Fiorentina – Lech: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

FIRENZE – Giovedì 20 aprile, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina – Lech, gara di ritorno dei quarti di finale della Conference League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.45.

All’andata tutto facile per la squadra di Italiano, che ha vinto per 1-4 ipotecando il passaggio alle semifinali della competizione, dove approderebbe dopo otto anni. Un traguardo importante per i viola, già semifinalisti in Coppa Italia. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 1.30.

Il percorso di Fiorentina e Lech in Conference League

La Fiorentina si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti; poi, allo spareggio ha eliminato il Braga andando a vincere per 0-4 sul campo del Braga e battendolo per 3-2 al ritorno. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio agevolmente sul Sivasspor (1-0 all’andata e 1-4 al ritorno). Il Lech era arrivato secondo nel Gruppo C di qualificazione, alle spalle della Villarreal.

Fiorentina e Lech nei rispettivi campionati

In campionato i viola, pareggiando 1-1 contro l’Atalanta nel Monday Night, hanno ottenuto il quattordicesimo risultato utile consecutivo. Non perdono dallo scorso 12 febbraio quando dovettero cedere il passo alla Juventus. Sono noni a quota 42, con un percorso di undici partite vinte, nove pareggiate e dieci perse, trentacinque reti realizzate e trentatré subite. Nel massimo campionato polacco il Lech é terzo con 47 punti.

La lista UEFA della Fiorentina

Lista A

Portieri – Terracciano, Sirigu, Cerofolini

Difensori – Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti – Amrabat, Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora

Attaccanti – Brekalo, Cabral, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara, Sottil

Lista B

Favasuli, Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Terracciano in porta e con una difesa a quattro con Venuto e Biraghi sulle fasce e Martinez Quarta e Igor al centro. In mezzo al campo Castrovilli e Mandragora. Sulla trequarti Barak, Ikoné e Jovic, di supporto all’unica punta Saponara.

QUI LECH – Il Lech dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1 con Bednarek tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Milic e Satka e sulle fasce da Pereira e Rebocho. In mediana Murawaski e Dagerstal. Unica punta Ishak, supportata dai trequartisti Velde, Sousa e Skoras.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Lech

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Saponara.

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Milic, Satka, Rebocho; Murawaski, Dagerstal; Skoras, Afonso Sousa, Velde; Ishak.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: