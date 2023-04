Lech – Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lech – Fiorentina di Giovedì 13 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per i quarti di finale di andata della Conference League 2022/2023

POZNAN – Giovedì 13 aprile, allo stadio Mijeski di Poznan, in Polonia, andrà in scena Lech – Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale della Conference League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Lech era arrivato secondo nel Gruppo C di qualificazione, alle spalle della Villarreal. Nel massimo campionato polacco é terzo con 47 punti. La squadra di Italiano si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti; poi, allo spareggio ha eliminato il Braga andando a vincere per 0-4 sul campo del Braga e battendolo per 3-2 al ritorno. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio agevolmente sul Sivasspor (all’andata e al ritorno). In campionato i viola, pareggiando 1-1 contro lo Spezia, hanno interrotti una striscia di sei successi di fila (nove includendo anche quelli di Conference League. Sono noni a quota 41, con un percorso di undici partite vinte, otto pareggiate e dieci perse, trentaquattro reti realizzate e trentadue subite. L’ultimo confronto risale al 5 novembre 2015 quando in Europa League la Fiorentina si impose per 0-2. Ospiti dati favoriti col segno “2” quotato mediamente 1.75.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il bosniaco Irfan Peltjo, coadiuvato dagli assistenti connazionali Senad Ibrisimbegović e Davor Beljo e dal Quarto ufficiale Miloš Gigović. Al VAR lo svizzero Fedayi San, assistito dal croato Ivan Bebek.

La lista UEFA della Fiorentina

Lista A

Portieri – Terracciano, Sirigu, Cerofolini

Difensori – Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti – Amrabat, Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora

Attaccanti – Brekalo, Cabral, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara, Sottil

Lista B

Favasuli, Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev

Presentazione del match

QUI LECH – Il Lech divrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1 con Bednarek tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Salamon e Milic e sulle fasce da Pereira e Rebochi. In mediana Karlstrom e Kvekveskiri. Unica punta Ishak, supportata dai trequartisti Velde, Sousa e Skoras.

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Terracciano in porta e con una difesa a quattro con Dodò e biraghi sulle fasce e Milenkovic e Igor al centro. In mezzo al campo Amrabat e Mandragora. Sulla trequarti Gonzalez, Bonaventura e Ikoné, di supporto all’unica punta Cabral.

Le probabili formazioni di Sivasspor – Fiorentina

LECH (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Karlstrom, Kvekveskiri; Velde, Sousa, Skoras; Ishak. Allenatore: van del Brom.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral. Allenatore; Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

