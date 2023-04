Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 13 aprile 2023: giallorossi con il Feyenoord e bianconeri con lo Sporting in Europa League, viola con il Lech in Conference

Si è conclusa ieri la due giorni di Champions League dedicata alle gare di andata dei quarti di finale. Dopo i successi di City e Inter abbiamo trovato quelli casalinghi di Real Madrid con il Chelsea e del Milan con il Napoli. Giovedì 13 aprile si apriranno i quarti di finale di Europa e Conference League dove seguiremo in particolare le tre italiane ancora in gara ovvero Roma e Juventus nella prima competizione e Fiorentina nella seconda. Nella notte invece si gioca in Liga Profesional argentina e nella Coppa del Brasile e Colombia.

Indice



Partiamo con l’Europa League che si apre alle ore 18.45 con l’impegno della Roma contro il Feyenoord in trasferta. Gli olandesi ritrovano i finalisti della scorsa Conference League e avranno una motivazione in più per cercare di vincere la doppia sfida. Con otto punti di vantaggio dalla seconda il Feyenoord è lanciatissimo per la corsa al titolo della Eredivisie. Attacco più prolifico grande anche alla goleada inflitta allo Shakhtar nell’ultimo turno, nelle sei partite casalinghe ha realizzato ben 20 gol conseguendo 5 vittorie e una sconfitta. Nei precedenti con squadre italiane ha perso solo una volta nelle otto occasioni. Dopo il Salisburgo e il Real Sociadad la squadra di Moutinho mira a proseguire la sua corsa e trae fiducia dalla solidità difensiva in campionato per potersi giocare al meglio questa sfida. Le restanti partite si giocano alle ore 21. La Juventus ospita lo Sporting. I bianconeri cercheranno di puntare sempre più su questa competizione come speranza per una qualificazione europea alla luce anche della sconfitta in campionato con la Lazio. Questo trofeo manca dal 1992/93 nella bacheca bianconera. Ancora imbattuta in questa competizione la squadra di Allegri ha ottenuto 6 vittorie e 7 pareggi. Anche la situazione in classifica dei portoghesi li spinge a puntare decisamente sulla vittoria finale in questa competizione. Il bilancio con le squadre italiane in trasferta tuttavia non è dei più rosei con nessuna vittoria mentre sono 4 i pareggi e ben 11 le sconfitte. Tuttavia resta un impegno da non sottovalutare visto che ha perso una sola volta nelle ultime sei trasferte europee. Il tecnico bianconero ha sottolineato la necessità di vedere la migliore versione della squadra: “Affronteremo un’avversaria molto forte che è arrivata ai quarti di finale di questa competizione con merito, superando nel doppio confronto agli ottavi di finale la capolista della Premier League“. Il Leverkusen ospita il Royal Union SG con il sogno di conquistare quella semifinale che manca dalla stagione 2001/02 e Alonso spera di interrompere la serie di tre eliminazioni consecutive ai quarti di finale. Gli avversari sono lanciatissimi nella lega belga tanto da tallonare a -2 la capolista Gent ultimo avversario affrontato nel pareggio esterno per 1-1. Grande l’impresa che ha portato a superare il quotato Union Berlino agli ottavi di finale. Di prestigio la sfida tra Manchester United e Siviglia. Per i Red Devils la possibilità di seguire le orme del 2017 dove vinsero questa competizione. Sono imbattuti da 24 partite all’Old Trafford anche se l’ultima sconfitta è arrivata per mano di un’altra spagnola, il Real Sociedad. Il Siviglia sembra partito con il piede giusto nella nuova gestione Mendilibar e con gli inglesi sono imbattuti nei tre incontri disputati. Tuttavia il rendimento esterno dovrà essere migliorato per giocarsi le proprie chance visto che nelle ultime 8 partite ne ha vinta una sola (6 sconfitte e un pareggio).

In Conference League apre alle 18.45 il Gent in casa contro il West Ham. Contro un avversario così quotato i padroni di casa proveranno a fare affidamento sul rendimento casalingo dove ha ottenuto 10 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta nelle ultime 15 ufficiali. Gli inglesi hanno fatto il pieno di successi al momento e hanno un buon ricordo visto che nella lontana stagione 1964/65 ottennero il passaggio del turno nel torneo poi vinto. La Fiorentina giocherà in casa del Lech che vive un momento magico in coppa con un’imbattibilità che dura da sette turni. Già ha ottenuto un record di ottenere i quarti per la prima volta come squadra polacca in 27 anni. Tuttavia i viola sono nel miglior momento della stagione ed è anche in corsa per ottenere una finale nella Coppa Italia. Otto vittorie consecutive in questa UCL con una media impressionante di 3,13 gol realizzati a partita. In Polonia è ancora imbattuta con 2 vittorie e 1 pareggio. Nelle altre due partite troviamo il Basilea che ospite il Nizza e l’Anderlecht gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

EUROPA LEAGUE

18.45

21.00

CONFERENCE LEAGUE

18.45

21.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 13 aprile 2023

ALGERIA LIGUE 1

Belouizdad – Paradou 23:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Belgrano – Huracan 00:00

Racing Club – Newells Old Boys 00:30

Estudiantes – Atl. Tucuman 02:30

Rosario – Independiente 02:30

Arsenal Sarandi – Godoy Cruz 19:00

Colon – Talleres Cordoba 21:30

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Coritiba – Sport Recife 00:00

CRB – Athletico-PR 00:30

Fluminense – Paysandu 00:30

Palmeiras – Tombense 01:00

Atletico-MG – Brasil de Pelotas 02:30

Remo – Corinthians 02:30

Ypiranga FC – Botafogo RJ 02:30

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Vratsa – Hebar 16:30

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Doxa – Ol. Nicosia 15:00

Paralimni – Nea Salamis 15:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Real Cartagena – Cucuta 01:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Ind. Medellin – Dep. Cali 03:00

Envigado – Tolima 22:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Arab Contractors – Al Masry 21:15

Haras El Hodood – Zamalek 21:15

Ismaily – Enppi 21:15

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Hawassa – Wolkite Ketema 14:00

Sidama Bunna – Ethiopia Bunna 17:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Gent – West Ham 18:45

Anderlecht – Alkmaar 21:00

Basilea – Nizza 21:00

Lech – Fiorentina 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PLAY OFF

Feyenoord – Roma 18:45

Juventus – Sporting 21:00

Leverkusen – Royale Union SG 21:00

Manchester Utd – Siviglia 21:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Real Espana – Real Sociedad 03:00

MAROCCO COUPE DU TRONE

Agadir – Raja Casablanca 00:00

Tanger – Wydad 00:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Alacranes – Tapatio 01:00

Atletico La Paz – Atlante 03:05

Correcaminos – Celaya 05:05

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

UNAN-Managua – Juventus Managua 00:00

Diriangen – Jalapa 03:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Atlas – Philadelphia Union 04:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Sp. Luqueno – Olimpia Asuncion 00:00

Tacuary – Sportivo Trinidense 02:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Tampa Bay – Charleston 01:30

VIETNAM V.LEAGUE 1

Hanoi FC – Hai Phong 14:15

Ho Chi Minh – Binh Dinh 14:15