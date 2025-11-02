Torres battuta dal Carpi 0-1: Cortesi decisivo dal dischetto

Diretta di Torres-Carpi di Domenica 2 novembre 2025: Cortesi a segno su rigore al 28′ della ripresa, non basta un buon avvio

SASSARI – La Torres cade ancora. Al “Vanni Sanna” di Sassari, i rossoblù vengono sconfitti 0-1 dal Carpi, che capitalizza un rigore trasformato da Cortesi al 28’ della ripresa. Non basta un buon avvio e una discreta intensità: la squadra di Michele Pazienza non riesce a concretizzare e incassa il terzo ko nelle ultime quattro gare. Il pubblico fischia, la classifica preoccupa, e la fiducia vacilla.

Cronaca della partita

La Torres parte con coraggio, spingendo con Mercadante e Mastinu. Diakite sfiora il gol di testa già al 2’, ma Cortesi salva sulla linea. I sassaresi insistono, ma Sorzi è attento su Sala e Carboni. Il Carpi si affaccia con Cortesi e Stanzani, ma Zaccagno risponde presente. Al 35’, la Torres reclama un rigore per un contatto su Sala, ma il VAR conferma: tutto regolare.

Nella ripresa, il match si fa più nervoso. Di Stefano e Lunghi provano a dare vivacità, ma il Carpi è più cinico. Al 25’, Sall cade in area dopo un contatto con Giorico: l’arbitro, dopo revisione al monitor, assegna il rigore. Cortesi spiazza Zaccagno e firma lo 0-1. La Torres reagisce con orgoglio, ma senza lucidità. Di Stefano sfiora il pari, Musso e Antonelli ci provano di testa, ma Sorzi non si lascia sorprendere. Nel finale, Stanzani colpisce un palo clamoroso, mentre Lunghi e Zambataro non riescono a trovare il guizzo.

Il fischio finale sancisce una sconfitta pesante. La Torres resta ferma a metà classifica, mentre il Carpi festeggia un colpo esterno che rilancia le sue ambizioni.

Tabellino

TORRES: Zaccagno A., Fabriani C. (dal 33′ st Lunghi A.), Antonelli N., Idda R., Mercadante M., Sala M., Giorico D. (dal 33′ st Zambataro E.), Mastinu G., Carboni M. (dal 20′ st Di Stefano L.), Diakite A., Musso A.. A disposizione: Biagetti C., Bonin L., Brentan M., Di Stefano L., Dumani S., Frau C., Lattanzio A., Lunghi A., Marano M., Masala A., Petriccione D., Starita E., Zambataro E.

CARPI: Sorzi M., Pitti E. (dal 40′ st Lombardi L.), Rossini M., Panelli T., Tcheuna R. (dal 13′ st Rigo M.), Rosetti M. (dal 20′ st Amayah P.), Pietra N. (dal 20′ st Sall A.), Figoli M., Cecotti T., Cortesi M., Stanzani L.. A disposizione: Amayah P., Arcopinto A., Lombardi L., Mahrani Y., Perta A. A., Rigo M., Sall A., Scacchetti A., Toure M., Visani R.

Reti: al 28′ st Cortesi M. (Carpi) .

Convocati Carpi

Portieri: Alex Perta, Alessandro Scacchetti, Matteo Sorzi.

Difensori: Tommaso Cecotti, Lorenzo Lombardi, Tommaso Panelli, Enea Pitti, Mattia Rigo, Matteo Rossini, Rodrick Tcheuna, Raffaele Visani.

Centrocampisti: Precious Amayah, Alessio Arcopinto, Matteo Figoli, Niccolò Pietra, Manuel Rosetti, Mohamed Tourè.

Attaccanti: Matteo Cortesi, Youssef Mahrani, Abdoulaye Sall, Leonardo Stanzani.

Presentazione del match

Domenica 2 novembre alle 14:30, lo stadio Vanni Sanna di Sassari ospita il confronto tra Torres e Carpi, valido per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C. Una gara che si preannuncia carica di tensione, soprattutto per i padroni di casa, chiamati a interrompere un digiuno di vittorie che dura dalla prima giornata.

La formazione sarda, infatti, non è più riuscita a conquistare i tre punti dopo il successo iniziale contro il Pontedera. Da allora, sei sconfitte e quattro pareggi hanno relegato la Torres al terz’ultimo posto in classifica con appena sette punti. Il bilancio complessivo parla di una sola vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte, con un attacco che ha segnato appena cinque reti e una difesa che ne ha incassate tredici. Il rendimento casalingo è ancor più preoccupante: una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte in sei gare, con un passivo di otto gol subiti e solo due realizzati. Nell’ultimo turno, i rossoblù hanno strappato uno 0-0 sul campo del Guidonia 1937, ma la vittoria continua a mancare.

Il Carpi, pur non attraversando un momento brillante, si presenta in Sardegna con una classifica più rassicurante. I biancorossi sono decimi con 15 punti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Anche per loro, le ultime settimane non sono state esaltanti: due sconfitte e un pareggio tra campionato e Coppa. Tuttavia, il rendimento esterno è positivo, con tre successi e due battute d’arresto in cinque trasferte, e un bilancio reti in perfetto equilibrio (sei gol fatti e sei subiti).

A dirigere la gara sarà Mario Picardi di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Brizzi e Ceci e dal Quarto Ufficiale Di Francesco- Operatore FVS Marco Pilleri di Cagliari.

COME ARRIVA LA TORRES – Out Zecca e Scheffer Bracco. Pazienzadovrebbe affidarsi al 4-3-2-1, con Zaccagno tra i pali e una linea difensiva composta da Lattanzio, Antonelli, Mercadante e Nunziatini. A centrocampo spazio a Masala, Brentan e Zambataro, mentre sulla trequarti agiranno Mastinu e Di Stefano, a supporto dell’unica punta Musso.

COME ARRIVA IL CARPI – Indisponibili gli squalificati Casaraini e Zagnoni e gli infortunati Forapani, Gerbi, Sall e Forte. Il Carpi di Cassani dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Sorzi, protetto dal terzetto difensivo formato da Pitti, Rossini e Lombardi. Sulle fasce pronti Cecotti e Rigo, con Rosetti e Figoli in mezzo al campo. Sulla linea dei trequartisti agiranno Arcopinto e Cortesi, mentre in attacco spazio a Sanzani, riferimento offensivo dei biancorossi.

Probabili formazioni di Torres-Carpi

TORRES (4-3-2-1): Zaccagno; Lattanzio, Antonelli, Mercadante, Nunziatini; Masala, Brentan, Zambataro; Mastinu, Di Stefano; Musso. Allenatore: Pazienza

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Pitti, Rossini, Lombardi; Cecotti, Rosetti, Figoli, Rigo; Arcopinto, Cortesi; Sanzani. Allenatore: Cassani

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 256 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.