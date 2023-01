ROMA – Mercoledì 4 gennaio 2023, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Bologna, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, che riprende dopo la lunga sosta per i Mondiali che si sono svolti in Qatar; calcio di inizio alle ore 16.30.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino, la squadra di Mourinho riparte dalla settima posizione, che occupa con punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, diciotto gol fatti e quattordici subiti. A dicembre i giallorossi hanno battuto Cadice (3-1), Casa Pia (1-0) e Waalwijk (3-0). La formazione di Thiago Motta, dopo il 3-0 contro il Sassuolo, é undicesimo con 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e sei partite perse, venti reti realizzate e venticinque incassate. Nelle recenti amichevoli ha battuto Kapfenberg (9-0), Maiorca (1-2) e Verona (0-1). Sono centoquarantasette i precedenti tra le due compagini con il bilancio di cinquantatré vittorie della Roma, quarantaquattro pareggi e cinquantuno affermazioni del Bologna. Nella passata stagione, all’andata i felsinei guidati dal compianto Mihajlovic si imposero di misura grazie a un gol di Svanberg mente al ritorno finì a reti bianche.

RISULTATO finale: ROMA - BOLOGNA 1-0

SECONDO TEMPO

51' è finita! La Roma batte 1-0 il Bologna grazie a una rete in avvio di Pellegrini su rigore concesso per atterramento di Lucumi in area su Dybala. Lo stesso difensore allo scadere ha avuto la palla del pari ma Abraham ben apppostato ha salvato la porta. Vi ringraziamo per l'attenzione, il nostro pomeriggio sportivo proseguirà dalle 18.30 con Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza

50' chiusura di Smalling in scivolata su Pyyhtia su imbucata in area di Arnautovic, c'è l'angolo! Sul corner Dominguez prolunga la palla pericolosamente verso il secondo palo dove colpisce di testa Lucumi con Abraham che di testa alza sopra la traversa! Nuovo angolo ma nulla di fatto

48' traversone in area di Dominguez per Arnautovic in anticipo su Smalling ma colpisce alto

44' 6 minuti di recupero

41' fermato in posizione di fuorigioco Pellegrini

40' cartellino giallo per Aebisher

37' in campo Pyyhtia per Posch

30' cartellino giallo a Celik che da terra a fermato con una mano il tentativo di Dominguez di crossare quasi dalla bandierina. Sulla punizione palla in area verso il secondo palo per Schouten che sulla pressione di Bove impatta male e non inquadra lo specchio della porta

27' lascia il campo Dybala, visibilmente stanco per Bove

24' giallo a Ferguson per simulazione in area, non c'è sembrato ci fosse un contrasto da parte di Matic. Proteste di Motta che prende un giallo, il VAR conferma la decisione dell'arbitro

22' buon possesso degli ospiti che provano l'imbucata ma difesa molto compatta a impedirlo

20' due novità anche nel Bologna: dentro Schouten per Medel mentre lascia il campo Lykogiannis per Cambiaso

19' due cambi per la Roma: dentro Matic per Tahirovic e Zalewski per El Shaarawy

18' dialogo tra Mancini e Arnautovic che una volta chiarito, si stringolo sportivamente la mano

16' pennellata deliziosa di Dominguez in area per Ferguson che in area prova in scivolata ma non arriva sulla palla

15' tegola per Mouriho, lascia il campo Zaniolo che lascia il campo per Abraham. Uscita probabilmente più precauzionale per lui

11' Aebischer per Soriano il cambio ordinato da Thiago Motta

9' lungo lancio per Orsolini anticipato di testa in area dall'attento Ibanez, c'è il corner. Sugli sviluppi treoccasioni, cross di Orsolini con l'anticipo su Arnautovic quindi una conclusione murata da Smalling. Dal limite raccoglie Lucumi ma tentativo troppo centrale per sorprendere Rui Patricio

3' risponde il Bologna con un cross in area di Orsolini troppo lungo per Dominguez che si era liberato sul palo opposto

2' grande intervento di Skorupski su Zaniolo che su cross basso dal fondo di Celik ha attaccato il primo palo e ha provato a sorprenderlo!

calcio d'avvio battuto dal Bologna, nessun cambio nell'intervallo

si riparte con il secondo tempo all'Olimpico, Roma e Bologna nuovamente in campo

PRIMO TEMPO

47' si chiude il primo tempo tra Roma e Bologna, al momento decide una rete in avvio di Pellegrini direttamente su calcio di rigore concesso per atterramente in area di Lucumi su Dybala. Buona prova di solidità dei giallorossi che senza forzare molto in avanti hanno tuttavia concesso solo una conclusione da fuori area ad Arnautovic. Ci prendiamo una piccola pausa e vi ricordiamo che potete seguire i risultati del 4 gennaio anche degli altri campionati esteri

45' intervento sulla palla di Mancini su Arnautovic che ha avuto la peggio. Intervento dello staff medico che prosegue le sue cure a bordo campo. Slitta il recupero dal momento in cui si è ripreso a giocare con l'attaccante che rientra in campo

44' 1 minuto di recupero

43' pressione di Zaniolo su Lucumi costretto a concedere un corner sempre dalla destra: palla in area per un primo tentativo di testa e poi di piedi per Ibanez, quindi sul secondo palo prova a incrociare la conclusione Zaniolo ma palla larga

41' angolo dalla destra per Roma, batte Pellegrini che pesca in area Dybala: primo tentativo murato da Lucumi, secondo molto pericoloso appena sopra l'incrocio dei pali alla sinistra di Skorupski

39' sponda di Dominguez al limite dell'area per Arnautovic, tentativo con il destro ma rasoterra che si spegne sul fondo. Primo segnale della squadra di Thiago Motta volitiva ma poco incisiva al momento con nessun tiro nello specchio della porta

34' palla recuperata da Cristante a centrocampo, progressione fin dentro l'area dove se la sposta sul sinistro ma conclusione bassa debole

32' intervento deciso a centrocampo di Ibanez su Orsolini proprio davanti l'arbitro che gli mostra il giallo

31' cross dal fondo di Lyogiannis, sul secondo palo tentativo in acrobazia di Orsolini ma si coordina male su marcatura di Ibanez e palla molto alta

30' sembra essersi riorganizzata bene la linea difensiva rossoblù dopo il colpo a freddo del rigore concesso

27' trattenuta vistosa di Soriano su Celik in ripartenza, l'arbitro lo grazia dal cartellino

25' gioco fermo, problemi per Lykogiannis a terra dopo uno scontro con Celik. Intervento dello staff medico e nessun problema per l'esterno giallorosso

22' break del Bologna con Orsolini che cerca sul secondo palo Soriano ma non è sufficientemente preciso

20' tentativo da fuori area di Zaniolo che aveva visto Skorupski leggermente fuori dai pali ma non è preciso

17' conclusione dalla distanza di Mancini con il mancino, a centroarea la devia Zaniolo ma non riesce ad abbassare la conclusione

12' lancio di Dominguez sulla corsa di Lykogiannis ma passaggio troppo lungo e palla sul fondo

11' pressione efficacia sul giovane Tahirovic che perde palla a centrocampo

9' qualche scintilla tra Soumaro ed El Shaarawy, battibecco verbale con l'arbitro che parla con i giocatori

6' LORENZO PELLEGRINI!!! VANTAGGIO DELLA ROMA! Dal dischetto piattone con il destro a fin di palo con Skorupski che si tuffa sul lato opposto

4' RIGORE PER LA ROMA! Bello lo scambio tra Zaniolo e Dybala che sembra in area anticipare Lucumi. Nessun dubbio per l'arbitro, non interviene il VAR

2' lancio di Mancini per El Shaarawy anticipato in area da Posch

si parte con il calcio d'avvio per la Roma in maglia giallorossa , Bologna in maglia bianca

Roma e Bologna fanno il loro ingresso in campo, minuto di raccoglimento per ricordare Pelé e pronti al calcio d'inizio

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, dalle ore 16.30 seguiremo la diretta di Roma - Bologna, prima gara del 2023 per le due squadre.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic (dal 19' st Matic), El Shaarawy (dal 19' st Zalewski); Pellegrini Lo., Zaniolo (dal 15' st Abraham); Dybala (dal 27' st Bove). A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Kumbulla, Karsdorp, Solbakken, Bove, Matic, Zalewski, Camara, Shomurodov, Abraham. Allenatore: José Mourinho.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (dal 37' st Pyyhtia), Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis (dal 20' st Cambiaso); Medel (dal 20' st Schouten), Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano (dall'11' st Aebicscher); Arnautovic. A disposizione: Bagnolini, Sosa, Cambiaso, Aebicscher, Pyyhtia, Moro, Schouten, Sansone, Raimondo. Allenatore: Thiago Motta.

Reti: al 6' pt Pellegrini Lo. (rigore)

Ammonizioni: Ibanez, Thiago Motta (dalla panchina), Celik, Aebisher

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 6 minuti nel secondo tempo

NOTA: Lucumi ha causato un rigore