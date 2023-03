Arbitri della 31° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dall’11 al 13 marzo

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 31° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare da sabato 11 a lunedì 12 marzo 2023. Nella giornata di sabato protagonista il girone B con il turno completo. Due big match in primo piano, da una parta Reggiana-Entella affidata a Paride Tremolada di Monza e dell’altra Gubbio-Cesena ad Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Per Ancona-San Donato troviamo invece Francesco Sant’Eusanio di Faenza. Domenica sarà la volta dei gironi A e C. Nel primo designato Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 Per Pro Sesto-Trento mentre l’altra capolista la FeralpiSalò nel big match con il Vicenza sotto la direzione di Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Altra grande sfida è quella tra Lecco e Pordenone diretta da Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. Nell’altro girone troviamo Claudio Petrella per Gelbison-Pescara mentre il Foggia andrà a far visita all’Avellino con direzione affidata a Mario Saia di Palermo. Lunedì grande attenzione al posticipo Crotone-Catanzaro dove è stato scelto Michele Giordano di Novara.

SERIE C – DESIGNAZIONI 31ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE PRO VERCELLI Mauro Gangi Enna Maurizio Barbiero Campobasso Manfredi Scribani Agrigento Michele Piccolo Pordenone ARZIGNANO V PADOVA Emanuele Ceriello Chiari Emanuele Renzullo Torre del Greco Marco Sicurello Seregno Gerardo Garofalo Torre del Greco FERALPISALO L.R. VICENZA Mattia Pascarella Nocera Inferiore Lorenzo Giuggioli Grosseto Andrea Bianchini Perugia Daniele Virgilio Trapani LECCO PORDENONE Ermes Fabrizio Cavaliere Paola Federico Pragliola Terni Marco Porcheddu Oristano Kevin Bonacina Bergamo NOVARA JUVENTUS NEXT GEN Andrea Ancora Roma 1 Simone Asciamprener Rainieri Milano Vittorio Consonni Treviglio Riccardo Leotta Acireale PERGOLETTESE RENATE Simone Gauzolino Torino Alessandro Rastelli Ostia Lido Domenico Russo Torre Annunziata Guido Iacopetti Pistoia PIACENZA MANTOVA Andrea Bordin Bassano del Grappa Giorgio Lazzaroni Udine Emanuele De Angelis Roma 2 Vittorio Emanuele Daddato Barletta PRO SESTO TRENTO Mattia Ubaldi Roma 1 Francesco Romano Isernia Cristiano Pelosi Ercolano Gabriele Caggiari Cagliari TRIESTINA PRO PATRIA Giuseppe Mucera Palermo Marco Pilleri Cagliari Davide Rignanese Rimini Pierfrancesco Saugo Bassano del Grappa VIRTUS VERONA SANGIULIANO Valerio Crezzini Siena Matteo Nigri Trieste Pio Carlo Cataneo Foggia Carlo Virgilio Agrigento

GIRONE B

ALESSANDRIA LUCCHESE Adolfo Baratta Rossano Michele Rispoli Locri Stefania Genoveffa Signorelli Paola Matteo Santinelli Bergamo ANCONA S. DONATO TAVARNELLE Francesco D’Eusanio Faenza Luca Chiavaroli Pescara Giampaolo Jorgji Albano Laziale Daniele Cravotta Citta’ di Castello AQUILA MONTEVARCHI TORRES Gabriele Sacchi Macerata Rodolfo Spataro Rossano Paolo Cozzuto Formia Daniele Aronne Roma 1 FERMANA CARRARESE Carlo Rinaldi Bassano del Grappa Giulia Tempestilli Roma 2 Nicolo’ Moroni Treviglio Leonardo Leorsini Terni FIORENZUOLA RECANATESE Francesco Zago Conegliano Michele Piatti Como Mario Pinna Oristano Adalberto Fiero Pistoia GUBBIO CESENA Alberto Ruben Arena Torre del Greco Giuseppe Licari Marsala Giuseppe Trischitta Messina Samuele Andreano Prato OLBIA IMOLESE Marco Emmanuele Pisa Emilio Micalizzi Palermo Davide Conti Seregno Stefano Raineri Como REGGIANA VIRTUS ENTELLA Paride Tremolada Monza Marco Ceolin Treviso Ivan Catallo Frosinone Luca De Angeli Milano RIMINI PONTEDERA Luca Angelucci Foligno Marco Croce Nocera Inferiore Ferdinando Pizzoni Frattamaggiore Vittorio Umberto Branzoni Mestre SIENA VIS PESARO Dario Di Francesco Ostia Lido Francesco Picciche’ Trapani Massimiliano Starnini Viterbo Simone Gavini Aprilia

GIRONE C