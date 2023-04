Juventus – Sporting: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Sporting di Giovedì 13 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per i quarti di finale di andata della Europa League 2022/2023

TORINO – Giovedì 13 aprile, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Sporting, gara di andata dei quarti di finale dell’Europa League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La squadra di Allegri era stata retrocessa dalla Champions League, essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica e PSG ma allo spareggio ha avuto la meglio sul Nantes (1-1 a Torino, 0-3 al ritorno in terra francese). Ai quarti di finale ha eliminato il Friburgo (1-0 all’andata e 0-2 al ritorno). In campionato i bianconeri vengono dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero terzi; invece occupano la settima posizione, a -4 dalla zona UEFA, con 38 punti e con un cammino di diciotto partite vinte, cinque pareggiate e sei perse, quarantasette gol fatti e ventiquattro subiti. Lo Sporting aveva battuto allo spareggio il Midtyjlland (1-1 all’andata, 0-4 in Norvegia) dopo che era retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo nel Girone dietro a Tottenham e Eintracht Francoforte. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sull’Arsenal (2-2 all’andata, 2-1 al ritorno). Nel massimo campionato portoghese é quarto con 57 punti grazie a un percorso di diciotto partite vinte, tre pareggiate e sei perse, cinquantatesei reti realizzate e ventisei incassate.

Cronaca della partita con tabellino

L’arbitro

A dirigere il match sarà il turco Halil Umut Meler coadiuvato dagli assistenti e connazionali Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy e dal quarto uomo Arda Kardesler. Al VAR il turco Abdulkadir Bitigen, assitito dal francese Jerome Brisard.

La lista UEFA della Juventus

Lista A

1 Szczesny 23 Pinsoglio 36 Perin 48 Crespi 2 De Sciglio 3 Bremer 6 Danilo 12 Alex Sandro 15 Gatti 19 Bonucci 24 Rugani 53 Huijsen 5 Locatelli 10 Pogba 11 Cuadrado 17 Kostic 25 Rabiot 32 Paredes 7 Chiesa 9 Vlahovic 14 Milik 18 Kean 22 Di Maria

Lista B

41 Garofani 49 Raina 42 Barbieri 20 Miretti 44 Fagioli 45 Barrenechea 30 Soulé 40 Da Graca 43 Iling-Junior 46 Compagnon 50 Pecorino 52 Cerri

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 e schierare in porta Szczesny e una difesa a tre composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In cabina di regia Locatelli con Fagioli e Rabiot mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Cuadrado e Kostic. Davanti Di Maria e Milik.

QUI SPORTING – Amorim dovrebbe rispondere col modulo 3-4-3 con Adan tra i pali e con St.Juste, Inacio e Coates pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Gonçalves e Morita mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Esgaio e Matheus Reis. Tridente offensivo composto da Edwards, Chermiti e Trincao.

Le probabili formazioni di Juventus – Sporting

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Allegri.

SPORTING (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. Allenatore: Amorim.

Dove vedere la partita in tv e streaming

