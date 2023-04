La partita Real Madrid – Chelsea di Mercoledì 12 aprile in diretta: nel primo sblocca il risultato Benzema, nella ripresa il raddoppio di Asensio e in mezzo il rosso diretto per Chilwell

MADRID – Mercoledì 12 aprile, allo Stadio “Santiago Bernabeu” di Madrid, il Real Madrid affronterà il Chelsea nella gara di andata dei quarti di finale Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

I Blancos, detentori della Champions, avevano vinto il Girone F davanti al Lipsia. Agli ottavi di finale hanno eliminato il Manchester City (2-5 all’andata e 1-0 al ritorno). In Liga la squadra di Ancelotti, dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro la Villarreal, é seconda, é seconda a-13 dalla capolista Barcellona e a + 2 dall’Atletico Madrid. I suoi 59 punti sono il frutto di diciotto partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, cinquantanove reti realizzate e ventiquattro incassate. Il Chelsea si era piazzato al primo posto nel Girone E davanti al Milan. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sul Dortmund (0-1 all’andata e 2-0 al ritorno). In Premier League i Blues sono reduci dalla sconfitta esterna di misura contro il Wolverhampton. Sono undicesimi con 39 punti, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e undici sconfitte, ventinove gol fatti e trentuno subiti.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: REAL MADRID - CHELSEA 2-0 SECONDO TEMPO 50' è finita! Il Real Madrid si aggiudica la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Battuto 2-0 il Chelsea, in gol Benzema e Asensio. Buon risultato per la squadra di Ancelotti in vistsa della gara di ritorno. Gli inglesi erano partiti ben ma hanno molto sofferto le ripartenze di uno strepitoso Vinicius. Un risultato non da buttare visto che hanno giocato quasi tutta la ripresa in 10 per il rosso diretto a Chilwell. Per questa partita è tutto, per chi volesse seguire anche la diretta di Milan - Napoli, è possibile consultare la cronaca integrale con i tabellino del match 48' decisiva chiusura in area in scivolata di Rudiger su Mount, bravo a girarsi rapidamente e a calciare in porta! 47' cross dal fondo di Alaba imbeccato da Ceballos, sul primo palo con i pugni Arrizabalaga sulla testa di Benzema che non ha il tempo di mirare e di testa fallisce il 3-0 44' 5 minuti di recupero 41' giallo a Carvajal, fallo un pò ingenuo il suo su Cucurella. Proteste per Kovacic anche lui ammonito 39' lascia il campo Kross, dentro Tchouameni 38' giallo a Eder Militao, fallo su Cucurella bravo nello scatto a tagliargli la strada 36' in campo Ceballos per Modric 34' bel diagonale di Asensio con il mancino dal limite dell'area e palla sull'esterno della rete 33' intervento ruvido di Mount su Carvajal, solo richiamo verbale per lui 30' dentro Gallagher per Kanté e Mount per Thiago Silva 29' ASENSIOOO!!! RADDOPPIO DEL REAL MADRID!!! Sugli sviluppi dell'angolo di Modric, scambio rapido palla a terra, sponda di Vinicius (servito da Kross) in area per la stoccata rasoterra tra le gambe di Fofana e palla che si infila alla destra del portiere 28' cross basso di Vinicius dal fondo, buon intervento di Cucurella ad anticipare il tentativo di Asensio. C'è il corner 25' angolo conquistato dal Chelsea, prima della battuta i cambi: dentro Asensio per Rodrygo e Rudiger per Camavinga. Si batte il corner ed è proprio il neo entrato Rudiger a far valere i centimetri e ad allontanare 20' due cambi per Lampard: lasciano il campo Sterling e Joao Felix per Havertz e Chalobah 20' grande giocata di Vinicius che supera James e scarica su Camavinga ma conclude alto 14' ESPULSO CHILWELL! Lancio in profondità da centrocampo di Valverde per Rodrygo, bravo a passare dietro il centrocampista costretto a commettere fallo da ultimo uomo al limite dell'area. Batte Alaba verso il secondo palo con l'interno sinistro ma non è potente il rasoterra e blocca a terra il portiere 12' buon raddoppio di Carvajal su Sterling che in area ha provato a infilarsi tra lui e Militao 8' gioco fermo, problemi alla coscia destra per Koulibaly che si siede. Costretto al cambio Lampard che inserisce Cucurella 5' conclusione in area di Modric con pallone a giro che sfiora l'incrocio dei pali! L'azione nasce da un'azione sulla sinistra di Vinicius che fa ammattire James e sul cross basso dal fondo Benzema apparecchia per la conclusione del compagno 3' primo tentativo in porta di Joao Felix in area con il destro calcia da fermo da posizione defilata, troppo centralo per sorprendere il portiere è il Real Madrid a muovere il primo pallone le squadre fanno il loro rientro in campo, si riparte con il secondo tempo PRIMO TEMPO 45' senza recupero si chiude il primo tempo tra Real Madrid e Chelsea. Spagnoli avanti grazie a un gol di Benzema. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 44' groppata di Valverde su una incertezza di Fofana e conclusione rasoterra dal limite troppo centrale per cercare di sorprendere il portiere 41' rapido scatto di Vinicius che prende in velocità Fofana ma cross verso il palo opposto troppo lungo per tutti 37' affondo di James in area ma sul cross basso intercetta la difesa, dall'altra parte segnalata posizione di offside Rodrygo su rapida azione di rimessa 36' cresce la squadra di Ancelotti con il passare dei minuti, complice anche la rete di Benzema 34' cambio tra Benzema e Rodrygo che in area invece di restituirgli palla prova a calciare in diagonale ma respinge il portiere 31' lancio in area, uno scavino per Benzema anticipato dall'uscita di Arrizabalaga 28' passaggio di Koulibaly in area per Sterling ma ottimo intervento della difesa con Carvajal a intercettare il pallone. Lo stesso giocatore si oppone sul tentativo dal limite di Joao Felix 27' dopo il gol del Madrid si è davvero stappata la sfida 26' affondo a sinistra di Vinicius che non viene affrontato da Fofana, entra in area, cambio passo nello stretto e sul pallonetto leggera deviazione del portiere e Thiago Silva salva sulla linea! 23' prodigioso intervento di Courtois! Pennellata di Kanté per James, cross basso per Sterling verso il primo palo, tocco ravvicinato che esalta i riflessi del portiere bravo a leggere la traiettoria nonostante anche una leggere deviazione di Carvajal! Sugli sviluppi del corner segnalato fallo in attacco 22' BENZEMA!!!! REAL MADRID IN VANTAGGIO!!! Palla scodellata dolcemente in area da Carvajal per Vinicius che anticipa il marcatore con un tocco sotto, respinta del portiere che nulla può sul tap in da metri zero del bomber spagnolo 17' su rinvio corto di Thiago Silvia, arriva in corsa Valverde che calcia dal limite dell'area alzando di molto la mira 16' intervento in area su Vinicius, l'arbitro lascia giocare. Contatto che sarà valutato al VAR, intanto si continua a giocare 13' cross di Vinicius su cambio gioco rapido e deviazione della difesa sul fondo. Alla battuta Modric verso il primo palo dove svetta ad allontanare Koulibaly 12' in area bella conclusione di Benzema sul primo palo ribatte Arrizabalaga! Nell'occasione bravo Thiago Silva e far allargare l'attaccante 9' ottima chiusura di Koulibaly nel duello con Rodrygo. Dall'altra parte buona copertura di Carvajal su Sterling in area e punizione conquistata per una spinta del giocatore inglese 7' fallo di Camavinga sul velocissimo Strerling, giallo anche per lui e punizione quasi all'altezza della bandierina 5' primo giallo della partita a Fofana, punito un fallo su Vinicius Junior 4' nuova ripartenza dei Blues in 3 contro 2 con apertura di Kanté in area per Joao Felix ma il suo cross basso viene intercettato dalla difesa 2' verticalizzazione di Kanté per Joao Felix che entra in area e nonostante la marcatura di Eder Militao riesce a calciare sul primo palo dove con i piedi salva Courtois! Sul corner nulla di fatto, possesso palla che torna ai Blancos Si parte con il calcio d'inizio battuto dal Chelsea Ci siamo! Real Madrid e Chelsea fanno il loro ingresso in campo, ancora pochi istanti e si parte Il club spagnolo viene dalla sconfitta in campionato con il Villarreal in casa che gli ha fatto perdere ulteriore terreno dal Barcellona, sempre più vicino alla conquista del titolo Ex di turno il portiere Courtois che ha 154 gettoni con il club inglese tra il 2014 e il 2018. Parlando di precedenti del Chelsea contro avversari spagnoli troviamo 20 vittorie, 11 sconfitte e 18 pareggi. I Blancos affrontano un quarto di finale per le 38esima volta, in ben 31 occasioni hanno passato il turno. Si ricorda il precedente del 2020/21 dove in semifinale di UCL gli inglesi allenati da Tuchel ebbero la meglio sugli spagnoli guidati da Zidane complessivamente per 2-1. Dopo l'1-1 al Bernabeu infatti arrivò il 2-0 allo Stamford Bridge grazie alle reti di Werner e Mount. Un saluto ai lettori di Calciomagazine, questa sera in programma l'andata dei quarti di finale di Champions League con Real Madrid - Chelsea. Seguiremo per Voi la sfida con la cronaca in tempo reale e il tabellino aggiornato dalle ore 21. TABELLINO REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Camavinga (dal 25' st Rudiger); Valverde, Kroos (dal 39' st Tchouameni), Modric (dal 36' st Ceballos); Rodrygo (dal 25' st Asensio), Benzema, Vinicius Junior. A disposizione: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Nacho, E. Hazard, Asensio, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Rudiger, Mariano Diaz. Allenatore: Ancelotti. CHELSEA (3-5-2): Arrizabalaga; Fofana, Thiago Silva (dal 30' st Mount), Koulibaly (dall'8' st Cucurella); Chiwell, Kovacic, Fernandez, Kanté (dal 30' st Gallagher), James; Joao Felix (dal 20' st Chalobah), Sterling (dal 20' st Havertz). A disposizione: Mendy, Pulisic, Loftus-Cheek, Chalobah, Mudryk, Mount, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella. Allenatore: Lampard. Reti: al 22' pt Benzema, al 29' st Asensio Ammonizioni: Fofana, Camavinga, Eder Militao, Carvajal, Kovacic Espulso al 14' st Chilwell rosso diretto per fallo da ultimo uomo Recupero: nessuno nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Real Madrid – Chelsea

Ancelotti conferma il 4-3-3 con una formazione ampiamente prevista alla vigilia. Davanti a Courtois linea a 4 con Carvajal e Camavinga esterni e coppia centrale formata da Eder Militao e Alaba. A centrocampo trio con Valverde, Kroos e Modric mentre in avanti con Benzema troviamo Rodrygo e Vinicius Junior. Risponde Lampard con un 3-5-2. In difesa il trio con Fofana, Thiago Silva e Koulibaly, larghi a centrocampo Chiwell e James mentre gli interni sono Kovacic, Fernandez e Kanté. In avanti il tandem formato da Joao Felix, Sterling.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo Benzema, Vinicius Junior. A disposizione:Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Nacho, E. Hazard, Asensio, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Rudiger, Mariano Diaz. Allenatore: Ancelotti.

CHELSEA (3-5-2): Arrizabalaga; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; Chiwell, Kovacic, Fernandez, Kanté, James; Joao Felix, Sterling. A disposizione: Mendy, Pulisic, Loftus-Cheek, Chalobah, Mudryk, Mount, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella. Allenatore: Lampard.

Le parole di Ancelotti alla vigilia

“La cosa più importante è pensare prima che sia una partita da 180 minuti e cercare di farla bene. La partita di domani non è decisiva, ma potrebbe darci il vantaggio per gestire al meglio il ritorno. La squadra è in forma, motivata, emozionata, con la voglia di tornare in Champions League e vivere una notte magica al Bernabéu. È un pensiero diverso dalle altre qualificazioni che abbiamo giocato in Champions League. Dobbiamo approfittare del fatto che stiamo giocando la prima partita in casa per approfittare della partita decisiva, che è il ritorno. La squadra ha sempre fatto bene in casa e in trasferta, tranne contro il PSG lo scorso anno. Vogliamo giocare un gioco completo. Difendersi bene, meglio che contro il Villarreal sabato, e attaccare se possibile come abbiamo fatto al Camp Nou nella semifinale di ritorno di Coppa ”.

La parole di Alaba alla vigilia

“La Champions League ha la sua storia e noi siamo molto concentrati e fiduciosi. Vogliamo raggiungere l’obiettivo e vincere. So cosa posso fare e la qualità che ho per aiutare la squadra. Sono sempre concentrato su me stesso e lavoro sodo. Ora mi sento molto bene. Ho avuto qualche problema con alcuni infortuni, ma sono fiducioso e pronto a giocare”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il francese François Letexier, coadiuvato dagli assistenti connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, con il quarto ufficiale Stephanie Frappart. Alla VAR il polacco Tomasz Kwiatkowski, assistito dal francese Willy Delajod.

Presentazione del match

QUI REAL MADRID – Ancelotti dovrebbe affidare col modulo 4-3-3 con Courtois tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Militao e Alaba e sulle fasce da Carvajal e Camavinga. A centrocampo Valverde, Kroos e Modric. Attacco affidato a Rodrygo, Benzema e Vinicius Junior.

QUI CHELSEA – Potter dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Kepa tra i pali e con James, Fofana, Koulibaly e Cucurella pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Gallagher, Enzo Fernandez e Kovacic. Tridente offensivo composto da Sterling, Havertz e Joao Felix

Le probabili formazioni di Real Madrid – Chelsea

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Cucurella; Gallagher, Fernandez, Kovacic; Sterling, Havertz, Joao Felix. Allenatore: Lampard.

Dove vedere la partita in tv e streaming

