Milan – Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Napoli di Mercoledì 12 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per i quarti di finale di andata della Champions League 2022/2023

MILANO – Mercoledì 12 aprile, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena la sfida tutta italiana tra Milan e Napoli, valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 21.10.

A parità di risultato e di gol segnati in totale al termine dei novanta minuti, si procederà coi tempi supplementari e poi, eventualmente, con i calci di rigore. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. ll Milan é arrivato a questa fase della competizione dopo ben undici anni. Si era classificato seconda nel Girone E alle spalle del Chelsea mentre agli ottavi di finale ha eliminato il Tottenham (1-all’andata e 0-0 al ritorno). In campionato per la squadra di Pioli, non stanno andando altrettanto bene. Dopo il pari casalingo a reti bianche contro l’Empoli, i rossoneri sono sono quarti a quota 52 con un percorso di quindici partite vinte, sette pareggiate e sette perse, quarantotto reti realizzate e trentasei incassate. Il Napoli sta vivendo una stagione a dir poco straordinaria, “macchiata” soltanto dall’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Per il resto era arrivato primo nel difficilissimo girone e agli ottavi di finale ha avuto la meglio sull’Eintracht Francoforte (0-2 all’andata e 3-0 al ritorno). In campionato la squadra di Spalletti ha ipotecato una fetta di scudetto, essendo prima con sedici lunghezze di vantaggio sulla Lazio, il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Finora ha vinto ventiquattro volte, pareggiato due, perso stre, realizzato sessantasei reti e incassate soltanto ventuno.

Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia

“Credo che ritroveremo equilibrio ma domani comincia un’altra sfida, lunga 180 minuti. Le prestazioni in campionato ci hanno dato indicazioni, sappiamo di dover giocare una grande partita per essere all’altezza di una squadra così forte. E siamo concentrati solo su questo. A prescindere dal rendimento, ora conta solo il Milan che scenderà in campo domani, i bilanci li faremo a fine stagione. Dobbiamo giocare una partita di attenzione in ogni aspetto, l’avversario ha grande qualità e sa approfittare di ogni errore per essere pericoloso. Non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione perché il livello è molto alto. In Champions abbiamo dimostrato di essere all’altezza, dobbiamo giocare con tanta intensità mentale. […] Lo stadio e i nostri tifosi scenderanno in campo, da loro arriverà la spinta giusta per dare il massimo. Non saremo più “spensierati” di loro. Parliamo di Champions, di Milan, di storia, siamo sereni perché sappiamo di aver lavorato bene, ma tutte e due le squadre saranno motivatissime, andare in Semifinale e provare a vincere la Champions sarebbe un traguardo bellissimo. (Il Napoli , ndr) é una squadra di altissimo livello, quella che ha fatto più gol in Champions, che ha vinto più partite dopo il Bayern. Hanno grande qualità ma partiamo da 0-0 e mi aspetto due sfide equilibrate. Ci possiamo attendere da loro qualcosa di diverso, che può anche essere un atteggiamento nuovo in fase difensiva, e dobbiamo essere bravi a capirlo”.

I precedenti

Milan e Napoli si affrontano per la prima volta in competizioni europee. Il Milan ha perso solo una delle nove sfide in competizioni europee contro formazioni italiane (0-2 v Parma nel ritorno della Finale di Supercoppa Europea 1993) e ha tenuto la porta inviolata in sei delle nove sfide in competizioni europee contro avversarie italiane, subendo un totale di quattro reti e realizzandone 10. Non ci sono precedenti tra Milan e Napoli in Europa. In Serie A le due compagini si sono incrociate 150 volte con il bilancio di 45 successi del Napoli, 48 pareggi e 57 affermazioni del Milan, 170 gol dei partenopei e 211 dei rossoneri. L’ultimo confronto risale ad appena giorni fa quando i rossoneri si imposero per 0-4 al “Maradona”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il rumeno Istvan Kovacs, coadiuvato dagli assistenti Vasile Marinescu e Mihai Artene e dal quarto uomo Horetiu Fesnic. Alla VAR Bastian Dankert, assistito da Marco Fritz: entrambi tedeschi.

La lista UEFA del Milan

Portieri: Tatarusanu, Mirante

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Thiaw, Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, De Ketelaere, Brahim Diaz, Krunic, Messias, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Rafael Leao, Origi, Rebic.

La lista UEFA del Napoli

Portieri: Meret, Gollini, Idasiak.

Difensori: Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Bereszynski.

Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.

Presentazione del match

QUI MILAN – Out Ibrahimovic per un problema muscolare. Pioli dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Brahim Diaz, Krunic e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI NAPOLI – Out Osimhen e Simeone-Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Raspadori affiancato da Lozano e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni di Milan – Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIm, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.