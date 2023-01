Lecce – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecce – Milan di Sabato 14 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 18° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 18

LECCE – Sabato 14 gennaio 2023, allo Stadio “Via del Mare”, il Lecce di Marco Baroni ospiterà il Milan di Stefano Pioli nell’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.

I salentini, nelle ultime cinque sfide hanno raccolto undici punti e domenica scorsa hanno pareggiato a reti bianche sul campo dello Spezia; attualmente sono undicesimi con 19 punti, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e sei partite perse, sedici gol fatti e diciotto subiti. Oltre a occupare una posizione in classifica che va ben oltre le più rosee aspettative della vigilia i giallorossi hanno già battuto la Lazio, fermato sull’1-1 la capolista Napoli e messo in difficoltà Inter, Juventus e Roma. Di fronte ora avranno il Milan, che non sta attraversando di certo il suo momento migliore. Eliminato dalla Coppa Italia dal Torino con gol di Adopo nel secondo tempo supplementare, nonostante i granata fossero in dieci uomini da metà ripresa a causa dell’espulsione di Dijdij, in campionato domenica sera i rossoneri si sono fatti rimontare un doppio vantaggio dalla Roma nei minuti finali, chiudendo il match sul 2-2. Ora sono secondi a quota 37 con un percorso di undici partite vinte, quattro pareggiate e due perse, trentasette reti realizzate e diciotto incassate. L’ultimo confronto risale al 20 giugno 2020 quando il Milan si impose per 1-4.

Cronaca con tabellino in tempo reale

Sabato 14 gennaio dalle ore 17.00 le formazioni ufficiali, dalle 18.00 la cronaca con il commento della partita.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Rossi; quarto uomo. Al Var ci sarà Massimi, assistito da Longo. Trentacinque i precedenti del fischietto veneto col Milan, per un bilancio di dieci successi rossoneri, quattordici pareggi e undici sconfitte. Undici quelli con il Lecce: con Orsato in campo i salentini hanno vinto quattro volte, pareggiato due e perso cinque.

Presentazione del match

QUI LECCE – Indisponibili Dermaku, Helgason e Pongracic. Baroni dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3. Quindi, Falcone tra i pali e difesa a quatto composta al centro da Baschirotto e Umtiti e sulle fasce da Gendrey e Gallo. A centrocampo Gonzalez, Hjulmand e Maleh. Nel tridente offensivo Strefezza, Colombo e Di Francesco.

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare agli infortunati Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Origi, Krunic, Ballo-Touré, Rebic e Kjaer; squalificato Tonali. Il tecnico emiliano dovrebbe rispondere col consolidato modulo 4-2-3-1, con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta dalla coppia centrale Kalulu-Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Bennacer e Pobega. Sulla trequarti Saelemaeers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Lecce – Milan

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.