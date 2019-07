Il tabellino di Fiorentina-Chivas Guadalajara 2-1 il risultato finale: reti di Simeone e Sottil per la Viola mentre per i messicani a segno Lopez.

BRIDGEVIEW – Comincia bene l’avventura della Fiorentina nell’International Champions Cup. Nel match giocato questa notte, infatti, la formazione Viola ha battuto 2-1 i messicani del Chivas Guadalajara. Successo in rimonta per la squadra di Montella grazie alle reti (una per tempo) di Simeone e Sottil che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio della squadra messicana messo a segno da Lopez.

Fiorentina-Chivas Guadalajara 2-1: il tabellino della partita

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti (74′ Hristov), Ceccherini (74′ Lakti), Ranieri, Terzic (46′ Hancko); Benassi (62′ Zurkowski), Cristoforo (74′ Dabo), Castrovilli (46′ Saponara); Sottil (62′ Montiel (90+2 Koffi)), Simeone (62′ Vlahovic), Eysseric (46′ Baez). A disposizione: Terracciano, Chiorra, Biraghi, Beloko, Rasmussen, Vitor Hugo. Allenatore: Montella.

CHIVAS GUADALAJARA (4-3-3): Rodriguez; Van Rankin, Mier, Alanìs, Sanchez; Lopez, Molina, Villalpando; Peralta, Pulido, Brizuela. A disposizione: Gudino, An. Torres, Villanueva, Vega, Al. Torres, Sandoval, Cervantes, Zendejas, Mayorga, Perez, Ponce, Madrigal, Gonzalez, Basulto, Huerta, Marin, Beltran, Cisneros, Briseno. Allenatore: Boy.

RETI: 25′ Lopez (C), 27′ Simeone (F), 52′ Sottil (F)

STADIO: Toyota Park

ARBITRO: Rubiel Vazquez

AMMONITI: Sanchez, Huerta (C), Terzic, Ranieri, Simeone, Ceccherini, Lakti (F)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo