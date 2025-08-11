Italia-Argentina, amichevole di prestigio al PalaDozza: il ritorno dopo 21 anni

Dopo la vittoria sulla Lettonia, gli Azzurri si trasferiscono a Bologna per sfidare l’Argentina il 14 agosto. L’ultima amichevole in Italia prima di EuroBasket 2025, in diretta su Sky Sport Basket

BOLOGNA – Sulla scia dell’entusiasmo scaturito dalla bella vittoria contro la Lettonia ieri sera a Trieste, la Nazionale si è trasferita in giornata a Bologna. Nel capoluogo emiliano, gli Azzurri si alleneranno fino al 13 agosto e giovedì 14 sosterranno l’ultima delle quattro amichevoli in Italia contro l’Argentina al PalaDozza (ore 20.00, live Sky Sport Basket). Biglietti ancora disponibili a questo link.

Da registrare, contro i baltici, l’esordio stagionale in Nazionale di Capitan Nik Melli, a riposo precauzionale a Trento e grande protagonista ieri con 13 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. Con i 5 contro la Lettonia, salgono a 264 gli assist dispensati da Marco Spissu in Azzurro in 61 presenze.

Chiuso il Training Camp di Folgaria e archiviata con due vittorie contro Islanda e Senegal la Trentino Basket Cup, la squadra del CT Gianmarco Pozzecco ha dimostrato sul parquet del PalaTrieste i frutti del buon lavoro che lo staff tecnico sta conducendo con i 14 atleti a disposizione. Tra loro anche Darius Thompson, arrivato in raduno nel pomeriggio del 7 agosto e che sarà a disposizione per il match contro i sudamericani.

La gara del PalaDozza ha un sapore particolare perché non va in scena dal 2004, anno della finale Olimpica di Atene in cui gli Azzurri, dopo aver superato la Lituania in Semifinale, dovettero arrendersi alla “Generacion Dorada” di Ginobili, Scola, Sconochini e compagni.

Altri tempi e altri roster ma rivedere in campo Italia e Argentina 21 anni dopo fa sempre effetto. In campo ad Atene e in panchina a Bologna Gianmarco Pozzecco, che al termine del match vinto con la Lettonia ha parlato di grande entusiasmo ma anche di molto lavoro da fare prima dell’esordio Europeo previsto per il 28 agosto a Limassol contro la Grecia.

Dopo Bologna, il raduno riprenderà al Centro di Preparazione Olimpica di Roma dal 17 al 19 agosto. Il 20 agosto partenza per la Grecia, dove gli Azzurri sono attesi dagli ultimi due probanti test amichevoli: il 21 agosto ancora contro la Lettonia di coach Banchi e il 22 agosto contro i padroni di casa della Grecia. Entrambe le gare si giocheranno ad OAKA alle 19.15 italiane e saranno live su Sky Sport Basket.