La partita Milan – Torino di Mercoledì 11 gennaio 2023 in diretta: ci sono voluti 120 minuti per decidere il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia ma alla fine a spuntarla sono stati i granata, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Djidji; decide Adopo

Gara secca: chi passa il turno affronterà ai quarti di finale la vincente tra Fiorentina e Sampdoria. La squadra di Pioli debutta ora nella competizione. In campionato domenica sera i rossoneri si sono fatti rimontare un doppio vantaggio dalla Roma nei minuti finali, chiudendo il match sul 2-2; complice il successo del Napoli sul campo della Sampdoria, le lunghezze di distacco in classifica dai partenopei sono diventate sette. Sono secondi a quota 37 grazie un percorso di undici partite vinte, quattro pareggiate e due perse, trentasette reti realizzate e diciotto incassate. La formazione di Juric ha già eliminato il Palermo (0-3) ai trentaduesimi di finale e il Cittadella (0-4) ai sedicesimi. In campionato, dopo l’1-1 ottenuto sul campo della Salernitana, sono decimi a quota 23, con un percorso di sei partite vinte, cinque pareggiate e sei perse, diciotto reti realizzate e diciannove incassate. Sono ventiquattro i precedenti in Coppa Italia tra le due compagini, con il bilancio di otto successi del Milan, sei pareggi e dieci affermazioni del Torino. L’ultimo confronto risale allo scorso 30 ottobre quando, in campionato, a Torino, i padroni di casa si imposero per 2-1.

Cronaca della partita e tabellino

RISULTATO FINALE: MILAN - TORINO 0-1 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO 17' Finita! Il Torino in dieci espugna San Siro e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia 17' pallonetto di Theo Hernandez! Palla sul fondo 16' cross di leao, Milinkoivc Savic manda la palla lontano 15' due minuti di recupero 14' cross di Tonali e presa sicura di Milinkovic Savic 11' tiro di Calabria deviato all'ultimo in corner da Milinkovic Savic, calcio d'angolo che non produce effetti 10' Bayeye devia la palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Leao il tocco di Tomori manda la palla oltre la traversa! 8' VANTAGGIO TORINO! verticalizzazione di Lukic per Bayeye, cross per l'inserimento di Adopo che spiazza Tatarusanu e porta avanti la squadra granata 6' la conclusione di Leao spedisce la palla oltre la traversa! 5' nel Torino dentro Bayeye al posto di Singo 4' nel Milan dentro Calabria per Dest 3' ammonito Linetty per aver allontanato il pallone in occasione di una punizione concessa al Milan 1' inizia l'ultima frazione di gioco PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 15' finisce il primo tempo supplementare. risultato inchiodato sullo 0-0 12' momento favorevole al Torino nonostante l'inferiorità numerica 11' cross basso di Seck ma Linetty non riesce ad approfittarne 9' destro di Linetty! Palla lontanissima dalla porta difesa da Tatarusanu! 5' destro di Leao! Parata di Milinkovic Savic che mette la palla in fallo laterale 3' cross basso di leao per Giroud, chiusura decisiva di Lukic in calcio d'angolo. Sugli sviluppi diel corner la conclusione di Leao termina sul fondo! 1' inizia il primo tempo supplementare SECONDO TEMPO si va ai supplementari 50' nel Torino dentro Adopo al posto di Ricci 50' destro di De Keteleare respinto! 50' lancio lungo di Giroud per Dest, anticipato da Schuurs 49' conclusione di Tonali! Palla altissima sopra la traversa! 47' ammonito Milinkovic Savic per proteste 46' deviazione in corner di Milinkovic Savic su tiro di Giroud. Sugli sviluppi del calcio d'angolo De Keteleare mette la palla sul fondo 45' nel Torino dentro Seck al posto di Miranchuk 44' cinque minuti di recupero 44' giocata acrobatica in area di Giroud che era in fuorigioco 43' cross di Theo Hernandez. Milinkovic Savic esce male ma nessun rossonero ne approfitta 38' altro cambio per Pioli: dentro Bennacer per Vrancx 37' cross di Messias! Respinto! 35' doppio cambio nel Torino: dentro Vojvoda e Linetty al posto di Vlasic e Rodriguez 33' sugli sviluppi del secondo corner battuto da Tonali, respinta di Ricci. Palla ancora a Tonali la cui conclusione viene parata a terra da Milinkovic Savic 32' conclusione di Dest. Deviazione in corner di Schuurs. Sugli sviluppi del calcio d'angolo deviazione ancora in corner del tiro di Kalulu 31' doppio cambio nel Milan: dentro Giroud e Theo Hernandez al posto di Pobega e Gabbia 27' destro di leao che però non inquadra lo specchio della porta! 26' cambio nel Torino: dentro Zima al posto di Sanabria 24' ESPULSO per Djidji per un brutto intervento su Messias 23' sugli sviluppi del calcio d'angolo, corner dall'altra parte. Sugli sviluppi del secondo corner Tatarusanu allontana la palla 22' stupenda giocata di Messias che spreca tutto con un destro impreciso! Palla sul fondo. C'é stat pero una deviazione 21' nel Milan dentro Leao per Saelemaekers e Messias per Diaz 20' cross di Ricci basso e potente, Vlasic non riesce a indirizzare la palla verso la porta 19' sugli sviluppi della punizione battuta da Rodriguez il tiro di Miranchuk viene deviato in angolo. Croner battuto basso sul primo palo, non ci arriva De Keteleare 18' intervento falloso di Saelemaekers ai danni di Rodriguez 17' rilancio impreciso in fallo laterale di Kalulu 15' Singo cerca il cross per Sanabria, Tatarusanu con una mano allontana la palla 14' cross per Pobega, palla respinta da Djidji 13' conclusione di Sanabria deviata in corner. Sugli sviluppi del corner Tomori anticipa Lukic e allontana la palla liberando l'area 10' destro di prima intenzione di Tonali che non inquadra lo specchio della porta! 8' Buongiorno anticipa Diaz mettendo la palla in calcio d'angolo. Sgli sviluppi del corner nuovo calcio d'angolo: sul secondo corer MIlinkovic Savic anticipa Tonali in uscita 5' fuorigioco di rientro di De Keteleare 4' conclusione di Pobega! Milinkovic Savic respinge la palla sulla quale poi De Keteleare non arriva in tempo! 4' cross dalla destra di Lukic per Sanabria al quale non riesce la conclusionedi prima intenzione a pochi passi da Tatarusanu. 1' si riparte! In campo gli stessi ventidue del primo tempo PRIMO TEMPO 45' fine del primo tempo. Si va negli spogliatoi dul risultato di 0-0 44' conclusione di De Keteleare! Milinkovic Savic devia la palla in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner battuta di Diaz ma Pobega non riesce a deviare la palla in rete 43' tiro di Tonali respinto da Djidji, arriva Dest e allontana la palla 40' cross basso di Pobega, respinta bassa di Djidji 39' intervento falloso di Tonali su Sanabria 37' cross di Vlasic per Singo che tenta la conclusione in rovesciata. Ne esce un tiro non pericoloso e Tatarusanu recupera la palla 35' Tonali prova a saltare in velocità Lukic commettendo fallo 33' chiusura tempestiva di Djidji su De Keteleare che era lanciato verso la porta 31' Sanabria non riesce a tenere la palla in campo. Si riparte con la rimessa laterale per il Milan 29' punizione dalla zona di centrocampo battuto da Diaz verso il centro ma nessun compagno arriva sulla palla 27' lancio lungo di Vranck per De Keateleare che non arriva in tempo sulla palla 25' Dest prova la conclusione, c'é una deviazione ma Milinkovic Savic, anche avvantaggiato dall'altezza, riesce a deviare la palla in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner deviazione sul palo di De Keteleare! 23' intervento falloso di Vrancx su Sanabria 21' chiusura provvidenziale di Kalulu su Lukic e retropassaggio per Tatarusanu 18' cross di Singo per Vlasic che non riesce ad arrivare in tempo sul pallone 18' Tomori non riesce ad evitare il fallo laterale 16' avanza Dest ma non riesce ad arrivare al cross in quanto contrastato da Singo 15' richiamo per Schuurs per un intervento brusco su Tomori 14' Brahim Diaz batte la punizione direttamente sul primo palo. Nessun problema per Milinkovic Savic 13' intervento falloso su Dest. Ammonizione per Djidji 11' OCCASIONE TORINO! rilancio sbagliato di Tatarusanu che però riesce a recuperare sul tentativo di incursione di Lukic 11' Tomori chiede un fallo per un intervento di Lukic ma per l'arbitro é tutto regolare 10' il Torino non abbandona l'atteggiamento difensivo che ha intrapreso da inizio partita. Merito del pressing del Milan 10' retropassaggio di Singo per Milinkovic-Savic 8' Rodriguez recupera bene la palla e prova a lanciare Vlasic, che però viene fermato da Tonali 7' lancio lungo di Saelemaekers per Vrancx che non riesce ad evitare il fallo laterale 6' Ricci anticipa Gabbia in fallo laterale 4' fallo di Schuurs su de Keteleare. Batte la punizione Tonali ma la palla viene respinta dalla barriera 4' ottimo spunto di De Keteleare ma sul passaggio a Brahim Diaz interviene Schuurs 3' chiusura di Schuurs su De Keteleare 2' lancio lungo di Pobega per Saelemekers, passaggio a Diaz sul quale Ricci commette fallo 1' Brahim Diaz cerca subito di mettere in difficoltà la difesa avversaria ma viene chiuso in fallo laterale 1' partiti! primo pallone battuto dal Milan le squadre fanno il loro ingresso in campo dirige il match l'arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Moro e dal quarto uomo Marcenaro. Al Var ci sarà Abbattsita, assistito da Nasca. Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Milan-Torino Tabellino MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia (dal 31' st Theo Hernandez), Tomori, Dest (dal 4' stt Calabria); Tonali, Vranckx (dal 38' st Bennacer); Saelemaekers (dal 21' st Leao), Pobega (dal 31' st Giroud), Díaz (dal 21' st Messias); De Ketelaere. A disposizione.: Mirante, Nava; Bozzolan, Calabria; Adli, Bakayoko, Bennacer; Giroud, Lazetić Allenatore.: Pioli. TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (dal 5' stt Bayeye), Lukić, Ricci, Rodríguez (dal 35' st Linetty); Mirančuk (dal 45' st Seck), Vlašić (dal 35' st Vojvoda); Sanabria (dal 26' st Zima). A disposizione.: Berisha, Gemello; Dembélé,; Adopo, Garbett, Gineitis; Karamoh, Radonjić, Seck. Allenatore: Jurić. Reti: all'8 stt Adopo Ammonizioni: Djidji, Milinkovic Savic, Linetty Espulsioni: Djidji (doppia ammonizione) Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 5' nella ripresa, nessun minuto nel promo tempo supplementare e 2 minuti nel secondo tempo supplementare

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Dest; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Pobega, Díaz; De Ketelaere. A disposizione.: Mirante, Nava; Bozzolan, Calabria, Hernández; Adli, Bakayoko, Bennacer; Giroud, Lazetić, Leão, Messias. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukić, Ricci, Rodríguez; Mirančuk, Vlašić; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello; Bayeye, Dembélé, Vojvoda, Zima; Adopo, Garbett, Gineitis, Linetty; Karamoh, Radonjić, Seck. Allenatore: Jurić.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Moro e dal quarto uomo Marcenaro. Al Var ci sarà Abbattsita, assistito da Nasca.

Presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare agli infortunati Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Ballo-Toure e Rebic ma potrebbe recuperare Origi e Messias. Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1, con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Kalulu e Gabbia e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e Pobega. Sulla trequarti Saelemaeers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI TORINO – Indisponibili Singo, Pellegri e Aina. Juric dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e difesa a tre formata da Zima, Schuurs e Buongiorno. In mezzo al campo Lukic e Ricci con Singo e Ricardo Rodriguez pronti a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Sanabria, supportato dai trequartisti Miranchuk e Vlasic.

Le probabili formazioni di Milan – Torino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; De Ketelaere. Allenatore: Stefano Pioli.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, S. Ricci, Ricardo Rodríguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

Curiosità del match

Rafael Leão è uno dei tre giocatori di questa Serie A ad aver già segnato almeno cinque gol e fornito almeno cinque assist (Kvaratskhelia e Barella gli altri due). Sandro Tonali ha preso parte ad almeno un gol per due presenze di Serie A di fila per la prima volta nella competizione.Tutti i tre gol di Pierre Kalulu in Serie A sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (due da corner). Pierre Kalulu non segnava da 25 partite in Serie A, dal 12 marzo 2022 contro l’Empoli. Tommaso Pobega non segnava in Serie A dal 19 dicembre 2021, 27 presenze senza gol. Sandro Tonali ha partecipato a quattro gol (una rete e tre assist) da inizio novembre; nel periodo, solo Marcus Tavernier (cinque), Youcef Belaïli (sei) e Martin Ødegaard (sei) hanno contribuito a più marcature tra i centrocampisti nei top-5 campionati europei. (Fonte: sito ufficiale Milan)

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.