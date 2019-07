Calciomercato estero: De Rossi verso il Boca Juniors

Le trattative del mercato estero al 16 luglio: De Rossi al un passo dal Boca, l’Atletico vicino alla chiusura per Trippier. Il Liverpool potrebbe farsi avanti per Coutinho.

BUONOS AIRES – Continuano i numerosi movimenti di mercato al di fuori dell’Italia. Il Boca Juniors sembra veramente vicino all’ingaggio di Daniele De Rossi. Nella trattativa è stato fondamentale Burdisso, d.s. degli argentini, che avrebbe convinto l’ex capitano giallorosso a trasferirsi in Sudamerica. Il Lipsia starebbe chiudendo la trattativa che porterà in Germania Lookman dall’Everton: il club della Red Bull sarebbe pronto a versare nelle casse dei “toffees” circa 25 milioni di euro. Dopo aver trovato l’accordo con il Tottenham, l’Atletico Madrid, ha intenzione di inserire Correa nella trattativa per arrivare a Trippier. Il terzino gallese sarebbe già in viaggio verso la Spagna dove sono già in programma le visite mediche entro la settimana.

Il Barcellona ha esercitato il diritto di recompra su Marc Cucurella: l’Eibar aveva, lo scorso anno, versato 2 milioni di euro nelle casse dei catalani che a loro volta , in questa sessione di mercato, hanno riacquistato il giocatore per quattro milioni. Nelle ultime ore il PSG avrebbe ufficializzato sui propri canali social l’acquisto di Abdou Diallo, difensore classe ’96, per 31 milioni di euro dal Borussia Dortmund. Il West Ham ha pronti i 40 milioni per portare Haller, attaccante dell’Eintracht Francoforte, a Londra. Secondo alcune indiscrezioni il Liverpool potrebbe farsi avanti per riportare in Inghilterra Coutinho dal Barcellona: l’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di un prestito biennale con un obbligo di riscatto vicino ai 100 milioni di euro. Questo scenario aprirebbe sempre di più al ritorno in blaugrana di Neymar che è sempre più intenzionato a lasciare Parigi.