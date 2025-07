Udinese-NK Opatija 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Udinese-NK Opatija di Venerdì 18 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

FAGAGNA – L’Udinese inaugura la stagione 2025/2026 con la prima amichevole estiva contro l’NK Opatija, formazione della seconda divisione croata. Il match si disputerà venerdì 18 luglio alle ore 17:00 presso il campo sportivo di Fagagna (UD), in via A. Tonutti. Questa sfida rappresenta il primo test per il nuovo tecnico Kosta Runjaic, chiamato a guidare i bianconeri in una stagione di rilancio.

L’incontro sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e valutare la condizione atletica della squadra dopo i primi giorni di ritiro. I biglietti sono acquistabili direttamente in loco: Intero: €10, Ridotto (under 18): €5. Dopo questa amichevole, l’Udinese proseguirà il ritiro in Austria, con altri test in programma, tra cui il prestigioso match contro il Werder Brema il 9 agosto. Nella giornata odierna è stata presentata la nuova home kit 2025-26 riportante la scritta “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Per il calciomercato invece si annuncia la cessione dell’attaccante Lorenzo Lucca al Napoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE-NK OPATIJA]

UDINESE (4-3-3): Maduka Okoye; Kingsley Ehizibue, Matteo Palma, Oumar Solet, Hassane Kamara; Arthur Atta, Jesper Karlstrom, Abdoulaye Camara; Brenner, David Pizarro, Iker Bravo. Allenatore: Kosta Runjaic

UDINESE (4-3-3) 2° T: Sava; Rui Modesto, Kabasele, Buta, Zemura; Lovric, Zarraga, Ballarini; Pafundi, Bayo, Ekkelenkamp. Allenatore: Kosta Runjaic

NK OPATIJA (4-2-3-1): Prskalo; Macolic, Bagadur, Dalic, Usalj; Horvat. Shehu; Stojanovic, Weitzer, Ajayi; Pejanovic. Allenatore: Bogolin

Reti: al 3′ pt Atta, al 35′ pt

Descrizione gol: dopo 3 minuti friulani avanti grazie a un assist di Brenner per Atta con conclude a rete a tu per tu con Prskalo. Poco dopo la mezz’ora arriva il pari Stojanovic lesto a concludere dopo aversi ritagliato uno spazio per calciare

Le formazioni ufficiali di Udinese-NK Opatija

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’amichevole tra Udinese e NK Opatija non è prevista sia trasmessa in diretta tv o streaming tuttavia è possibile restare aggiornati attraverso la nostra diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali.