In campo per la prima del 2023 con tutte le squadre, spicca il big match Inter – Napoli, apre il Milan a Salerno. In Premier League trasferta del Tottenham e del Barcellona in Copa del Rey

Mercoledì 4 gennaio è il grande giorno del ritorno della Serie A. In campo tutte e venti le protagoniste che animeranno fino dalle ore 12.30 la giornata. Si parte dunque da ben due lunch match con Salernitana – Milan da una parte e Sassuolo – Sampdoria dall’altra. Quindi alle 14.30 troveremo Torino – Verona e Spezia – Atalanta mentre alle 16.30 sarà la volta delle romane impegnate, la Lazio a Lecce e la Roma in casa con il Bologna. La Juventus riparte da Cremona mentre la Fiorentina ospita il Monza, entrambe le partite con fischio d’inizio alle ore 18.30. In serata da non perdere il big match del San Siro Meazza tra Inter e Napoli, importante snodo per il campionato soprattutto dei nerazzurri. Stesso orario, le 20.45 per Udinese – Empoli. Restando in Italia troveremo anche alle 14.30 il sedicesimo di finale di Coppa Italia Serie D tra Portici 1906 e Lamezia Terme. In corso di svolgimenti due partite dalla Pro League Golfo Persico ovvero Aluminium Arak – Foolad con gli ospiti giù avanti 1-0 e Gavadar – Zob Ahan fermi sullo 0-0. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi ricordiamo anche gli altri appuntamenti dai campionati esteri. In Premier League sono tutte serali le sfide in programma, precisamente quattro con la trasferta del Tottenham contro il Crystal Palace. In Grecia si gioca nel pomeriggio la Super League mentre in Marocco spazio alla Botola Pro. Si gioca anche in Turchia, Cipro ed Egitto. Chiudiamo con la Copa del Rey che propone dalle ore 19 ben sei incontri validi per i 16esimi di finale. Trasferta per il Siviglia con il Linares mentre il Real Sociedad, Atletico Madrid e Barcellona sfideranno rispettivamente fuori casa il Logrones, l’Oviedo e l’Intercity.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 GENNAIO 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



CIPRO FIRST DIVISION

AEK Larnaca - Paphos 18:00

Chloraka - Anorthosis 18:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

Pharco - El Gaish 16:00



GRECIA SUPER LEAGUE

Asteras T. - Lamia 16:00

Panetolikos - Atromitos 17:00

PAOK - Aris 19:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Southampton - Nottingham 20:30

Leeds - West Ham 20:45

Aston Villa - Wolves 21:00

Crystal Palace - Tottenham 21:00



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak - Foolad 0-1 (Finale)

Havadar SC - Zob Ahan 1-0 (Finale)



ITALIA COPPA ITALIA SERIE D

Portici 1906 - Lamezia Terme 14:30



ITALIA SERIE A

Salernitana - Milan 0-2 (*)

Sassuolo - Sampdoria 0-2 (*)

Spezia - Atalanta 14:30

Torino - Verona 14:30

Lecce - Lazio 16:30

Roma - Bologna 16:30

Cremonese - Juventus 18:30

Fiorentina - Monza 18:30

Inter - Napoli 20:45

Udinese - Empoli 20:45



MAROCCO BOTOLA PRO

Safi - Moghreb Tetouan 16:00

Maghreb Fez - Berkane 18:15

FUS Rabat - Union Touarga 20:30



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Murcia (Esp) - Brema (Ger) 0-2 (*)

Radnicki 1923 (Srb) - Kolubara (Srb) 2-0 (*)

Plzen (Cze) - Petrin Plzen (Cze) 15:00

Rijeka (Cro) - D. Kubin (Svk) 15:00



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Libano U16 D - Bahrain U16 D 14:00

Giordania U16 D - Palestina U16 D 17:00



SPAGNA COPA DEL REY

Linares - Siviglia 19:00

Pontevedra - Maiorca 19:00

UD Logrones - Real Sociedad 19:00

R. Oviedo - Atl. Madrid 20:00

Alaves - Valladolid 21:00

CF Intercity - Barcellona 21:00



TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa - Alanyaspor 15:00

Kayserispor - Karagumruk 15:00

Galatasaray - Ankaragucu 18:00

Konyaspor - Sivasspor 18:00