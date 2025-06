Arabia Saudita-USA: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Arabia Saudita-USA di venerdì 20 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita della Gold Cup

RIAD – Venerdì 20 aprile 2025, alle ore 3.15, al Q2 Stadium, l’Arabia Saudita affronterà gli USA per il secondo turno della Gold Cup. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Arabia Saudita nel primo turno della competizione si è imposta di misura, 0-1, su Haiti grazie alla marcatura di Al Shehri su calcio di rigore. Invece gli USA si sono imposti con un sonoro 5-0 su Trinidad e Tobago grazie alla doppietta di Tillman e ai gol di di Agyemang, Wright ed Aaronson. Si tratta di uno scontro diretto per il primato dei girone D.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ARABIA SAUDITA-USA]

ARABIA SAUDITA: Al Aqidi N., Abdulhamid S., Al Amri A., Madu A., Boushal N. (dal 30' st Al Sahafi M.), Al Oboud A., Al Hassan A. (dal 13' st Ali M.), Al Johani Z., Majrashi A., Al Buraikan F. (dal 41' st Al Salem A.), Yahya A. (dal 12' st Al Shehri S.). A disposizione: Al Ammar T., Al Asmari A., Al Ghamdi F., Ali M., Al Kassar A., Al Najdi S., Al Sahafi M., Al Salem A., Al Sanbi A., Al Shanqiti M., Al Shehri S., Sulaiman M. Allenatore: Renard H..



USA: Freese M., Freeman A. (dal 43' st Cardoso J.), Richards C., Ream T., Arfsten M., Berhalter S., de la Torre L. (dal 17' st Adams T.), McGlynn J. (dal 17' st Downs D.), Tillman M., Luna D. (dal 31' st Aaronson B.), Agyemang P. (dal 43' st Robinson M.). A disposizione: Aaronson B., Aaronson P., Adams T., Cardoso J., Downs D., McKenzie M., Robinson M., Sullivan Q., Tolkin J., Turner M., White B., Zimmerman W. Allenatore: Pochettino M..



Reti: al 18' st Richards C. (USA) .



Ammonizioni: al 44' st Al Oboud A. (Arabia Saudita) al 22' st Luna D. (USA), al 45' st Berhalter S. (USA).

Al Aqidi N., Abdulhamid S., Al Amri A., Madu A., Boushal N. (dal 30' st Al Sahafi M.), Al Oboud A., Al Hassan A. (dal 13' st Ali M.), Al Johani Z., Majrashi A., Al Buraikan F. (dal 41' st Al Salem A.), Yahya A. (dal 12' st Al Shehri S.).Al Ammar T., Al Asmari A., Al Ghamdi F., Ali M., Al Kassar A., Al Najdi S., Al Sahafi M., Al Salem A., Al Sanbi A., Al Shanqiti M., Al Shehri S., Sulaiman M.Renard H..Freese M., Freeman A. (dal 43' st Cardoso J.), Richards C., Ream T., Arfsten M., Berhalter S., de la Torre L. (dal 17' st Adams T.), McGlynn J. (dal 17' st Downs D.), Tillman M., Luna D. (dal 31' st Aaronson B.), Agyemang P. (dal 43' st Robinson M.).Aaronson B., Aaronson P., Adams T., Cardoso J., Downs D., McKenzie M., Robinson M., Sullivan Q., Tolkin J., Turner M., White B., Zimmerman W.Pochettino M..al 18' st Richards C. (USA) .al 44' st Al Oboud A. (Arabia Saudita) al 22' st Luna D. (USA), al 45' st Berhalter S. (USA).

Le dichiarazioni

Hervé Renard (commissario tecnio Arabia Saudita): “Lavoreremo insieme per raggiungere il nostro obiettivo: qualificarci alla Coppa del Mondo 2026 e rendere orgogliosi i tifosi sauditi. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti“.

Mauricio Pochettino (commissario tecnio USA): “Se conquisteremo i tre punti, praticamente ci assicureremo il passaggio del turno. Questo è l’obiettivo della squadra. Non puntiamo solo al risultato, ma anche a costruire l’intesa tra i giocatori per far sì che i risultati arrivino. La costanza è fondamentale. Spero di vedere i nostri tifosi sugli spalti domani. L’ultima volta che abbiamo giocato ad Austin lo stadio era pieno, e mi aspetto un’altra grande cornice nonostante le difficoltà causate dalla concomitanza con il Mondiale per Club“.

La presentazione del match

QUI RIAD – Hervé Renard dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Al Aqidi a difesa della porta; Abdulhamid, Al Amri, Kadesh ed Abdulrahman Boushal a completare il pacchetto difensivo; Al Ghamdi, Al Hassan e Al Johani in mediana; il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Al Sahafi, Al Shehri ed Al Hammami.

QUI NEW YORK – Invece Mauricio Pochettino dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 con Freese tra i pali; Freeman, Richards, Ream ed Arfsten a completare la retroguardia; De la Torre e Berhalter davanti alla difesa; McGlynn, Tillman e Luna a metà campo; Agyemang unica punta.

Le probabili formazioni di Arabia Saudita-USA

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al Aqidi; Abdulhamid, Al Amri, Kadesh, Abdulrahman Boushal; Al Ghamdi, Al Hassan, Al Johani; Al Sahafi, Al Shehri, Al Hammami. Ct: Hervé Renard.

USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Arfsten; De la Torre, Berhalter; McGlynn, Tillman, Luna; Agyemang. Ct: Mauricio Pochettino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro non avrà una copertura televisiva.