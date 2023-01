Salernitana – Torino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Torino di Domenica 8 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 17° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 12.30

SALERNO – Domenica 8 gennaio 2023, allo Stadio “Arechi” di Salerno, andrà in scena Salernitana – Torino, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023: calcio di inizio alle ore 12.30.

I campani vengono vengono da tre k.o. di fila, ultimo di quali quello per 1-2 contro il Milan nel turno infrasettimanale; sono quattordicesimi a quota 17 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, venti gol fatti e ventisei subiti. Dopo il pari all’Olimpico contro la Roma e quello di mercoledì scorso contro il Verona, i granata sono noni a quota 22, con un percorso di sei partite vinte, quattro pareggiate e sei perse, diciassette reti realizzate e diciotto incassate. Sono quattro i precedenti tra le due compagini, tutti vinti dal Torino. Nella scorsa stagione la squadra di Juric ha espugnato l’Arechi, grazie al rigore trasformato da Belotti.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: SALERNITANA - TORINO Domenica 8 gennaio dalle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Yoshikawa; quarto uomo Giua. Al VAR ci sarà Marini, assistito da Paganessi.

Presentazione del match

QUI SALERNITANA – Assenti gli infortunati Sepe, Maggiore e Mazzocchi mentre rientra Candreva, che ha scontato il turno di squalifica. Nicola dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con in porta il nuovo arrivato Ochoa, che ha debuttato in maniera più che egregia contro il Milan, e con una difesa a tre formata da Lovato, Daniljuc e Fazio. In cabina di regia Radovanovic con a fianco Katanos e Vilhena mentre sulle corsie esterne agiranno Candreva e Bradaric. Davanti Dia e Piatek.

QUI TORINO – Indisponibili Singo, Pellegri e Aina. Juric dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e difesa a tre formata da Dijdij, Schuurs e Rodriguez. In mezzo al campo Lukic e Ricci con Lazaro e Vojvoda pronti a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Sanabria, supportato dai trequartisti Miranchuk e Vlasic.

Le probabili formazioni di Salernitana – Torino

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Radovanovic, Kastanos, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore: Davide Nicola.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite); in streaming, per i solo abbonati Sky, anche su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.