Frosinone-Benevento 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Frosinone-Benevento di Venerdì 8 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita amichevole

FROSINONE – Ultimo test precampionato per Frosinone e Benevento, che si affrontano oggi in un’amichevole dal sapore di derby centro-meridionale. I ciociari, reduci da tre vittorie su tre, vogliono confermare la crescita sotto la guida di Massimiliano Alvini, mentre i sanniti di Gaetano Auteri cercano risposte definitive prima dell’esordio in Coppa Italia contro il Guidonia Montecelio. La sfida si giocherà a porte chiuse per motivi di ordine pubblico.

Rete: al 19′ pt Salvemini

Descrizione gol: giallorossi avanti dopo 19 minuti con Salvemini che approfitta di un retropassaggio errato di Monterisi per superare Sherri in uscita e colpire da due passi nella porta sguarnita

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Benevento

FROSINONE (4-3-3): Sherri; Oyono A., Calvani, Monterisi, Marchizza; Gelli F., Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Cichero, Dixon. A disposizione: Lolic, Palmisani, Biraschi, Gelli J., Colley, Cichella, Oyono J., Ndow, Toci, Befani, Schietroma, Bracaglia, Barcella. Allenatore: Massimiliano Alvini.

BENEVENTO (3-4-1-2): Vannucchi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Della Morte; Salvemini, Perlingieri. A disposizione: Esposito, Russo; Borghini, Romano, Sena, Viscardi; Mehic, Talia, Tsingaras; Carfora, Lamesta, Mignani. Allenatore: Gaetano Auteri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Frosinone – Benevento , valido come Amichevole per Club , sarà visibile in diretta su Teleuniverso (canale 12 Lazio, 89 Abruzzo e Molise) (telecronaca affidata a Giovanni Giuliani), Ottochannel (canale 16), streaming su teleuniverso e social ufficiali . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi aggiornamento del risultato e dei principali fatti.