I suggerimenti del giorno 13 aprile 2023 sono dedicati alle gare di andata dei quarti di finale dell’Europa League e della Conference League

Giovedì 13 aprile si giocano le gare di andata dei quarti di finale della Europa League e della Conference League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Feyenoord – Roma 1 (ore 18.45)

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Per arrivare a questo punto della competizione il Feyenoord aveva vinto il Girone F davanti a Midtyjlland e Lazio. Nell’Eredivisie, dopo il 5-1 contro il Waalwjik, é primo con 67 punti, frutto di venti vittorie, sette pareggi e una sconfitta, sessantasette gol fatti e ventisette subiti. Agli ottavi di finale ha eliminato lo Shakhtar (1-1 all’andata e un sonoro 7-1 al ritorno). La squadra di Mourinho, invece, aveva dovuto affrontare gli spareggi, visto che si era classificata al secondo posto nel Gruppo C, alle spalle del Betis: ha eliminato il Salisburgo rimontando nella gara di ritorno (2-0) l’1-0 dell’andata in terra austriaca. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio su (2-0 all’andata e 0-0 al ritorno). In campionato, dopo la vittoria esterna di misura contro il Torino, i giallorossi sono terzi con 53 punti, con un percorso di sedici partite vinte, cinque pareggiate e otto perse, trentanove reti realizzate e ventisei incassate.

Juventus – Sporting 1 (ore 21)

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. La squadra di Allegri era stata retrocessa dalla Champions League, essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica e PSG ma allo spareggio ha avuto la meglio sul Nantes (1-1 a Torino, 0-3 al ritorno in terra francese). Ai quarti di finale ha eliminato il Friburgo (1-0 all’andata e 0-2 al ritorno). In campionato i bianconeri vengono dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero terzi; invece occupano la settima posizione, a -4 dalla zona UEFA, con 38 punti e con un cammino di diciotto partite vinte, cinque pareggiate e sei perse, quarantasette gol fatti e ventiquattro subiti. Lo Sporting aveva battuto allo spareggio il Midtyjlland (1-1 all’andata, 0-4 in Norvegia) dopo che era retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo nel Girone dietro a Tottenham e Eintracht Francoforte. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sull’Arsenal (2-2 all’andata, 2-1 al ritorno). Nel massimo campionato portoghese é quarto con 57 punti grazie a un percorso di diciotto partite vinte, tre pareggiate e sei perse, cinquantatesei reti realizzate e ventisei incassate.

Leverkusen – Royale Union SG 1 (ore 21)

Incontro valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Il Bayer Leverkusen si presenta all’appuntamento mbattuto da nove partite di fila, di cui sette sono vittorie. La Royale Union é arrivata a questo punto della competizione a sorpresa avendo eliminato agli ottavi di finale l’Union Berlino. Nella Jupiler League viene dal pareggio per 1-1 contro il Gent nello scontro diretto al vertice della classifica.

Manchester United – Siviglia 1 (ore 21)

Match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Il Manchester United é quarto in Premier League e ha già eliminato Barcellona e Betis. Il Siviglia é invece soltanto tredicesimo in Liga e ha già avuto la meglio su PSV e Fenerbahce.

Gent – West Ham 2 (ore 21)

Incontro valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra belga è approdata ai quarti di finale dopo aver eliminato, un po’ a sorpresa, l’Istanbul basaksehir vincendo in trasferta la gara di ritorno con un bel 4-1, con Orban protagonista di una tripletta siglata in tre minuti, dopo aver pareggiato in terra belga per 1-1 la partita di andata. Di fronte alla squadra di Vanhaezebrouck ci sarà il West Ham che in Premier League sta faticando molto, ma in Europa sta tuttavia facendo la sua figura. Gli hammers nel precedente turno hanno avuto la meglio, anche abbastanza agevolmente, sull’ AEK Larnaca vincendo sia andata, 2-0, che ritorno, 4-0.

Lech – Fiorentina (ore 21)

Incontro valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Il Lech era arrivato secondo nel Gruppo C di qualificazione, alle spalle della Villarreal. Nel massimo campionato polacco é terzo con 47 punti. La squadra di Italiano si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti; poi, allo spareggio ha eliminato il Braga andando a vincere per 0-4 sul campo del Braga e battendolo per 3-2 al ritorno. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio agevolmente sul Sivasspor (all’andata e al ritorno). In campionato i viola, pareggiando 1-1 contro lo Spezia, hanno interrotti una striscia di sei successi di fila (nove includendo anche quelli di Conference League. Sono noni a quota 41, con un percorso di undici partite vinte, otto pareggiate e dieci perse, trentaquattro reti realizzate e trentadue subite

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 13 aprile 2023