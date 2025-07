Inter su Lookman e Leoni, Juventus accelera per Sancho e Rashford, il Napoli punta Ndoye. Roma vicina a Rios e Wesley

MILANO – Il calciomercato entra nel vivo e le grandi del calcio italiano si muovono con decisione per rinforzare le rispettive rose in vista della nuova stagione.

L’Inter sembra pronta a puntare forte su Ademola Lookman, gioiello dell’Atalanta. L’accordo tra i nerazzurri e il giocatore è stato raggiunto, ma resta da limare la distanza economica con la Dea, che chiede 50 milioni contro i 40 offerti. Sul fronte difensivo, occhi su Giovanni Leoni del Parma, profilo giovane e interessante, seguito anche da Juventus e Milan.

La Juventus piazza il riscatto di Francisco Conceição dal Porto per 32 milioni e intensifica i contatti con il Manchester United per Jadon Sancho. A Torino, però, si guarda anche a Marcus Rashford, giocatore che non rientra più nei piani dei Red Devils.

A Napoli, la dirigenza ha già messo le mani su Lorenzo Lucca, attaccante dalle grandi prospettive, e punta Dan Ndoye del Bologna per dare dinamismo alle fasce. Tornano poi le voci su Milinkovic-Savic, che potrebbe dare nuova linfa al centrocampo partenopeo.

La Roma è vicina alla chiusura con Richard Rios del Palmeiras, operazione da 30 milioni, mentre dalla Serie A brasiliana arriva anche Wesley, giovane talento in orbita giallorossa. Una strategia aggressiva quella del club capitolino, che guarda con attenzione ai mercati sudamericani.

Sul versante Milan, si lavora per portare a San Siro Marc Pubill, terzino in forza all’Almeria. Nonostante l’interesse di Bayern Monaco e PSG, il club ha dichiarato Rafa Leão incedibile, blindando il proprio attaccante di punta per il futuro. . Suggestiva, inoltre, l’ipotesi del ritorno di Davide Calabria, attualmente svincolato.

La Fiorentina sogna Hugo Larsson dell’Eintracht Francoforte per dare qualità e quantità al centrocampo. Bologna: vicino a Federico Bernardeschi, idea Laurienté come sostituto di Ndoye

Infine, il Parma sorprende con l’idea Dusan Tadic, anch’egli svincolato, e punta su William Milovanovic del GAIS per la mediana.