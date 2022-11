Juventus – Lazio 2-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Lazio del 13 novembre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la quindicesima giornata di Serie A

TORINO – Domenica 13 novembre alle ore 20:45 andrà in scena Juventus – Lazio, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La partita tra bianconeri e biancocelesti che andrà in scena all’Allianz Stadium chiuderà il 2022 di questa Serie A che si fermerà per il mondiale che si svolgerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. La squadra allenata da Allegri arriva alla sfida dopo aver vinto le ultime cinque gare di campionato raggiungendo il quarto posto in solitaria con 28 punti. La Lazio invece è reduce da due vittorie di fila in campionato arrivate entrambe per uno a zero contro Roma e Monza e al momento occupa, insieme al Milan, la seconda posizione in classifica. Sarri non potrà nuovamente fare affidamento su Ciro Immobile che nel turno infrasettimanale di campionato è tornato in campo negli ultimi cinque minuti di gara, ma nella rifinitura di sabato ha accusato nuovamente dolore alla coscia. Anche nella Juventus gli infortuni continuano a fare da padrone, tra gli altri mancheranno alla sfida Chiesa, Vlahovic e Paul Pogba. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 16 maggio quando la Lazio raggiunse la Juventus all’ultimo respiro con la rete di Milinkovic-Savic qualificandosi aritmeticamente in Europa League. La gara sarà affidata a Davide Massa della sezione di Imperia alla sesta direzione di questa sfida, una vittoria per i biancocelesti (Supercoppa 2017), due pareggi e due vittorie dei bianconeri.

La cronaca con commento minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: juventus - lazio 2-0 71' Buona incursione di Cuadrado sulla destra che cerca il tiro a incrociare, respinge con i piedi Provedel. 69' Dentro Gila e Cancellieri per Hysaj e Romero 65' Dentro Chiesa fuori Kostic 63' Dentro Di Maria fuori Kean 61' Occasione importante per Luis Alberto che calcia debolmente senza creare problemi a Szczesny 58' Dentro Vecino e Luis Alberto per Cataldi e Basic 54' RADDOPPIO JUVE!!! KEAN RIBADISCE IN RETE LA RESPINTA DI PROVEDEL SUL MANCINO DI KOSTIC! 49' Tiro improvviso di Milik che cerca di mettere la palla a fil di palo dal vertice sinistro dell'area di rigore, attento Provedel che respinge. 45' Riparte la sfida! INIZIO SECONDO TEMPO 46' Finisce qui il primo tempo. 45' Prova subito a rispondere la Lazio con Milinkovic, la testa di Bremer devia in angolo. 43' KEEEEEAN!!! PALLONETTO SULL'USCITA DI PROVEDEL! JUVENTUS IN VANTAGGIO! 41' Conclusione di Pedro dai 28 metri deviata da Locatelli che per poco non sorprendeva Szczesny- 40' La gara è molto tattica, la Lazio ha prevalenza per quel che riguarda il possesso palla, la Juve attende per poi giocare in contropiede. 33' Prova la girata Milik sul cross di Kostic dal fundo, mura Casale che non permette alla sfera di arrivare in porta. 28' Giallo anche per Milinkovic-Savic 27' Giallo anche per Bremer 25' Giallo per Gatti 19' Grande stop di Milik che dopo aver agganciato la sfera tenta la conclusione sul palo lontano, palla fuori di nulla. 14' Cross di Milinkovic rasoterra a cercare Felipe Anderson, traversone troppo lungo bloccato dal portiere della Juventus. 12' Grande parata di Provedel che blocca la conclusione di Fagioli scoccata con il sinistro dal limite dell'area di rigore. 11' Buon ritmo in questi primi 10 minuti di gara. Le due squadre pressano alte, in particolare la Juventus che cerca di limitare il possesso della squadra di Sarri. 6' Sinistro a incrociare di Kean da posizione defilata, palla larga di qualche metro. 3' Juventus in completo nero, Lazio in tenuta bianca. 0' Si parte! INIZIO PARTITA Ore 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Juventus - Lazio, ultimo match della Seire A prima della sosta per il mondiale. TABELLINO JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Gatti, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic (19'st Chiesa); Milik, Kean (18'st Di Maria). A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Bonucci, Miretti, ugani, Soule, Paredes, Barbieri. Allenatore: Allegri. LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj (24'st Gila), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (13'st Vecino), Basic (13'st Luis Alberto); Romero (24'st Cancelieri), Felipe Anderson, Pedro.A disposizione: Maximiano, Adamonis, Marcos Antonio, Kamenovic, Radu, Bertini. Allenatore: Sarri Reti: 43'pt, 9'st Kean Ammoniti: Gatti (J), Bremer (J), Milinkovic-Savic (L) Recupero: 1'pt

La nota della Lazio sulle condizioni di Immobile

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile ha riportato, durante l’allenamento odierno, un affaticamento a carico della coscia destra. Il calciatore per tale motivo è stato posto a riposo precauzionale e sottoposto a trattamento specifico.” Con questo comunicato la Lazio ha reso noto che Ciro Immobile non parteciperà alla sfida che si svolgerà all’Allianz Stadium.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà ancora fare a meno di molti giocatori a causa dei tanti infortuni che hanno falcidiato la Juventus in questa prima parte del campionato. I bianconeri dovrebbero quindi scendere in campo con il 3-5-2. In porta andrà Szczesny, mentre la linea difensiva sarà formata da Bremer, Bonucci e Danilo. Sulle fasce agiranno Cuadrado e Kostic con Fagioli, Locatelli, Rabiot, a completare il reparto. Il tandem d’attacco sarà formato da Miretti, in lizza per una maglia anche Di Maria, e Milik.

QUI LAZIO – I biancocelesti scenderanno in campo senza Lazzari, per un infortunio rimediato nel primo tempo della gara contro il Monza, e senza Zaccagni. Tra i pali Provedel, in difesa ci saranno Hysaj, Casale, Romagnoli e Marusic. Cataldi ritrova la maglia da titolare con Vecino e Milinkovic ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà formato da Cancellieri, Felipe Anderson e Pedro.

Le parole di Allegri alla vigilia

“È l’ultima, veniamo da un filotto importante, è normale che dobbiamo dare seguito alle cinque vittorie facendo un risultato positivo, sapendo che la Lazio è la seconda miglior difesa del campionato ma soprattutto in trasferta ha preso solamente un gol. È una squadra difficile da battere, lo sappiamo tutti. Le squadre di Sarri sono ben organizzate a livello difensivo e tecnicamente hanno giocatori molto validi che attaccano la profondità, che a campo aperto fanno male oltre a essere buoni palleggiatori.” Poi continua su Vlahovic: “Vlahovic non se la sente, non sta bene. Ha fatto una parte di allenamento anche oggi ma sta fuori. Chiesa domani è a disposizione”.

Le formazioni ufficiali di Juventus – Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Gatti, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Romero, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri

Le probabili formazioni di Juventus – Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri.

STADIO: Allianz Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

