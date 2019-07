Amichevole, Lecce – Gherdeina 8-0: prima uscita per i giallorossi

Nel primo test 2019 – 2020 in rete il neo acquisto Lapadula mentre per La Mantia c’è stata una doppietta. Lutto al braccio per la scomparsa dell’ex patron giallorosso, Giovanni Semeraro

SANTA CRISTINA VALGARDENA – Si chiude con il punteggio di 8-0 la prima amichevole della stagione 2019 – 2020 per il Lecce. Sul Campo Sportivo Mulin da Coi di Santa Cristina i giallorossi hanno effettuato un test contro il Gherdenia. Un test che ha dato la possibilità al tecnico Liverani e al suo staff di verificare lo stato generale della squadra dopo i primi giorni di ritiro. Da sottolineare che i giallorossi hanno indossato il lutto al braccio e prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare l’ex patron giallorosso, Giovanni Semeraro, scomparso nella tarda mattinata di oggi. Sfogliando i marcatori troviamo una doppietta per La Mantia (una rete su rigore) e rete anche per il neo acquisto Lapadula, inserito nella formazione del primo tempo. Di seguito il tabellino con le formazioni giallorosse dei due tempi e tutti i marcatori con il minutaggio relativo.

Lecce – Gherdeina 8-0, il tabellino

LECCE 1° tempo: Gabriel, Pierno, Rossettini, Meccariello, Vera, Tachtsidis, Haye, Majer, Felici, Lapadula, La Mantia.

LECCE 2° tempo: Vigorito, Benzar (14’st Pierno), Lucioni, Riccardi, Calderoni, Petriccione, Tabanelli, Haye, Falco, Dubicka

Reti: 22’ Felici; 29’ La Mantia; 32’ Lapadula; 37’ La Mantia (rig) nel primo tempo, 12′ Dubickas, 24 Quarta, 34′ Riccardi e 44′ Falco nella ripresa.