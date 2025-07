Ronzone accoglie il Sassuolo per il ritiro 2025: lavoro in quota, gruppo da plasmare e attesa per le prime amichevoli

RONZONE (TN) – Il Sassuolo Calcio ha ufficialmente inaugurato il proprio ritiro estivo 2025/26, scegliendo nuovamente la tranquillità e l’altitudine di Ronzone, in Alta Val di Non (Trentino), come base per la preparazione alla nuova stagione di Serie A. Dopo la promozione conquistata con determinazione, la squadra neroverde torna in montagna con rinnovato entusiasmo e obiettivi ambiziosi.

Il percorso è iniziato con le consuete visite mediche dal 2 al 4 luglio presso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, seguite da tre giorni di allenamenti al Mapei Football Center di Sassuolo, dove mister Fabio Grosso ha cominciato a impostare il lavoro tecnico e atletico. L’11 luglio, la squadra si è trasferita a Ronzone, dove resterà fino al 28 luglio, alternando sedute sul campo, lavoro in palestra e momenti di team building.

La scelta di Ronzone non è casuale: già apprezzata lo scorso anno, la località offre un ambiente ideale per ritrovare concentrazione e forma fisica. Il gruppo, composto da volti noti e nuovi innesti, è chiamato a costruire fin da subito la propria identità, con particolare attenzione alla fase difensiva e alla gestione del possesso, elementi chiave nel gioco di Grosso.

Al momento, il club non ha ancora ufficializzato il calendario delle amichevoli estive, ma è previsto che vengano comunicate nei prossimi giorni. I tifosi attendono con curiosità di vedere all’opera i nuovi acquisti e di capire quali saranno le gerarchie in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 24 agosto contro il Napoli.

Il ritiro rappresenta dunque un momento cruciale per il Sassuolo: non solo per affinare la condizione fisica, ma anche per cementare lo spirito di squadra e trasmettere fiducia in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.