Anderlecht – AZ Alkmaar 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Anderlecht – AZ Alkmaar di giovedì 13 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2022-2023

ANDERLECHT – Giovedì 13 aprile alle ore 18:45 andrà in scena Anderlecht – AZ Alkmaar , incontro valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo aver sorprendentemente eliminato il Villarreal grazie alla vittoria per 1-0 maturata in Spagna dopo l’1-1 della gara di andata. La squadra belga ha inoltre passato anche il turno dei play-off avendo la meglio sul Ludogorets solamente ai calci di rigore. L’AZ Alkmaar, invece, nel turno precedente ha eliminato la Lazio vincendo sia all’Olimpico che in casa propria per due reti a una. A differenza della squadra ospitante gli olandesi non hanno preso parte ai play-off avendo vinto il proprio girone con Dnipro, Apollon e Vaduz. La gara sarà affidata al tedesco Daniel Siebert coadiuvato da Jan Seidel e Rafael Foltyn, il quarto uomo sarà Harm Osmers, mentre al VAR andranno Sören Storks e ADaniel Schlager. I bookmakers danno leggermente favorito l’AZ Alkmaar con una quota di 2,60, mentre por quanto riguarda la vittoria della squadra di casa la quota si aggira su 2,70. Quota ancora più alta per il pareggio che in media è dato a 3,20.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA ANDERLECHT – AZ ALKMAAR]

ANDERLECHT: Raman B., Verbruggen B. (Portiere), Murillo M., Debast Z., Vertonghen J., N'Diaye M., Dreyer A., Diawara A., Ashimeru M., Refaelov L., Amuzu F., Slimani I. (dal 21' st Raman B.). A disposizione: Abdulrazak I., Angulo N., Arnstad K., Coosemans C. (Portiere), Delcroix H., Kana M., Leoni T., Sadiki N., Sardella K., Stroeykens M., Van Crombrugge H. (Portiere) Allenatore: Riemer B..



ALKMAAR: Ryan M. (Portiere), Sugawara Y., Beukema S., Chatzidiakos P., Kerkez M., Clasie J., Mijnans S., Reijnders T., Odgaard J., Pavlidis V., van Brederode M.. A disposizione: Barasi Y., Bazoer R., Buurmeester Z., de Wit M., Goes W., Karlsson J., Lahdo M., Meerdink M., Mihailovic D., Owusu-Oduro R. (Portiere), Vanheusden Z., Verhulst H. (Portiere) Allenatore: Jansen P..



Reti: al 22' pt Murillo M. (Anderlecht) , al 25' st Ashimeru M. (Anderlecht) .



Ammonizioni: al 30' st Refaelov L. (Anderlecht) al 31' pt Beukema S. (Alkmaar), al 42' pt Pavlidis V. (Alkmaar).

La presentazione del match

QUI ANDERLECHT – Riemer schiererà i suoi con il 4-3-3. In porta ci sarà Ivan Verbruggen, in terzini saranno Murillo e N’Diaye, al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Debast e Vertonghen. Diawara dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Ashimery e Arnstad mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà Raman con Dreyer e Amuzu che agiranno sulle fasce.

QUI AZ ALKMAAR – 4-2-3-1 per gli olandesi guidati da Jensen che in porta si affiderà Ryan, la linea difensiva sarà formata da Sugawara, Hatzidiakos, Beukema e Kerkez. Clasie e Reijnder comporranno la diga davanti alla difesa con Mijnans, Odgaard e Mihailovic sulla trequarti. L’unica punta dell’AZ sarà Meerdink.

Le probabili formazioni di Anderlecht – AZ Alkmaar

ANDERLECHT (4-3-3): Verbruggen; Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye; Ashimeru, Diawara, Arnstad; Dreyer, Raman, Amuzu. Allenatore: Riemer

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Clasie; Odgaard, Mijnans, Mihailovic; Meerdink. Allenatore: Jansen

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Anderlecht – AZ Alkmaar, valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League sarà visibile in diretta tv su DAZN . Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Anderlecht – AZ Alkmaar in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)., per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.