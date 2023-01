Arbitri della 22° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 14 al 16 gennaio

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 20° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare dal 14 al 16 gennaio 2023. Il programma si aprirà sabato 14 gennaio con il programma completo del girone A e un anticipo per il B e per il C. Parlando del primo girone troveremo la capolista FeralpiSalò impegnata in casa con il Piacenza sotto la direzione di Sajmir Kumara di Verona. Il Pordenone invece ospita la Virtus Verona e designazione per Abdoulaye Diop di Treviglio. Big match di giornata sarà Lecco – Vicenza che sarà diretta all’arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari mentre sarà affidata a Simone Taricone di Perugia la partita Renate – Pro Vercelli. Il primo anticipo tra Rimini ed Entella sarà diretto da Davide Di Marco di Ciampino mentre il derby pugliese tra Virtus Francavilla e Foggia a Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Domenica si chiude il quadro del girone B con la capolista Reggiana impegnata a Montevarchi; arbitrerà Gabriele Scatena di Avezzano. Il Cesena ospita della Torres con Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore alla direzione. Il Gubbio invece gioca in trasferta con l’Alessandria, gara affidata al fischietto di Alessandro Di Graci di Como. Nel girone C troviamo la capolista Catanzaro impegnata a Latina sotto la direzione di Marco Monaldi di Macerata e il posticipo tra Crotone e Pescara verrà diretto da Paride Tremolada di Monza.

SERIE C – DESIGNAZIONI 22ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE PERGOLETTESE Giuseppe Vingo Pisa Emanuele Bracaccini Macerata Giovanni Pandolfo Castelfranco Veneto Marco Schmid Rovereto ARZIGNANO V PRO SESTO Giorgio Vergaro Bari Antonino Junior Palla Catania Marat Ivanavich Fiore Genova Silvia Gasperotti Rovereto FERALPISALO PIACENZA Sajmir Kumara Verona Giacomo Monaco Termoli Alessandro Munerati Rovigo Vincenzo D’Ambrosio Giordano Collegno LECCO L.R. VICENZA Giuseppe Collu Cagliari Emanuele De Angelis Roma 2 Andrea Cravotta Citta’ di Castello Niccolo’ Turrini Firenze MANTOVA PRO PATRIA Dario Di Francesco Ostia Lido Andrea Zezza Ostia Lido Alberto Rinaldi Pisa Edoardo Manedo Mazzoni Prato PADOVA JUVENTUS NEXT GEN Mario Saia Palermo Giovanni Dell’Orco Policoro Egidio Marchetti Trento Federico Muccignato Pordenone PORDENONE. VIRTUS VERONA Abdoulaye Diop Treviglio Alessandro Antonio Boggiani Monza Francesco Picciche’ Trapani Nicolo Zammarchi Cesena RENATE PRO VERCELLI Simone Taricone Perugia Rodolfo Spataro Rossano Matteo Nigri Trieste Andrea Terribile Bassano del Grappa SANGIULIANO TRENTO Gianluca Renzi Pesaro Vincenzo Andreano Foggia Pierpaolo Vitale Salerno Daniele Orazietti Nichelino TRIESTINA NOVARA Alberto Ruben Arena Torre del Greco Marco Toce Firenze Antonio D’Angelo Perugia Giuseppe Sassano Padova

GIRONE B

ALESSANDRIA GUBBIO Alessandro Di Graci Como Pietro Pascali Bologna Marco Porcheddu Oristano Samuel Dania Milano AQUILA MONTEVARCHI REGGIANA Gabriele Scatena Avezzano Nicola Tinello Rovigo Fabio Mattia Festa Avellino Valerio Pezzopane L’Aquila CARRARESE S. DONATO TAVARNELLE Gioele Iacobellis Pisa Daniel Cadirola Milano Stefania Genoveffa Signorelli Paola Cosimo Papi Prato FERMANA RECANATESE Andrea Ancora Roma 1 Davide Santarossa Pordenone Federico Fratello Latina Gianluca Guitaldi Rimini FIORENZUOLA ANCONA Gabriele Restaldo Ivrea Leonardo Tesi Lucca Edoardo Maria Brunetti Milano Maicol Guiotto Schio PONTEDERA LUCCHESE Samuele Andreano Prato Roberto D’Ascanio Roma 2 Michele Piatti Como Nicolo’ Dorillo Torino RIMINI VIRTUS ENTELLA Davide Di Marco Ciampino Federico Pragliola Terni Ivan Catallo Frosinone Ettore Longo Cuneo SIENA IMOLESE Bogdan Nicolae Sfira Pordenone Andrea Nasti Napoli Andrea Torresan Bassano del Grappa Alessandro Silvestri Roma 1 TORRES CESENA Mattia Pascarella Nocera Inferiore Fabrizio Giorgi Legnano Santino Spina Palermo Giuseppe Morello Tivoli VIS PESARO OLBIA Carlo Rinaldi Bassano del Grappa Ferdinando Pizzoni Frattamaggiore Massimiliano Starnini Viterbo Federico Batini Foligno

GIRONE C