Supercoppa Italiana, Milan – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Inter di Mercoledì 18 gennaio 2023: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle 20

RYHAD – Mercoledì 18 gennaio alle 20:00 ore italiane, al King Fahd International Stadium di Riyadh, il Milan affronterà l’Inter nella sfida che metterà in palio la trentacinquesima edizione della Supercoppa Italiana. I rossoneri, Campioni d’Italia in carica, affronteranno i nerazzurri, detentori del trofeo e vincitori della Coppa Italia nella passata stagione, in Arabia Saudita.

Il trofeo torna a disputarsi in Arabia dopo le edizioni 2018/19 e 2019/20: nel primo caso la Juventus sconfisse il Milan al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, mentre l’anno successivo fu la Lazio a trionfare contro i bianconeri al King Saud University Stadium di Riyadh. In generale, per la dodicesima volta la Supercoppa verrà giocata al di fuori dell’Italia. Nella sua storia l’Inter ha disputato due edizioni del trofeo all’estero: i nerazzurri hanno affrontato la Lazio nella stagione 2009/10 a Pechino e il Milan nell’annata 2011/12, sempre nella capitale cinese. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento.

La squadra di Inzaghi, dopo aver battuto il Verona con gol decisivo di Lautaro nei primi minuti di gioco, ha agganciato al terzo posto la Juventus; sono però a dieci lunghezze dalla capolista Napoli, con 37 punti, frutto di dodici vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, trentotto gol fatti e ventiquattro subiti. Al secondo posto, con un punto in più , c’é proprio il Milan, che però non sta attraversando un buon momento. Eliminato dalla Coppa Italia dal Torino, sabato scorso i rossoneri non sono andati oltre il 2-2 a Lecce rischiando addirittura la sconfitta; sono a quota 37 con un percorso di undici partite vinte, quattro pareggiate e due perse, trentasette reti realizzate e diciotto incassate. Sono 217 i precedenti in competizioni ufficiali tra le due compagini, di cui: 185 in Serie A, 27 in Coppa Italia, 4 in Champions League e una in Supercoppa Italiana. Il bilancio racconta di 71 successi del Milan, 67 pareggi e 79 affermazioni dell’Inter. L’ultimo confronto risale allo scorso 3 settembre quando la squadra di Pioli si impose per 3-2.

Cronaca della partita e tabellino

Mercoledì 18 gennaio dalle ore 19 le formazioni ufficiali, dalle 20 la cronaca con il commento della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio e Giovanni Baccini, mentre il quarto uomo sarà Daniele Chiffi. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo, assistito da Rosario Abisso. Riserva: Alessandro Lo Cicero

Presentazione del match

QUI MILAN – Assenti gli infortunati Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Krunic, Ballo-Touré e Rebic. Pioli dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1, con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta dalla coppia centrale Kalulu-Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Bennacer e Tonali. Sulla trequarti Saelemaeers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI INTER – Inzagi spera di recuperare in extremis Brozovic ma dovrà ancora fare a meno di Lukaku e Handanovic. Il tecnico nerazzurro dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2 con Onana tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu affiancato da Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dramian e Dimarco. Coppia di attacco formata da Dzeko e Lautaro.

Le probabili formazioni di Milan – Inter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

Regolamento della competizione

Se al termine dei 90′ la partita sarà in parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà ai calci di rigore.

Come nei match di campionato, le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni utilizzando tre differenti slot, oltre all’intervallo. Nel caso in cui il match dovesse proseguire ai tempi supplementari sarà consentito un quarto slot per effettuare sostituzioni, oltre alla possibilità di effettuarle prima dell’inizio del primo e del secondo tempo supplementare. Importante: in caso di disputa dei tempi supplementari sarà consentito effettuare una sesta sostituzione.

L’Albo d’oro della competizione

A Riyadh l’Inter parteciperà alla Supercoppa Italiana per l’undicesima volta nella sua storia. La prima partecipazione dei nerazzurri è datata 1988: nei dieci precedenti l’Inter ha conquistato sei trofei, incluso quello dello scorso anno: 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021. Il Milan parteciperà alla Supercoppa per la dodicesima volta nella sua storia. I rossoneri hanno trionfato in 7 edizioni: 1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016.

Inter e Milan si sono affrontate una sola volta nella Supercoppa Italiana, nel 2011 allo “Stadio Nazionale” di Pechino: vittoria dei rossoneri per 2-1, ai nerazzurri non bastò il gol di Sneijder.

Nelle sue 10 partecipazioni – 7 delle quali di fila, dal 2005 al 2011 – l’Inter ha disputato i tempi supplementari in quattro occasioni, vincendo il trofeo una volta ai calci di rigore (nel 2008 contro la Roma) e trionfando tre volte entro i 120′. Tra queste, l’ultima risale alla scorsa edizione quando a San Siro i nerazzurri sconfissero la Juventus rimontando lo svantaggio iniziale grazie a un gol su rigore di Lautaro Martinez e alla rete decisiva di Alexis Sanchez, arrivata al 121′. (Fonte: sito ufficiale Inter)

Juventus 9 (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020)

Milan 7 (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016)

Inter 6 (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021)

Lazio 5 (1998, 2000, 2009, 2017, 2019)

Roma 2 (2001, 2007)

Napoli 2 (1990, 2014)

Sampdoria 1 (1991)

Parma 1 (1999)

Fiorentina (1996)

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva, in chiaro, da Mediaset su Canale 5 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.