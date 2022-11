Milan – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Fiorentina di Domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

MILANO – Domenica 13 novembre, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, il Milan di Stefano Pioli affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.

I rossoneri nel turno infrasettimanale non sono andati oltre lo 0-0 in quel di Cremona e questo mezzo passo falso ha portato a otto le distanze che li separano dalla capolista Napoli; ora sono secondi, a pari merito con la Lazio, con 30 punti, frutto di nove vittorie, tre pareggi, due sconfitte, ventisette gol subiti e dodici realizzati. I viola, invece, grazie a un gol realizzato da Jovic nel finale in settimana hanno battuto la Salernitana ottenendo, tra Conference League e campionato, la quinta vittoria consecutiva; sono decimi con 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e cinque partite perse, diciassette realizzate e diciotto incassate. Sono ottantadue i precedenti in Serie A tra le due compagini, a San Siro, con il bilancio di quarantanove successi del Milan, venti pareggi e tredici affermazioni della Fiorentina. L'ultimo confronto risale allo scorso 1 maggio quando finì 1-0 in favore della squadra di Pioli, con gol decisivo di Rafael Leao.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: milan - fiorentina Domenica 13 novembre dalle ore 17:00 le formazioni ufficiali, dalle ore 18:00 la cronaca con commento in diretta del match.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Moro mentre il quarto uomo sarà Di Bello. Al Var Fabbri, assistito da Longo.

Presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare ancora agli infortunati Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Calabria, Saelemaekers e Dest ma ritrova Giroud e Theo Hernandez, che hanno scontato il turno di squalifica. Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1, con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Kjaer e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Messias, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano dovrà ancora fare a meno di Castrovilli, Gollini e Sottil. Il tecnico viola dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-2 con Terracciano in porta e difesa composta al centro da Martinez Quarta e Milenkovic e sulle fasce da Dodò e Biraghi. In mediana Amrabat e Mandragora; unica punta Jovic, supportato da Kouamé, Bonaventura e Ikoné.

Le probabili formazioni di Milan – Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 215 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.