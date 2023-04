Feyenoord – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Feyenoord – Roma di Giovedì 13 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per i quarti di finale di andata della Europa League 2022/2023

ROTTERDAM – Giovedì 13 aprile, allo Stadion De Kuip di Rotterdam, andrà in scena Feyenoord – Roma, gara di andata dei quarti di finale dell’ Europa League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.45.

Indice

Di fronte le due squadre che un anno fa si sono contese la prima Conference League, poi andata ai giallorossi. Per arrivare a questo punto della competizione il Feyenoord aveva vinto il Girone F davanti a Midtyjlland e Lazio. Nell’Eredivisie, dopo il 5-1 contro il Waalwjik, é primo con 67 punti, frutto di venti vittorie, sette pareggi e una sconfitta, sessantasette gol fatti e ventisette subiti. Agli ottavi di finale ha eliminato lo Shakhtar (1-1 all’andata e un sonoro 7-1 al ritorno). La squadra di Mourinho, invece, aveva dovuto affrontare gli spareggi, visto che si era classificata al secondo posto nel Gruppo C, alle spalle del Betis: ha eliminato il Salisburgo rimontando nella gara di ritorno (2-0) l’1-0 dell’andata in terra austriaca. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio su (2-0 all’andata e 0-0 al ritorno). In campionato, dopo la vittoria esterna di misura contro il Torino, i giallorossi sono terzi con 53 punti, con un percorso di sedici partite vinte, cinque pareggiate e otto perse, trentanove reti realizzate e ventisei incassate.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FEYENOORD – ROMA]

RISULTATO IN DIRETTA: FEYENOORD-ROMA Giovedì 13 aprile dalle ore 17.45 le formazioni ufficiali, dalle 18.45 la cronaca della partita con commento in diretta.

L’arbitro

Tutti di nazionalità spagnola gli arbitri designati. A dirigere la gara sarà José Maria Sanchez, coadiuvato dagli assistenti Raul Cabanero e Inigo Prieto e dal quarto ufficiale Cesar Soto Grado. Al Var ci sarà Juan Martinez Munuera, assistito da Guillermo Cuadra.

La lista UEFA della Roma

Lista A

1 Rui Patricio 2 Rick Karsdorp 3 Roger Ibanez 4 Bryan Cristante 6 Chris Smalling 7 Lorenzo Pellegrini 8 Nemanja Matic 9 Tammy Abraham 11 Andrea Belotti 14 Diego Llorente 19 Zeki Celik 20 Mady Camara 21 Paulo Dybala 22 Nicolò Zaniolo 23 Gianluca Mancini 24 Marash Kumbulla 25 Georginio Wijnaldum 37 Leonardo Spinazzola 92 Stephan El Shaarawy 99 Mile Svilar

Lista B

52 Edoardo Bove 55 Ebrima Darboe 58 Filippo Missori 59 Nicola Zalewski 62 Cristian Volpato 63 Pietro Boer 70 Claudio Cassano 72 Luigi Cherubiniì 73 Giacomo Faticanti 78 Gabriele Baldi 79 Cristian Padula

Presentazione del match

QUI FEYENOORD – Silot dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Wellenrut e con la difesa a quattro formata al centro da Trauner e Hancko e sulle fasce da Geertruida e Hartman. A centrocampo Kocku, Szymanski e Wieffer. Tridente offensivo composto da Jahanbakhsh, Gimenez e Idrissi.

QUI ROMA – Mourinho dovrebbe affidare al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo Cristante e Matic mentre Zalewski e Spinazzola dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Abraham, supportata da Pellegrini e Dybala.

Le probabili formazioni di Feyenoord – Roma

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreut; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot

ROMA: (3-4-2-1): Rui Patrcio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: