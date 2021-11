Arbitri della 14° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 al via da venerdì 26 novembre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022 in programma da venerdì 26 novembre a domenica 28 novembre. In Serie A si anticipa a venerdì il nuovo turno con la sfida tra Cagliari e Salernitana in programma alle ore 20.45 sotto la direzione di Doveri. Tradizione favorevole per i campani che nelle precedenti 5 direzioni ha ottenuto ben 4 sconfitte. Il big match di sabato pomeriggio tra Juventus e Atalanta sarà invece diretto da Ayroldi mentre il posticipo di domenica sera tra Napoli e Lazio al fischietto di Orsato. L’ultimo suo precedente con gli azzurri ironia della sorte è stato in un Lazio – Napoli del 20 dicembre 2020 terminato 2-0 a favore dei laziali grazie alle reti di Immobile al 9′ del primo tempo e Luis Alberto all’11 della ripresa. Andiamo ora a vedere dunque di seguito nel dettaglio tutte le designazioni della quattordicesima giornata.

SERIE A TIM – Designazioni 14ª Giornata di andata

CAGLIARI – SALERNITANA Venerdì 26/11 h. 20.45

DOVERI

ROCCA – TRINCHIERI

IV: MARCENARO

VAR: FABBRI

AVAR: PERETTI

EMPOLI – FIORENTINA Sabato 27/11 h. 15.00

SACCHI

MARGANI – AFFATATO

IV: MIELE G.

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRETI

SAMPDORIA – H. VERONA Sabato 27/11 h. 15.00

MAGGIONI

DE MEO – GROSSI

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: BACCINI

JUVENTUS – ATALANTA Sabato 27/11 h. 18.00

AYROLDI

PRENNA – IMPERIALE

IV: MARCHETTI

VAR: DI BELLO

AVAR: TEGONI

VENEZIA – INTER Sabato 27/11 h. 20.45

MARINELLI

DI VUOLO – GALETTO

IV: GARIGLIO

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE

UDINESE – GENOA Domenica 28/11 h. 12.30

MERAVIGLIA

SCATRAGLI – MUTO

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CARBONE

MILAN – SASSUOLO Domenica 28/11 h. 15.00

MANGANIELLO

FIORE – RASPOLLINI

IV: MIELE G.

VAR: GHERSINI

AVAR: PAGANESSI

SPEZIA – BOLOGNA Domenica 28/11 h. 15.00

MASSIMI

DI IORIO – DEI GIUDICI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: LO CICERO

ROMA – TORINO Domenica 28/11 h. 18.00

CHIFFI

MASTRODONATO – PAGNOTTA

IV: CAMPLONE

VAR: BANTI

AVAR: TOLFO

NAPOLI – LAZIO Domenica 28/11 h. 20.45

ORSATO

MONDIN – RANGHETTI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI