Monza – Salernitana: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

MONZA – Domenica 13 novembre, all’U-Power Stadium, il Monza di Raffaele Palladino affronterà la Salernitana di Davide Nicola nella gara valida per la quindicesima giornata dal campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15. Scontro diretto per la salvezza. I brianzoli sono reduci dalla sconfitta di misura rimediata all’Olimpico contro la Lazio; sono quindicesimi in classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e nove sconfitte, tredici gol fatti e ventidue subiti. Di fronte ci saranno i campani, che nel turno infrasettimanale hanno perso per 2-1 sul campo della Fiorentina; sono undicesimi a quota 17 punti, avendo vinto quattro partite, pareggiato cinque e perso cinque volte, con diciannove reti realizzate e ventuno incassate. Non ci sono precedenti tra le due compagini nel massimo campionato. Complessivamente sono dodici gli incontri ufficiali con sette vittorie del Monza, quattro pareggi e una sola affermazione della Salernitana. L’ultimo confronto risale al 1 maggio 2021 quando all’Arechi i biancorossi si imposero per 1-3.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

Domenica 13 novembre dalle ore 14:00 le formazioni ufficiali, dalle ore 15:00 la cronaca con commento in diretta del match.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il fischietto di Giua. Sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Ricci mentre il quarto ufficiale sarà Camplone, al VAR Marini, AVAR Di Martino.

Presentazione del match

QUI MONZA – Assenti Pablo Marì, Marì e Sensi. Palladino dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Di Gregorio tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Izzo, Marlon e Caldirola. In mezzo Ranocchia e Rovella mentre Ciurria e Carlos Augusto completeranno la linea di centrocampo. Sulla trequarti Caprari e Pessina, di supporto all’unica punta Mota Carvalho.

QUI SALERNITANA – Out il solo Gyomber. Nicola dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 con Sepe in porta e con una difesa a tre formata da Bronn, Daniljuc e Pirola. In cabina di regia Bohinen con a fianco Lussana Coulibaly e Maggiore mentre sulle corsie esterne agiranno Candreva e Mazzocchi. Davanti Dia, capocannoniee della Salernitana con sei centri all’attivo, e Bonazzoli.

Le probabili formazioni di Monza – Salernitana

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, Caldirola, Marlon, Carlos Augusto, Ranocchia, Rovella, Ciurria, Caprari, Pessina, Mota Carvalho Allenatore: Palladino.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniljuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Candreva; Dia, Botheim. Allenatore: Nicola.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 215 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.