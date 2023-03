Napoli – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Milan di Domenica 2 aprile 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la ventottesima giornata di Serie A

NAPOLI – Domenica 2 aprile 2023, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena il big match Napoli – Milan, posticipo serale della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Calcio di inizio alle ore 20.45. Un anticipo della doppia sfida che nelle prossime settimane vedrà di fronte le due squadre nei quarti di finale di Champions League.

Ecco come le due formazioni si presentano a questo importantissimo appuntamento. I partenopei stanno vivendo una stagione a dir poco straordinaria, “macchiata” soltanto dall’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Per il resto, oltre a essere tra le prime otto in Europa, hanno già ipotecato una grossa fetta di Scudetto. Dopo lo 0-4 rifilato al Torino nell’ultimo turno, sono primi con sedici lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Finora gli azzurri hanno vinto ventidue volte, pareggiato due, perso soltanto contro Inter e Lazio, realizzando sessantaquattro reti e incassandone soltanto sedici registrando il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. E che dire del gioco della squadra di Spalletti? Sempre veloce, verticale, appassionante, con due punte di diamante come Osimhen e Kvaratskelia, sempre puntuali all’appuntamento con il gol. Di fronte ci saranno i rossoneri, che nelle ultime giornate hanno dato forti segnali di essere ripiombati in quella crisi di gioco e di risultati che avevano attraversato nel mese di gennaio. Negli ultimi tre turni hanno perso sul campo della Fiorentina e in casa dell’Udinese e non sono andati oltre l’1-1 a San Siro contro la Salernitana. Ora la squadra di Pioli é quarta a quota 48 grazie a un percorso di quattordici partite vinte, sei pareggiate e sette perse, quarantaquattro reti realizzate e trentasei incassate. Serve, pertanto, una nuova inversione di marcia per andare a riprendersi una posizione che le consentirebbe di ottenere un posto per la prossima Champions League. Sono 149 i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di 45 successi per il Napoli, 48 pareggi e 56 affermazioni del Milan. Nella passata stagione al “Maradona” i rossoneri ebbero la meglio con gol decisivo di Giroud. All’andata, invece, lo scorso 18 settembre, la squadra di Spalletti si impose per 1-2. A sbloccare il risultato fu Politano dal dischetto, Giroud, pareggiò ma poi un colpo di testa di Simeone regalò i tre punti agli azzurri.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI - MILAN Domenica 2 aprile 2023 dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Perrotti; quarto Uomo Doveri. Alla VAR Di Paolo, assistito da La Penna. Il fischietto romagnolo ha arbitrato due volte: entrambe contro il Sassuolo, con altrettanti successi degli azzurri. Tre i precedenti con il Milan, con il bilancio, per i rossoneri, di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Osimhen affiancato da Lozano e Kvaratskhelia.

QUI MILAN – Out Ibrahimovic per un problema muscolare lamentato nel corso del ritiro con la Nazionale svedese. Pioli dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Maignan in porta e con la difesa a tre formata da Calabria, Kjaer e Tomori. In mezzo al campo Tonali e Bennacer, mentre Theo Hernandez e Saelemaekers dovrebbero completare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Napoli – Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

