Abbonamenti Torino 2019/2020: prezzi ed informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei Granata per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

TORINO – Lunedì 15 luglio ha preso il via la campagna abbonamenti del Torino per la stagione 2019/2020, che vedrà i Granata tornare in Europa dopo quattro anni di assenza, dalla stagione 2014/2015. La vendita sarà divisa in tre fasi: la prima è dedicata ai vecchi abbonati, che potranno usufruire quindi di una prelazione sul posto, ed è valida fino alle ore 20:00 del 25 luglio; l’abbonamento si potrà rinnovare presso la biglietteria dello Stadio Olimpico Grande Torino, nelle ricevitorie VIVATICKET e sul sito online della compagine piemontese. La seconda fase sarà riservata ai vecchi abbonati che non hanno rinnovato l’abbonamento e che intendono effettuare il cambio del posto e sarà valida dal 26/07 fino al 27/07, esclusivamente presso la biglietteria dello Stadio Olimpico Grande Torino. Nella terza ed ultima fase, invece, avrà inizio la vendita libera per chiunque volesse sottoscrivere un abbonamento e sarà valida dalle ore 10:00 del 29 luglio 2019. Anche in questo caso l’abbonamento si potrà effettuare presso la biglietteria dello Stadio Olimpico Grande Torino, nelle ricevitorie VIVATICKET e sul sito online del Torino.

LISTINO PREZZI

PREZZI PRELAZIONE (PRIME DUE FASI)

Curva Maratona

220,00 € (INTERO)

150,00 € (RIDOTTO DONNA)

150,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

Curva Primavera

200,00 € (INTERO)

130,00 € (RIDOTTO DONNA)

130,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

Distinti Granata

340,00 € (INTERO)

170,00 € (RIDOTTO DONNA)

170,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

Tribuna Granata

370,00 € (INTERO)

190,00 € (RIDOTTO DONNA)

190,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

Poltroncine Granata

740,00 € (INTERO)

430,00 € (RIDOTTO DONNA)

430,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

Tribuna Grande Torino

2200,00 € (INTERO)

1250,00 € (RIDOTTO DONNA)

1250,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

PREZZI VENDITA LIBERA (TERZA FASE)

Curva Maratona

250,00€ (INTERO)

180,00€ (RIDOTTO DONNA)

180,00€ (RIDOTTO UNDER 16)

Curva Primavera

230,00 € (INTERO)

160,00 € (RIDOTTO DONNA)

160,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

Distinti Granata

380,00 € (INTERO)

200,00 € (RIDOTTO DONNA)

200,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

Tribuna Granata

430,00 € (INTERO)

230,00 € (RIDOTTO DONNA)

230,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

Poltroncine Granata

790,00 € (INTERO)

460,00 € (RIDOTTO DONNA)

460,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

Tribuna Grande Torino

2400,00 € (INTERO)

1350,00 € (RIDOTTO DONNA)

1350,00 € (RIDOTTO UNDER 16)

NOTE

La categoria UNDER 16 è dedicata ai nati a partire dal 15/08/2003.

Acquistando on line sul sito www.torinofc.it oppure su www.vivaticket.it sarà applicata una commissione di servizio al termine della procedura di acquisto. Acquistando presso i Punti Vendita Autorizzati, le commissioni di servizio saranno le seguenti: Curva Maratona e Curva Primavera: 6 euro di commissione. Distinti e Tribuna granata: 9 euro di commissione. Poltroncine e Trib. Grande Torino: 12 euro di commissione.