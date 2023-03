Fiorentina – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Milan di Sabato 4 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 25a giornata del campionato di Serie A, calcio di inizio alle ore 20.45

FIRENZE – Sabato 4 marzo, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà il Milan di Stefano Pioli nell’anticipo serale della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Di fronte due squadre vive, in ripresa. I viola vengono da una striscia di quattro risultati utili consecutivi: al pari contro l’Empoli e alla doppia vittoria contro il Braga, che ha decretato il passaggio agli ottavi di finale della Conference League, si é aggiunto, infatti, il sonoro 0-3 rifilato al Verona; sono dodicesimi con 27 punti, frutto di sette vittorie, altrettanti pareggi e dieci sconfitte, ventotto gol fatti e trenta subiti. I rossoneri, con i tre successi di fila (contro il Torino, contro il Monza e, da ultimo, contro l’Atalanta), che diventano quattro se includiamo anche quello contro il Tottenham nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, hanno dimostrato di aver superato la crisi attraversata nel periodo a cavallo tra gennaio e febbraio. Una crisi che era costata loro la sconfitta nella Supercoppa Italiana, l’eliminazione dalla Coppa Italia, e soltanto un punto in quattro partite in campionato. Ora la squadra di Pioli ha riconquistato il secondo posto in classifica, che occupa, a pari merito con l’Inter, con 47 punti, grazie a un percorso di quattordici partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, quarantuno reti realizzate e trenta incassate. Sono ottantadue i precedenti al “Franchi” tra le due compagini, con il bilancio di trentadue successi per la Fiorentina, ventiquattro pareggi e ventisei affermazioni del Milan. Nella passata stagione, a Firenze, finì 4-3 per la squadra di Pioli; e quella fu anche la prima sconfitta per i rossoneri nell’anno che poi li portò a laurearsi Campioni d’Italia. All’ andata, lo scorso 13 novembre, la squadra di Pioli si impose per 2-1 grazie alla rete decisiva di Milenkovic nei minuti di recupero. Ospiti dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 2.55.

Cronaca della partita e tabellino

L’arbitro

A dirigere il match sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Palermo, quarto uomo Sacchi. Al VAR ci sarà Di Paolo, assistito da Zufferli. Il fischietto pugliese ha arbitrato la Fiorentina otto volte con un bilancio, per i viola, di quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Quindici i precedenti col il Milan, con dieci successi dei rossoneri, due pareggi e tre affermazioni degli avversari di turno.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Terracciano tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Milenkovic e Igoe e sulle fasce da Dodò e Biraghi. In mediana Amrabat e Bonaventura. Tridente offensivo composto da Kouamé, Gonzalez e Cabral.

QUI MILAN – Pioli dovrà fare a meno di Krunic e Rafael Leao, fermati per un turno dal Giudice Sportivo; assenti anche gli infortunati Florenzi, Bennacer e Calabria. Dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2, visto recentemente, con Maignan in porta e con la difesa a tre formata da Kalulu, Thiaw e Tomori. In mezzo al campo Tonali e Pobega, in vantaggio su Vrankx, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Messias e Theo Hernandez. Sulla trequarti Brahim Diaz e Rebic, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Milan

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Pobega, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Rebic, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

