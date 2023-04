Le formazioni ufficiali di Milan – Napoli di Mercoledì 12 aprile, gara di andata dei quarti di finale dell’Europa League 2022-2023

MILANO – Mercoledì 12 aprile, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, si gioca Milan – Napoli, gara di andata dei quarti di finale dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. Dalle ore 19.45 circa ci avvicineremo all’incontro scoprendo le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. Nel Milan out Ibrahimovic per un problema muscolare. Pioli dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Brahim Diaz, Krunic e Leao, di supporto all’unica punta Giroud. Nel Napoli assenti Osimhen e Simeone. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Raspadori affiancato da Lozano e Kvaratskhelia.

DIRETTA DI MILAN – NAPOLI

Le formazioni ufficiali di Milan – Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIm, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

