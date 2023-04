Arbitri della 38° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la trentottesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma il 22 e 23 aprile

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 38° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare di sabato 22 e domenica 23 aprile. Le partite sono in programma tutte in contemporanea. In quella di sabato ore 17.30 spazio al girone A dove archiviato il primo posto è grande lotta per il 2° e 3°. Lecco-Pro Vercelli sarà arbitrata da Giuseppe Mucera di Palermo, la Pro Sesto andrà a giocare in casa della promossa FeralpiSalò sotto la direzione di Sajmir Kumara di Verona mentre il Pordenone ospita l’AlbinoLeffe sotto la direzione di Dario Di Francesco di Ostia Lido. Per Piacenza-Vicenza troviamo Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Domenica spazio invece ai gironi B e C. Alle 14.30 il girone B con il testa a testa tra Cesena ed Entella per il secondo posto. I bianconeri giocano in trasferta con l’Alessandria, arbitro Claudio Panettella di Bari mentre i biancazzurri giocano a Siena sotto la direzione di Andrea Ancora di Roma 1. Alle 17.30 nel girone C domina la lotta a tre per il terzo posto. Per Picerno-Pescara designato Luigi Catanoso di Reggio Calabria mentre per Juve Stabia-Audace Cerignola ci sarà Enrico Gemelli di Messina.

SERIE C – DESIGNAZIONI 38ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ARZIGNANO V RENATE Alfredo Iannello Messina Federico Linari Firenze Davide Rignanese Rimini Michele Piccolo Pordenone FERALPISALO PRO SESTO Sajmir Kumara Verona Marco Lencioni Lucca Emilio Micalizzi Palermo Andrea Migliorini Verona LECCO PRO VERCELLI Giuseppe Mucera Palermo Davide Santarossa Pordenone Cristiano Pelosi Ercolano Andrea Mazzer Conegliano MANTOVA PADOVA Domenico Castellone Napoli Marco Porcheddu Oristano Ayoub El Filali Alessandria Federico Cosseddu Nuoro PERGOLETTESE TRIESTINA Adolfo Baratta Rossano Marco Croce Nocera Inferiore Matteo Paggiola Legnago Gabriele Caggiari Cagliari PIACENZA L.R. VICENZA Francesco Carrione Castellammare di Stabia Francesco Valente Roma 2 Andrea Cravotta Citta’ di Castello Carlo Virgilio Agrigento PORDENONE ALBINOLEFFE Dario Di Francesco Ostia Lido Ferdinando Pizzoni Frattamaggiore Antonino Junior Palla Catania Simone Di Renzo Bolzano SANGIULIANO PRO PATRIA Lorenzo Maccarini Arezzo Federico Fratello Latina Marco Giudice Frosinone Anna Frazza Schio TRENTO NOVARA Giorgio Vergaro Bari Emanuele Renzullo Torre del Greco Alessandro Cassano Saronno Dylan Marin Portogruaro VIRTUS VERONA JUVENTUS NEXT GEN Antonio Di Reda Molfetta Antonio Aletta Avellino Edoardo Maria Brunetti Milano Marco Schmid Rovereto

GIRONE B

ALESSANDRIA CESENA Claudio Panettella Bari Mattia Bartolomucci Ciampino Franck Loic Nana Tchato Aprilia Gianmarco Vailati Crema LUCCHESE OLBIA Gabriele Restaldo Ivrea Gianluca Scardovi Imola Daniele De Chirico Molfetta Riccardo Ghinelli Roma 2 PONTEDERA GUBBIO Domenico Mirabella Napoli Michele Piatti Como Gilberto Laghezza Mestre Flavio Fantozzi Civitavecchia RECANATESE ANCONA Fabio Rosario Luongo Napoli Andrea Torresan Bassano del Grappa Domenico Russo Torre Annunziata Riccardo Tropiano Bari REGGIANA IMOLESE Andrea Zanotti Rimini Manuel Marchese Pavia Vittorio Consonni Treviglio Daniele Benevelli Modena RIMINI AQUILA MONTEVARCHI Lucio Felice Angelillo Nola Mario Pinna Oristano Emanuele Fumarulo Barletta Antonino Costanza Agrigento S. DONATO TAVARNELLE FIORENZUOLA Erminio Cerbasi Arezzo Mattia Morotti Bergamo Nicola Di Meo Nichelino Alessandro Silvestri Roma 1 SIENA VIRTUS ENTELLA Andrea Ancora Roma 1 Francesco Collu Oristano Elia Tini Brunozzi Foligno Matteo Dini Citta’ di Castello TORRES FERMANA Valerio Vogliacco Bari Giacomo Bianchi Pistoia Alberto Rinaldi Pisa Nirintsalama T. Andriambelo Roma 1 VIS PESARO CARRARESE Mattia Ubaldi Roma 1 Veronica Martinelli Seregno Michele Rispoli Locri Luca Selvatici Rovigo

GIRONE C