Ancona-Giulianova 1-0: Rovinelli decisivo nel finale, biancorossi in corsa per la vetta

Diretta Ancona-Giulianova di domenica 2 novembre 2025: rete decisiva al 42′ della ripresa, Agostini espulso

ANCONA – Allo stadio “Del Conero”, l’Ancona supera il Giulianova con un sofferto 1-0 grazie al gol di Rovinelli nel finale. Una gara bloccata e nervosa, sbloccata solo nel recupero dopo l’espulsione di Agostini che ha lasciato gli ospiti in dieci. I dorici, pur non brillando, portano a casa tre punti fondamentali per restare agganciati alla vetta del Girone F di Serie D.

Cronaca della partita

Il primo tempo si gioca su ritmi bassi, con poche occasioni da entrambe le parti. Il Giulianova si difende con ordine, mentre l’Ancona fatica a trovare spazi. Nella ripresa, la svolta arriva al 14’, quando Agostini viene espulso per un intervento irregolare su Gerbaudo. I dorici aumentano la pressione, ma Vandelli è attento su Meola e Kouko. Al 41’, sugli sviluppi di un corner, Rovinelli svetta più in alto di tutti e insacca di testa il gol decisivo. Nel finale, il Giulianova tenta una reazione con Cisse e Scimia, ma Salvati non corre rischi. Il match si chiude con sei ammoniti e cinque minuti di recupero. L’Ancona festeggia una vittoria pesante, mentre il Giulianova resta invischiato nella zona bassa della classifica.

Tabellino

ANCONA: Salvati, Ceccarelli (dal 28′ st Mancino), Rovinelli, Bonaccorsi, Cericola, Gerbaudo, Zini (dal 1′ st Pecci), Miola (dal 16′ st Proromo), Calisto (dal 35′ st Sparandeo), Meola, Kouko. A disposizione: Mengucci, Petito, Attasi, De Luca, Di Blasio. Allenatore: Maurizi

GIULIANOVA: Vandelli, Esposito, Morri, Maartiniello, Odianose (dal 38′ pt Spalek, dal 37′ st Gallo), Scarsella, Vitale (dal 25′ pt Mbaye dal 47′ st Scimia), Agostini, Vuillermoz, Crosariol, Pertosa (dal 47′ st Cisse). A disposizione: Morigi, Pesoli, Giglio, Fiaschi. Allenatore: Pergolizi

Rete: al 42′ st Rovinelli

Ammonizioni: Morri, Rovinelli, Agostini, Pecci, Pertosa, Mancino

Espulsioni: al 14′ st Agostini

Recupero: 3′ pt, 5′ st

L’arbitro

La direzione dell’incontro sarà affidata a una squadra arbitrale di grande competenza e affidabilità. L’arbitro designato per la gara è Antonio Pio Pascuccio della sezione di Ariano Irpino, professionista noto per equilibrio e autorevolezza nella gestione del gioco. A supportarlo ci saranno gli assistenti Franzjoseph Grasso della sezione di Acireale e Gabriele Lovecchio della sezione di Brindisi, entrambi riconosciuti per precisione e tempestività nelle decisioni. Un terzetto che unisce esperienza, preparazione tecnica e conoscenza del contesto, elementi essenziali per garantire una direzione di gara chiara, coerente e all’altezza del livello della competizione.

La presentazione del match

Domenica 2 novembre 2025, alle ore 14.30, allo Stadio del Conero, andrà in scena Ancona-Giulianova, match valido per la decima giornata del Girone F di Serie D.

La partita tra Ancona e Real Giulianova si preannuncia interessante e con un chiaro favore per i padroni di casa. L’Ancona arriva all’incontro da seconda in classifica, forte di un rendimento costante con otto vittorie nelle ultime dieci partite, un pareggio e una sola sconfitta, e una differenza reti positiva di 12. Il Real Giulianova, invece, si trova nella parte bassa della classifica, con una media di 0,7 gol segnati e 1,3 subiti a partita, faticando a trovare continuità nei risultati.

Dal punto di vista delle statistiche recenti, l’Ancona ha una media di 1,8 gol segnati e solo 0,5 subiti a partita, confermandosi tra le migliori difese del girone. Il Giulianova, invece, tende a concedere molto, con il 71% delle proprie gare terminate con più di 2,5 gol totali, segno di una fase difensiva spesso vulnerabile. L’analisi delle tendenze suggerisce quindi un’alta probabilità di “over 2,5”, con la squadra di casa favorita per la vittoria.

Le quote indicative vedrebbero l’Ancona nettamente avanti, con una probabilità di vittoria attorno al 60%, il pareggio al 25% e il successo del Giulianova al 15%. In sintesi, si prospetta una sfida vivace, con l’Ancona padrona del gioco e il Giulianova chiamato a una prova di grande attenzione difensiva per evitare un’altra sconfitta in trasferta.

COME ARRIVA L’ANCONA – Maurizi dovrebbe confermare il suo collaudato 4-2-3-1, modulo che ha dato solidità difensiva e buona fluidità offensiva nelle ultime uscite. Tra i pali ci sarà Salvati, protetto da una linea difensiva composta da De Luca, Bonaccorsi, Rovinelli e Calisto, chiamata a mantenere ordine e attenzione sulle palle inattive. In mediana agiranno Gerbaudo e Miola, incaricati di dare equilibrio e gestire i tempi di gioco, mentre sulla trequarti Zini, Meola e Pecci avranno il compito di creare occasioni e supportare l’unica punta, Cericola, punto di riferimento offensivo. L’Ancona punterà su compattezza, intensità e capacità di manovra per controllare il ritmo della partita e sfruttare le corsie laterali.

COME ARRIVA IL GIULIANOVA – Rosario Pergolizzi dovrebbe rispondere con il 3-5-1-1, schema che garantisce densità in mezzo al campo e solidità in fase difensiva. In porta ci sarà Vandelli, protetto da un terzetto arretrato formato da Pertosa, Esposito e Morri, esperto e fisico. Sulle fasce agiranno Agostini e Vuillermoz, con il compito di coprire tutta la corsia e supportare le azioni offensive, mentre in mezzo Vitale, Scimia e Grisley dovranno gestire il possesso e rompere il gioco avversario. Alle spalle della punta Martiniello si muoverà Scarsella, pronto a inserirsi tra le linee e creare superiorità numerica. Il Giulianova cercherà compattezza, ripartenze rapide e un gioco diretto per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Le probabili formazioni

ANCONA (4-2-3-1): Salvati; De Luca, Bonaccorsi, Rovinelli, Calisto; Gerbaudo, Miola; Zini, Meola, Pecci; Cericola. Allenatore: Maurizi.

GIULIANOVA (3-5-1-1): Vandelli; Pertosa, Esposito, Morri; Agostini, Vitale, Scimia, Grisley, Vuillermoz; Scarsella; Martiniello. Allenatore: Pergolizzi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Ancona e Giulianova in televisione su TRSP – Tele Radio San Pietro (canale 99 del digitale terrestre in Abruzzo e Molise), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.