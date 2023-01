Lecce – Lazio 0-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lecce – Lazio del 4 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la sedicesima giornata di Serie A

LECCE – Mercoledì 4 gennaio alle ore 16.30 andrà in scena Lecce – Lazio, incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al “Via del Mare” le squadre allenate da Baroni e Sarri riprenderanno il cammino in campionato dopo la sosta per i Mondiali svolti in Qatar. I padroni di casa occupano la sedicesima posizione in classifica con otto punti di vantaggio rispetto alla Cremonese terzultima, mentre la Lazio condivide il quarto posto in classifica con l’Inter a quota trenta punti. L’ultimo precedente tra le due squadre risale allo spezzone di campionato post pandemia quando i salentini si imposero per 2-1. La gara sarà affidata al sig. Marinelli della sezione di Tivoli coadiuvato da Perrotti e Garzanelli, il quarto uomo sarà Baroni, mentre al VAR andranno Di Paolo e Di Martino. Sarri potrà ritrovare dal primo minuto Immobile che, dopo l’infortunio rimediato nella sfida del 16 ottobre contro l’Udinese, è sceso in campo solo per cinque minuti contro il Monza il 10 novembre. Probabili dal primo minuti anche Milinkovic-Savic e Vecino che sono stati impegnati con le rispettive nazionali nei Mondiali durante la sosta della Serie A.

La cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: LECCE - LAZIO 0-1 (1°T) 46' Finisce qui il primo tempo 45' 1 di recupero 41' Fase di gara molto nervosa ogni contrasto corrisponde a un litigio. 37' Giallo per Casale 30' Fase di gara molto fisica, si combatte su ogni pallone e i ritmi sono altissimi. 24' Cestina un bellissimo contropiede Basic calciando alto dal limite dell'area di rigore. 23' Passata la metà del primo tempo, Lazio avanti 1-0. 17' Altra occasione per Immobile che ci prova in semirovesciata sul servizio di Milinkovic, palla alta non di molto. 14' CIROOOOO IMMOBILEEEEEE!!!! MOVIMENTO AD ATTACCARE LA PROFONDITA' E DIAGONALE PERFETTO A BATTERE FALCONE! 9' Ottima discesa di Zaccagni sulla sinistra, il cross in mezzo è troppo potente e non trova nessun compagno. 6' Miracolo di Falcone che con un colpo di reni manda in angolo il colpo di testa di Casale 5' giallo per Banda 3' Lecce in classico completo a righe giallo e rosse, Lazio con la seconda divisa bianca 0' Si parte! Inizia Lecce - Lazio PRIMO TEMPO Ore 15.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buon anno e benvenuti nella diretta di Lecce - Lazio. TABELLINO LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. A disposizione: Bleve, Brancolini, Pongracic, Askildsen, Tuia, Di Francesco, Oudin, Voelkerling, Maleh, Ceesay, Lemmens, Pezzella, Rodiguez. Allenatore: Baroni LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Bertini, Marcos Antonio, Vecino, Felipe Anderson, Romero, Cancellieri. Allenatore: Sarri Reti: 14'pt Immobile (LA) Ammoniti: Banda (LE), Casale (LA) Recupero: 1'pt

Formazioni ufficiali Lecce – Lazio

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. A disposizione: Bleve, Brancolini, Pongracic, Askildsen, Tuia, Di Francesco, Oudin, Voelkerling, Maleh, Ceesay, Lemmens, Pezzella, Rodiguez. Allenatore: Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Bertini, Marcos Antonio, Vecino, Felipe Anderson, Romero, Cancellieri. Allenatore: Sarri

La presentazione del match

QUI LECCE – 4-3-3 per i padroni di casa. Falcone sarà l’estremo difensore, in difesa andranno Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo. I tre di centrocampo saranno Gonzalez, Hjulmand e Blind. Ai lati di Colombo, che sarà la punta centrale, agiranno Strefezza e Banda.

QUI LAZIO – Sarri si affiderà al suo solito 4-3-3. Tra i pali andrà Provedel, in difesa ci saranno Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Cataldi avrà le chiavi del centrocampo con Vecino e Milinkovic che si posizioneranno ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà formato da Zaccagni, dal rientrante Ciro Immobile e da Felipe Anderson.

Le probabili formazioni di Lecce – Lazio

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. Allenatori: Marco Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri

STADIO: Via del Mare

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Lazio, valevole per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lecce – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)., per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.