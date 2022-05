Arbitri della 37° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 in programma dal 14 al 16 maggio e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 37ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022 in programma da sabato 14 maggio a lunedì 16 maggio 2022. Il programma della giornata partirà sabato 14 maggio alle ore 15 con Empoli – Salernitana, gara affidata a Davide Massa. Il fischietto di Imperia ha diretto 14 volte la squadra toscana che ha ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Due invece quelle con i campani che hanno ottenuto una vittoria con la Fiorentina e una sconfitta con lo Spezia. In serata sarà invece Simone Sozza a dirigere Roma – Venezia. Si tratta del terzo incrocio per giallorossi che hanno totalizzato due vittorie lo scorso anno con Crotone e Sassuolo mentre una sconfitta quest’anno contro l’Inter. I lagunari hanno conquistato invece due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Per il derby di domenica tra Bologna e Sassuolo è stato designato Davide Ghersini. L’arbitro di Genova ha diretto 3 volte i rossoblù che hanno ottenuto una vittoria, 1 pareggio e una sconfitta mentre i neroverdi 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Sarà invece Michael Fabbri a dirigere Napoli – Genoa con gli azzurri che hanno totalizzato 3 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.

Il primo big match di giornata, Milan – Atalanta delle ore 18 sarà diretto da Daniele Orsato. Nei precedenti i rossoneri hanno ottenuto 11 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte mentre la Dea 10 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. In serata l’Inter in trasferta con il Cagliari. Per questo incontro è stato designato Daniele Doveri di Roma 1. Nei 21 precedenti i sardi hanno ottenuto 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte mentre nei 26 dei nerazzurri troviamo 8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. Per l’altro big match, posticipo di lunedì sera tra Juventus e Lazio troviamo invece Giovanni Ayroldi. Il fischietto della sezione di Molfetta ha diretto in due occasioni i biancocelesti che hanno ottenuto in entrambe le occasioni la vittoria. Nei tre precedenti con i bianconeri invece hanno ottenuto un successo per 3-2 con la Sampdoria e per 2-0 contro la Salernitana mentre una sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta.

SERIE A TIM – Designazioni 37ª Giornata di andata

SABATO 14 MAGGIO

EMPOLI – SALERNITANA h. 15.00

MASSA

PERETTI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: DI BELLO

AVAR: ABBATTISTA

H. VERONA – TORINO h. 18.00

CAMPLONE

SCARPA – NUZZI

IV: COLOMBO

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI

UDINESE – SPEZIA h. 18.00

AURELIANO

MARGANI – ZINGARELLI

PRONTERA

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – VENEZIA h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – GALETTO

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

DOMENICA 15 MAGGIO

BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30

GHERSINI

GARZELLI – LAUDATO

IV: BARONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA

NAPOLI – GENOA h. 15.00

FABBRI

PASSERI – COSTANZO

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: MAGGIONI

MILAN – ATALANTA h. 18.00

ORSATO

PRETI – GIALLATINI

IV: RAPUANO

VAR: IRRATI

AVAR: DIONISI

CAGLIARI – INTER h. 20.45

DOVERI

RANGHETTI – VIVENZI

IV: MASSIMI

VAR: DI BELLO

AVAR: ZUFFERLI

LUNEDÍ 16 MAGGIO

SAMPDORIA – FIORENTINA h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TOLFO

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

JUVENTUS – LAZIO h. 20.45

AYROLDI

PRENNA – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: ZUFFERLI