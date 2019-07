Tante amichevoli in programma questa settimana, spicca l’International Champions Cup con la Fiorentina che aprirà le danze nella notte tra oggi e domani.

PECHINO – Le squadre di Serie A iniziano a fare sul serio visto che tra poco più di un mese prenderà il via il campionato. Tante le amichevoli in programma questa settimana a cominciare da quella di questa notte con la Fiorentina che giocherà contro il Chivas, match valevole per l’International Champions Cup. Nella giornata di domani, tre le altre, in campo anche Sampdoria e Lazio mentre giovedì sarà la volta di Torino e Roma. Venerdì scenderà in campo il Napoli mentre sabato, alle ore 13.30, sfida tra Manchester United e Inter. Nella stessa giornata spicca Lione-Genoa alle ore 19. Domenica, infine, aprirà le danze Arsenal-Fiorentina (a mezzanotte) mentre alle ore 13.30 la Juventus di Sarri esordirà contro il Tottenham.

Amichevoli squadre Serie A: le partite dal 17 al 21 luglio

Mercoledì 17 luglio

Fiorentina-Chivas (ore 3.00)

Brescia-Rappresentativa Camuna (ore 17.30)

Cagliari-Real Vicenza (ore 17.30)

Sampdoria-Sellero Novelle (ore 17.30)

Lazio-Top 11 Cadore (orario da definire)

Spal-ND Gorica (ore 17.00)

Giovedì 18 luglio

Torino-Pro Patria (ore 16.30)

Roma-Pro Calcio Tor Sapienza (ore 17.00)

Venerdì 19 luglio

Napoli-FeralpiSalò (ore 17.30)

Sabato 20 luglio

Manchester United-Inter (ore 13.30)

Sampdoria-Real Vicenza A (ore 16.30)

Lecce-Gherdeina (ore 17.00)

Bologna-Virtus Bolzano (ore 17.00)

Atalanta-Brusaporto (ore 17.00)

Brescia-Darfo Boario (ore 17.30)

Sampdoria-Real Vicenza B (ore 18.00)

Lione-Genoa (ore 19.00)

Domenica 21 luglio