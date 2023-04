La partita Fiorentina – Atalanta di Lunedì 17 aprile 2023 in diretta: nerazzurri avanti dal 37′ del primo tempo e pareggio all’11’ della ripresa su rigore

FIRENZE – Lunedì 17 aprile, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina -Atalanta, Monday Night dalla trentesima giornata del campionato di Serie A; calcio di inizio alle ore 20.45.

In palio punti pesanti tra due squadre che cercheranno in questo finale di stagione di conquistare un posto in Europa. La squadra di Italiano in settimana ha battuto largamente il Lech Poznan nella gara di andata dei quarti di finale della Conference League. In campionato i viola, pareggiando 1-1 contro lo Spezia, hanno interrotti una striscia di sei successi di fila (nove includendo anche quelli di Conference League). Sono noni a quota 41, con un percorso di undici partite vinte, otto pareggiate e dieci perse, trentaquattro reti realizzate e trentadue subite. Gli orobici, dopo aver perso per 0-2 contro il Bologna, sono sesti con 48 punti, frutto di quattordici vittorie, sei pareggi e nove sconfitte, quarantasette gol fatti e trentaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide la Fiorentina ha conquistato tredici punti, contro i sette dell’Atalanta. Sono centotrentanove i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di trentaquattro vittorie dell’Atalanta, quarantatré pareggi e sessantuno affermazioni della Fiorentina. Nella passata stagione al Franchi i padroni di casa si imposero per 1-0. All’andata, lo scorso 2 ottobre, la squadra di Gasperini ha vinto grazie a un gol di Lookman. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.75.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: FIORENTINA-ATALANTA 1-1 SECONDO TEMPO 45' 7' Finisce 1-1 la sfida del Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Grazie per averci seguito, alla prossima! 45' 2' Esce Castrovilli, entra Bianco. 45' Ci saranno sette minuti di recupero. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio finale. 39' Esce Zapata, entra Boga. 32' Si fa sotto Nico Gonzalez con il mancino, ma la sfera è alta. 31' Esce Scalvini, entra Palomino. 30' Ammonito Milenkovic. 27' Ammonito De Roon. 25' Esce Hojlund, entra Muriel. 19' Escono Brekalo e Barak, entrano Bonaventura e Sottil. 15' Ammonito Ederson. 11' Dal dischetto va Cabral ed è goal! Nettamente spiazzato Sportiello con una soluzione angolata! La Viola agguanta il pareggio! 1-1 9' Dopo un consulto al Var viene assegnato un calcio di rigore alla Fiorentina per fallo di mano di Toloi nell'area avversaria. 5' Si impongono subito i padroni di casa anche nei primi minuti della ripresa. 1' Si riparte. Esce Ikoné, entra Brekalo. PRIMO TEMPO 45' 2' Il primo tempo si chiude qui, a più tardi per la cronaca della ripresa! 45' Ci sarà un minuto di recupero. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 38' Ammonito Maehle per troppa esultanza. 37' Goal dell'Atalanta! Ha segnato Maehle con un tocco di punta dopo essersi liberato di due avversari! La Dea sta dimostrando di saper essere insidiosa anche con una sola possibilità. 30' Giunti alla mezz'ora, il match non si sblocca. Poche emozioni finora. 24' Cabral Incoccia, poi si fa sotto Gonzalez, ci vuole un super Sportiello per riuscire a dire di no a questa azione. 20' Nonostante gli sforzi della Fiorentina restiamo inchiodati sullo 0-0. 16' Tentativo di Cabral dalla distanza, Sportiello manda in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 15' Eccoci al quarto d'ora, il punteggio non cambia. 12' Ci prova Barak, ma Sportiello non si fa sorprendere e para in due tempi. 10' Dopo dieci minuti siamo sempre fermi sul pareggio a occhiali. 6' Tiro-cross di Zappacosta ma la difesa Viola non si fa sorprendere. 5' Primi cinque minuti ancora a reti inviolate. 1' Si parte. Buonasera dal Franchi e benvenuti al posticipo tra Fiorentina e Atalanta. Lunedì 17 aprile dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca della partita con commento in diretta. TABELLINO FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Castrovilli (45' st Bianco), Mandragora; Ikoné (1' st Brekalo, 19' st Bonaventura), Barak (19' st Sottil), Gonzalez; Cabral. A disp.: Cerofolini; Vannucchi, Biraghi, Bonaventura, Jovic, Saponara, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Bianco, Kayode, Brekalo, Igor, Kouame. All. Italiano. ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (31' st Palomino); Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Zapata (39' st Boga), Hojlund (25' st Muriel). A disp.: Musso, Rossi, Okoli, Palomino, Muriel, Boga, Demiral, Bernasconi, Muhameti, Soppy. All. Gasperini. Reti: 37' pt Maehle, 11' st Cabral (rig.) Ammoniti: Maehle, Ederson, De Roon, Milenkovic Recupero: 1' pt, 7' st

Convocati

Fiorentina

Portieri: Cerofolini, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora.

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara, Sottil

Atalanta

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Bernasconi, Demiral, Djimsiti, Maehle, Okoli, Palomino, Scalvini, Soppy, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Ederson, Koopmeiners, Muhameti.

Attaccanti: Boga, Hojlund, Muriel, Zapata.

Le dichiarazioni di Gasperini due giorni prima della gara

“Affrontiamo una squadra che arriva da un momento molto positivo, sia in campionato che in coppa, e che ha giocatori che stanno crescendo e facendo bene. Hanno avuto un periodo di difficoltà all’andata, ma ora stanno reagendo e hanno recuperato punti. A Bergamo era stata una gara equilibrata e mi aspetto una partita simile anche stavolta. Ci conosciamo bene, sarà importante avere una buona condizione”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Massara e dal quarto uomo Feliciani. Al Var Fabbri, assistito da Manganiello

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe affidarsi al modilo 4-2-3-1 con Terracciano in porta e con una difesa a quattro con Dodò e biraghi sulle fasce e Martinez Quarta e Igor al centro. In mezzo al campo Amrabat e Mandragora. Sulla trequarti Gonzalez, Bonaventura e Ikoné, di supporto all’unica punta Jovic.

QUI ATALANTA – Tanti gli infortunati: Koopmeiners, Vorlicky, Hateboer, Pasalic e Ruggeri. Gasperini dovrebbe rispondere col modulo 3-4-3. In porta Musso mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Scalvini e Palomino. In mezzo al campo Ederson e deRoon mentre le ali dovrebbero essere Zappacosta e Maehle. Davanti Holjund e Zapata, supportati da Boga.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Atalanta

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, M. Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Jovic. Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Maehle; Boga, Hojlund, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

