenica 08.12.2019 ore 15:00 SPAL-Brescia 0:1 (0:0)

Domenica 08.12.2019 ore 15:00 Torino-Fiorentina 2:1 (1:0)

Domenica 08.12.2019 ore 18:00 Sampdoria-Parma 0:1 (0:1)

Domenica 08.12.2019 ore 20:45 Bologna-Milan 2:3 (1:2) 14ª Giornata Sabato 30.11.2019 ore 15:00 Brescia-Atalanta 0:3 (0:1)

Sabato 30.11.2019 ore 18:00 Genoa-Torino 0:1 (0:0)

Sabato 30.11.2019 ore 20:45 Fiorentina-Lecce 0:1 (0:0)

Domenica 01.12.2019 ore 12:30 Juventus-Sassuolo 2:2 (1:1)

Domenica 01.12.2019 ore 15:00 Inter-SPAL 2:1 (2:0)

Domenica 01.12.2019 ore 15:00 Lazio-Udinese 3:0 (3:0)

Domenica 01.12.2019 ore 15:00 Parma-Milan 0:1 (0:0)

Domenica 01.12.2019 ore 18:00 Napoli-Bologna 1:2 (1:0)

Domenica 01.12.2019 ore 20:45 Verona-Roma 1:3 (1:2)

Lunedi 02.12.2019 ore 20:45 Cagliari-Sampdoria 4:3 (0:1) 13ª Giornata Sabato 23.11.2019 ore 15:00 Atalanta-Juventus 1:3 (0:0)

Sabato 23.11.2019 ore 18:00 Milan-Napoli 1:1 (1:1)

Sabato 23.11.2019 ore 20:45 Torino-Inter 0:3 (0:2)

Domenica 24.11.2019 ore 12:30 Bologna-Parma 2:2 (1:1)

Domenica 24.11.2019 ore 15:00 Verona-Fiorentina 1:0 (0:0)

Domenica 24.11.2019 ore 15:00 Roma-Brescia 3:0 (0:0)

Domenica 24.11.2019 ore 15:00 Sassuolo-Lazio 1:2 (1:1)

Domenica 24.11.2019 ore 18:00 Sampdoria-Udinese 2:1 (1:1)

Lunedi 25.11.2019 ore 15:00 Lecce-Cagliari 2:2 (0:1)

Lunedi 25.11.2019 ore 20:45 SPAL-Genoa 1:1 (0:0) 12ª Giornata Venerdi 08.11.2019 ore 20:45 Sassuolo-Bologna 3:1 (1:0)

Sabato 09.11.2019 ore 15:00 Brescia-Torino 0:4 (0:2)

Sabato 09.11.2019 ore 18:00 Inter-Verona 2:1 (0:1)

Sabato 09.11.2019 ore 20:45 Napoli-Genoa 0:0 (0:0)

Domenica 10.11.2019 ore 12:30 Cagliari-Fiorentina 5:2 (3:0)

Domenica 10.11.2019 ore 15:00 Lazio-Lecce 4:2 (1:1)

Domenica 10.11.2019 ore 15:00 Sampdoria-Atalanta 0:0 (0:0)

Domenica 10.11.2019 ore 15:00 Udinese-SPAL 0:0 (0:0)

Domenica 10.11.2019 ore 18:00 Parma-Roma 2:0 (0:0)

Domenica 10.11.2019 ore 20:45 Juventus-Milan 1:0 (0:0) 11ª Giornata Sabato 02.11.2019 ore 15:00 Roma-Napoli 2:1 (1:0)

Sabato 02.11.2019 ore 18:00 Bologna-Inter 1:2 (0:0)

Sabato 02.11.2019 ore 20:45 Torino-Juventus 0:1 (0:0)

Domenica 03.11.2019 ore 12:30 Atalanta-Cagliari 0:2 (0:1)

Domenica 03.11.2019 ore 15:00 Genoa-Udinese 1:3 (1:1)

Domenica 03.11.2019 ore 15:00 Verona-Brescia 2:1 (0:0)

Domenica 03.11.2019 ore 15:00 Lecce-Sassuolo 2:2 (2:1)

Domenica 03.11.2019 ore 18:00 Fiorentina-Parma 1:1 (0:1)

Domenica 03.11.2019 ore 20:45 Milan-Lazio 1:2 (1:1)

Lunedi 04.11.2019 ore 20:45 SPAL-Sampdoria 0:1 (0:0) 10ª Giornata Martedi 29.10.2019 ore 19:00 Parma-Verona 0:1 (0:1)

Martedi 29.10.2019 ore 21:00 Brescia-Inter 1:2 (0:1)

Mercoledi 30.10.2019 ore 19:00 Napoli-Atalanta 2:2 (1:1)

Mercoledi 30.10.2019 ore 21:00 Cagliari-Bologna 3:2 (0:1)

Mercoledi 30.10.2019 ore 21:00 Juventus-Genoa 2:1 (1:1)

Mercoledi 30.10.2019 ore 21:00 Lazio-Torino 4:0 (2:0)

Mercoledi 30.10.2019 ore 21:00 Sampdoria-Lecce 1:1 (0:1)

Mercoledi 30.10.2019 ore 21:00 Sassuolo-Fiorentina 1:2 (1:0)

Mercoledi 30.10.2019 ore 21:00 Udinese-Roma 0:4 (0:1)

Giovedi 31.10.2019 ore 21:00 Milan-SPAL 1:0 (0:0) 9ª Giornata Venerdi 25.10.2019 ore 20:45 Verona-Sassuolo 0:1 (0:0)

Sabato 26.10.2019 ore 15:00 Lecce-Juventus 1:1 (0:0)

Sabato 26.10.2019 ore 18:00 Inter-Parma 2:2 (1:2)

Sabato 26.10.2019 ore 20:45 Genoa-Brescia 3:1 (0:1)

Domenica 27.10.2019 ore 12:30 Bologna-Sampdoria 2:1 (0:0)

Domenica 27.10.2019 ore 15:00 Atalanta-Udinese 7:1 (3:1)

Domenica 27.10.2019 ore 15:00 SPAL-Napoli 1:1 (1:1)

Domenica 27.10.2019 ore 15:00 Torino-Cagliari 1:1 (0:1)

Domenica 27.10.2019 ore 18:00 Roma-Milan 2:1 (1:0)

Domenica 27.10.2019 ore 20:45 Fiorentina-Lazio 1:2 (1:1) 8ª Giornata Sabato 19.10.2019 ore 15:00 Lazio-Atalanta 3:3 (0:3)

Sabato 19.10.2019 ore 18:00 Napoli-Verona 2:0 (1:0)

Sabato 19.10.2019 ore 20:45 Juventus-Bologna 2:1 (1:1)

Domenica 20.10.2019 ore 12:30 Sassuolo-Inter 3:4 (1:3)

Domenica 20.10.2019 ore 15:00 Cagliari-SPAL 2:0 (1:0)

Domenica 20.10.2019 ore 15:00 Sampdoria-Roma 0:0 (0:0)

Domenica 20.10.2019 ore 15:00 Udinese-Torino 1:0 (1:0)

Domenica 20.10.2019 ore 18:00 Parma-Genoa 5:1 (3:0)

Domenica 20.10.2019 ore 20:45 Milan-Lecce 2:2 (1:0)

Lunedi 21.10.2019 ore 21:00 Brescia-Fiorentina 0:0 (0:0) 7ª Giornata Sabato 05.10.2019 ore 15:00 SPAL-Parma 1:0 (1:0)

Sabato 05.10.2019 ore 18:00 Verona-Sampdoria 2:0 (1:0)

Sabato 05.10.2019 ore 20:45 Genoa-Milan 1:2 (1:0)

Domenica 06.10.2019 ore 12:30 Fiorentina-Udinese 1:0 (0:0)

Domenica 06.10.2019 ore 15:00 Atalanta-Lecce 3:1 (2:0)

Domenica 06.10.2019 ore 15:00 Bologna-Lazio 2:2 (2:2)

Domenica 06.10.2019 ore 15:00 Roma-Cagliari 1:1 (1:1)

Domenica 06.10.2019 ore 18:00 Torino-Napoli 0:0 (0:0)

Domenica 06.10.2019 ore 20:45 Inter-Juventus 1:2 (1:1)

Mercoledi 18.12.2019 ore 20:45 Brescia-Sassuolo 0:2 (0:1) 6ª Giornata Sabato 28.09.2019 ore 15:00 Juventus-SPAL 2:0 (1:0)

Sabato 28.09.2019 ore 18:00 Sampdoria-Inter 1:3 (0:2)

Sabato 28.09.2019 ore 20:45 Sassuolo-Atalanta 1:4 (0:4)

Domenica 29.09.2019 ore 12:30 Napoli-Brescia 2:1 (2:0)

Domenica 29.09.2019 ore 15:00 Lazio-Genoa 4:0 (2:0)

Domenica 29.09.2019 ore 15:00 Lecce-Roma 0:1 (0:0)

Domenica 29.09.2019 ore 15:00 Udinese-Bologna 1:0 (1:0)

Domenica 29.09.2019 ore 18:00 Cagliari-Verona 1:1 (1:0)

Domenica 29.09.2019 ore 20:45 Milan-Fiorentina 1:3 (0:1)

Lunedi 30.09.2019 ore 20:45 Parma-Torino 3:2 (2:2) 5ª Giornata Martedi 24.09.2019 ore 19:00 Verona-Udinese 0:0 (0:0)

Martedi 24.09.2019 ore 21:00 Brescia-Juventus 1:2 (1:1)

Mercoledi 25.09.2019 ore 19:00 Roma-Atalanta 0:2 (0:0)

Mercoledi 25.09.2019 ore 21:00 Fiorentina-Sampdoria 2:1 (1:0)

Mercoledi 25.09.2019 ore 21:00 Genoa-Bologna 0:0 (0:0)

Mercoledi 25.09.2019 ore 21:00 Inter-Lazio 1:0 (1:0)

Mercoledi 25.09.2019 ore 21:00 Napoli-Cagliari 0:1 (0:0)

Mercoledi 25.09.2019 ore 21:00 Parma-Sassuolo 1:0 (0:0)

Mercoledi 25.09.2019 ore 21:00 SPAL-Lecce 1:3 (1:1)

Giovedi 26.09.2019 ore 21:00 Torino-Milan 2:1 (0:1) 4ª Giornata Venerdi 20.09.2019 ore 20:45 Cagliari-Genoa 3:1 (0:0)

Sabato 21.09.2019 ore 15:00 Udinese-Brescia 0:1 (0:0)

Sabato 21.09.2019 ore 18:00 Juventus-Verona 2:1 (1:1)

Sabato 21.09.2019 ore 20:45 Milan-Inter 0:2 (0:0)

Domenica 22.09.2019 ore 12:30 Sassuolo-SPAL 3:0 (2:0)

Domenica 22.09.2019 ore 15:00 Bologna-Roma 1:2 (0:0)

Domenica 22.09.2019 ore 15:00 Lecce-Napoli 1:4 (0:2)

Domenica 22.09.2019 ore 15:00 Sampdoria-Torino 1:0 (0:0)

Domenica 22.09.2019 ore 18:00 Atalanta-Fiorentina 2:2 (0:1)

Domenica 22.09.2019 ore 20:45 Lazio-Parma 2:0 (1:0) 3ª Giornata Sabato 14.09.2019 ore 15:00 Fiorentina-Juventus 0:0 (0:0)

Sabato 14.09.2019 ore 18:00 Napoli-Sampdoria 2:0 (1:0)

Sabato 14.09.2019 ore 20:45 Inter-Udinese 1:0 (1:0)

Domenica 15.09.2019 ore 12:30 Genoa-Atalanta 1:2 (0:0)

Domenica 15.09.2019 ore 15:00 Brescia-Bologna 3:4 (3:1)

Domenica 15.09.2019 ore 15:00 Parma-Cagliari 1:3 (0:2)

Domenica 15.09.2019 ore 15:00 SPAL-Lazio 2:1 (0:1)

Domenica 15.09.2019 ore 18:00 Roma-Sassuolo 4:2 (4:0)

Domenica 15.09.2019 ore 20:45 Verona-Milan 0:1 (0:0)

Lunedi 16.09.2019 ore 20:45 Torino-Lecce 1:2 (0:1) 2ª Giornata Venerdi 30.08.2019 ore 20:45 Bologna-SPAL 1:0 (0:0)

Sabato 31.08.2019 ore 18:00 Milan-Brescia 1:0 (1:0)

Sabato 31.08.2019 ore 20:45 Juventus-Napoli 4:3 (2:0)

Domenica 01.09.2019 ore 18:00 Lazio-Roma 1:1 (0:1)

Domenica 01.09.2019 ore 20:45 Atalanta-Torino 2:3 (1:1)

Domenica 01.09.2019 ore 20:45 Cagliari-Inter 1:2 (0:1)

Domenica 01.09.2019 ore 20:45 Genoa-Fiorentina 2:1 (1:0)

Domenica 01.09.2019 ore 20:45 Lecce-Verona 0:1 (0:0)

Domenica 01.09.2019 ore 20:45 Sassuolo-Sampdoria 4:1 (3:0)

Domenica 01.09.2019 ore 20:45 Udinese-Parma 1:3 (1:1) 1ª Giornata Sabato 24.08.2019 ore 18:00 Parma-Juventus 0:1 (0:1)

Sabato 24.08.2019 ore 20:45 Fiorentina-Napoli 3:4 (1:2)

Domenica 25.08.2019 ore 18:00 Udinese-Milan 1:0 (0:0)

Domenica 25.08.2019 ore 20:45 Cagliari-Brescia 0:1 (0:0)

Domenica 25.08.2019 ore 20:45 Verona-Bologna 1:1 (1:1)

Domenica 25.08.2019 ore 20:45 Roma-Genoa 3:3 (2:2)

Domenica 25.08.2019 ore 20:45 Sampdoria-Lazio 0:3 (0:1)

Domenica 25.08.2019 ore 20:45 SPAL-Atalanta 2:3 (2:1)

Domenica 25.08.2019 ore 20:45 Torino-Sassuolo 2:1 (1:0)

Lunedi 26.08.2019 ore 20:45 Inter-Lecce 4:0 (2:0)

Il campionato di Serie A è la massima serie professionistica del campionato italiano di calcio. Ufficialmente chiamata Serie A TIM per ragioni di sponsorizzazione si costituisce di 20 squadre. Partita lo scorso 24 agosto con l’anticipo Parma – Juventus si è fermata dal 9 marzo a causa del Coronavirus e riprende il 20 giugno con Torino – Parma. A fine stagione le prime quattro squadre approdano alla Champions League mentre la 5° e la 6° rispettivamente alla fase a gironi o alle gare di qualifica per l’Europa League. Le ultime tre squadre invece retrocedono nel campionato di Serie A. In questa sezione trovate il riepilogo con i risultati delle partite giornata dopo giornata a partire da quelle più recenti. Per ogni turno trovate i dettagli con data e orario che si è disputato il match il punteggio finale e quello parziale a fine primo tempo.