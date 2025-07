Como-Lille 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Como-Lille di Venerdì 18 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

COMO – Venerdì 18 luglio, alle 19:30, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, il Como di Cesc Fàbregasaffronterà il Lille nella prima amichevole stagionale. Un test di livello contro una squadra che é arrivata quinta in Ligue 1. D’altronde calendario delle amichevoli racconta molto delle intenzioni della società. Dal confronto con il Lille, alla partecipazione alla Como Cup (in programma dal 23 al 27 luglio con Ajax, Celtic e Al-Ahli), passando per il prestigioso Trofeo Gamper contro il Barcellona.

Ogni appuntamento è un banco di prova utile per valutare la crescita del gruppo e affermare l’identità del progetto Como anche oltre i confini nazionali. L’ambizione si riflette anche nelle operazioni di mercato: oltre 110 milioni di euro investiti in pochi giorni. Fàbregas vuole una rosa di 22 titolari + 4 giovani, tutti pronti per competere ad alto livello. Tra gli obiettivi di mercato: Morata e Martin Baturina, centrocampista croato valutato 30 milioni. Il tecnico punta a qualificarsi per le coppe europee, ma con un approccio graduale.

Cronaca

1′ TEMPO

Il primo tempo tra Como e Lille si chiude con i lariani avanti 1-0, grazie a una prestazione autoritaria e al gol spettacolare di Strefezza al 30° minuto, frutto di un recupero alto e una conclusione a giro sotto l’incrocio.

Il Como domina la prima frazione, costringendo il Lille nella propria metà campo. Butez, portiere del Como, si è distinto con una doppia parata decisiva su Mukau, mentre Cutrone ha sfiorato il raddoppio di testa. Sfortunato Fadera, costretto al cambio per infortunio, sostituito da Addai.

Il Lille si è reso pericoloso solo in rare occasioni, come il mancino largo di Fernandez-Pardo, ma la squadra fatica a trovare spazi. Ottimo anche l’ingresso di Rispoli, che ha rilevato Sergi Roberto. I lariani chiudono il primo tempo da padroni assoluti del campo.

2′ TEMPO

La prima uscita stagionale del Como si chiude con una vittoria emozionante per 3-2 contro il Lille, al termine di una gara vivace e ricca di colpi di scena.

Nel secondo tempo, i lariani dilagano grazie alla doppietta di Azon, decisivo con due gol da attaccante puro: il primo su assist di Gabrielloni, il secondo costruito da Engelhardt, bravo a servire al centro per il tap-in vincente. Il Como si era già portato avanti nel primo tempo con un gioiello di Strefezza, e nella ripresa ha gestito bene il ritmo, nonostante la rimonta del Lille firmata da Fernandez-Pardo e Lachaab, bravi a sfruttare due imbucate letali.

Numerosi cambi hanno modificato il volto del match, ma la squadra di Fabregas ha saputo tenere botta nella fase finale, gestendo il possesso per difendere il vantaggio. Ottime indicazioni anche dai nuovi innesti e dalla reazione collettiva dopo il pareggio momentaneo.

Primi segnali incoraggianti per il Como, che mostra spirito, gamba e qualità: ingredienti fondamentali per affrontare la nuova stagione.

Tabellino

COMO (ITA): Butez J., Caqueret M., Cutrone P., Da Cunha L., Fellipe Jack, Kone B. L., Roberto S., Smolcic I., Strefezza G., Valle A., Van der Brempt I.. A disposizione: Addai J., Andrealli F., Azon I., Braunoder M., Engelhardt Y., Gabrielloni A., Goldaniga E., Kempf M. O., Le Borgne A., Mazzara C. A., Moreno A., Perrone M., Sgarbi D., Simonetta J., Vigorito M.



LILLA (FRA): Chevalier L., Alexsandro, Bentaleb N., Bouaddi A., Burlet V., Diakite B., Diaoune S., Fernandez-Pardo M., Haraldsson H., Meunier T., Mukau N.. A disposizione: Baret L., Bodart A., Broholm M., Cossier I., Faiz A., Fernandes R., Goffi M., Lachaab Y., Mandi A., Sahraoui O., Sajous T., Toure O.



Reti: al 30' pt Strefezza G. (Como (Ita)) , al 17' st Azon I. (Como (Ita)) , al 42' st Azon I. (Como (Ita)) al 27' st Fernandez-Pardo M. (Lilla (Fra)) , al 33' st Lachaab Y. (Lilla (Fra)) .

Le formazioni ufficiali di Como-Lille

COMO 1907: Butez (30), Strefezza (7), Cutrone (C) (10), Jack (15), Fadera (16), Roberto (20), Smolčić (28), Da Cunha (33), Valle (41), Van Der Brempt (77), Caqueret (80). A disposizione: Vigorito, Sgarbi, Kempf, Goldaniga, Gabrielloni, Moreno, Perrone, Mazzara, Engelhardt, Braunöder, Simonetta, Addai, Le Borgne, Andrealli, Azon.

LILLE: Chevalier (30); Burlet (29), Alexsandro (4), Diakité (18), Meunier (12); Bentaleb (6), Mukau (17); Bouaddi (32), Haraldsson (7), Diaoune (23); Fernandez-Pardo (19). A disposizione: Bodart, Sajous, Touré, Mandi, Cossier, Goffi, Baret, Broholm, Lachaab, Faïz, Sahraoui.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL COMO – Fabregas dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Butez in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Goldaniga e Kempf e sulle fasce da Van der Brempt e Valle. In mediana Caqueret e Perrone. Tra le linee Paz, di supporto all’unica punta Douvikas; sulle fasceJesus Rodriguez e Strefezza

COME ARRIVA IL LILLE – Probabile modulo speculare con Chevalier tra i pali e con Meunier, Diakité, Ribeiro e Burlet pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Bouaddì e André. Unica punta Giroud, supportatad a Haraldsson; ai lati Broholm e Fernandez-Pardo.

Probabili formazioni di Como-Lille

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Jesus Rodriguez, Paz, Strefezza; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Ribeiro, Burlet; Bouaddi, André; Broholm, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud. Allenatore: Bruno Genesio

Dove vedere la partita in TV e streaming

