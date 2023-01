Salernitana – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Milan di Mercoledì 4 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 16° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 12.30

SALERNO – Mercoledì 4 gennaio 2023, allo Stadio “Arechi”, andrà in scena Salernitana – Milan, gara di apertura, contemporaneamente a Sassuolo – Sampdoria, della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, che riprende dopo la lunga sosta per i Mondiali che si sono svolti in Qatar: calcio di inizio alle ore 12.30.

I campani vengono vengono da due k.o. di fila, quello per 2-1 sul campo della Fiorentina e quello per 3-0 contro il Monza; sono dodicesimi a quota 17 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, diciannove gol fatti e ventiquattro subiti. La squadra di Nicola ha perso entrambe le recenti amichevoli disputate: 3-1 contro l’Alanyaspor e 3-0 contro il Fenerbache. I rossoneri dopo il 2-1 contro la Fiorentina deciso da un autogol di Milenovic nel recupero, sono secondi a otto lunghezze dalla capolista Napoli, a quota 33 grazie un percorso di dieci partite vinte, tre pareggiate e due perse, trentatré reti realizzate e quindici incassate. Nei giorni scorsi ha perso in amichevole per 3-1 contro il Lione. Nelle recenti amichevoli la squadra di Pioli ha perso per 2-1 contro l’Arsenal e per 4-1 contro il Liverpool mentre ha battuto 3-0 il PSV. Nella scorsa stagione all’Arechi era finita 2-2 mentre a San Siro il Milan si era imposto col risultato di 2-0.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: SALERNITANA - MILAN Mercoledì 4 gennaio 2023 dalle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Pasquale De Meo di Foggia; quarto ufficiale Ivano Pezzuto di Lecce. Al Var ci arà Maurizio Mariani di Aprilia e Gianluca Manganiello di Bologna.

Presentazione del match

QUI SALERNITANA – Assenti gli infortunati Sepe, Maggiore e Mazzocchi e lo squalificato Candreva. Nicola dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con il nuovo arrivato Ochoa in porta e con una difesa a tre formata da Bronn, Daniljuc e Fazio. In cabina di regia Bohinen con a fianco Lussana Coulibaly e Vilhena mentre sulle corsie esterne agiranno Sambia e Bradaric. Davanti Dia e Piatek.

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare agli infortunati Florenzi, Maignan, Ballo-Touré, Rebic; in forse anche Origi, Krunic e Messias. Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1, con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Kalulu e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Saelemaeers, De Keteleare e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Salernitana – Milan

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, L. Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Saelemaekers, De Keteleare, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 215 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.