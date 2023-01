Milan – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Roma di Domenica 8 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 17° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

MILANO – Domenica 8 gennaio 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan – Roma Milan, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023: calcio di inizio alle ore 20.45.

I rossoneri, dopo il successo esterno per 1-2 contro la Salernitana e la concomitante sconfitta del Napoli contro l’Inter, hanno ridotto a cinque le lunghezze di distacco dai partenopei; ora sono secondi a quota 36 grazie un percorso di undici partite vinte, tre pareggiate e due perse, trentacinque reti realizzate e sedici incassate. Dopo la vittoria di misura contro il Bologna, decisa da un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini, la squadra di Mourinho riparte, invece, dalla sesta posizione, che occupa con 30 punti, frutto di nove vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, diciannove gol fatti e quattordici subiti. Sono ottantasette i precedenti a San Siro tra le due compagini, con il bilancio di quarantotto vittorie del Milan, venti pareggi e diciannove affermazioni della Roma. Nella passata stagione la squadra di Pioli si impose col risultato di 3-1: dopo il doppio vantaggio rossonero con Giroud e Messias, Abraham accorciò le distanze ma nel finale Rafael Leao sigillò il risultato.

Cronaca della partita e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - ROMA Domenica 8 gennaio dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Damiano Di Iorio; quarto uomo Gianluca Aureliano. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati, assistito da Marco Piccinini.

Presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare agli infortunati Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Origi, Ballo-Toure e Rebic. Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1, con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Kalulu e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Saelemaeers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI ROMA – Mourinho dovrà fare i conti con le assenze di Darboe e Wijnaldum. Il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo Matic e Cristante mentre Celik e Spinazzola completeranno la linea di centrocampo. Unica punta Abraham, supportato da Pellegrini e Dybala.

Le probabili formazioni di Milan – Roma

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 215 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.