Torino – Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Hellas Verona di Mercoledì 4 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 16° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 14.30

TORINO – Mercoledì 4 gennaio 2023, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino – Hellas Verona, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, che riprende dopo la lunga pausa per i Mondiali che si sono svolti in Qatar: calcio di inizio alle ore 14.30.

Indice

Dopo il pari all’Olimpico contro la Roma, i granata sono noni a quota 21, con un percorso di sei partite vinte, tre pareggiate e sei perse, sedici reti realizzate e diciassette incassate. A dicembre la squadra di Juric ha vinto di misura contro i catalani dell’Espanyol e 1-4 contro il Monza mentre ha pareggiato per 1-1 con l’Almeria e 0-0 con a Cremonese. Gli scaligeri, reduci da ben dieci sconfitte consecutive, ultima delle quali quella casalinga per 1-2 contro lo Spezia che é costata la panchina a Bocchetti, é ultimo, in solitaria, con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e dodici partite perse, dodici reti realizzate e ventinove incassate. A dicembre i gialloblù hanno pareggiato a reti bianche con l’Istra e perso di misura col Bologna. Sono complessivamente quaranta i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di diciannove vittorie del Torino, diciassette pareggi e quattro affermazioni del Verona. Nella passata stagione la squadra di Juric ha vinto entrambe le occasioni col risultato di 1-0.

Cronaca della partita con commento e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO - VERONA Mercoledì 4 gennaio 2023 dalle ore 13.30 le formazioni ufficiali, dalle 14.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Federico Dionisi della sezione de L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale di Genova e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore; quarto ufficiale Lorenzo Maggioni di Lecco. Al Var Luca Banti di Livorno, assistito da Marco Guida di Torre Annunziata.

Presentazione del match

QUI TORINO – Indisponibili Singo, Pellegri, Ilkhan e Aina. Juric dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e difesa a tre formata da Dijdij, Schuurs e Rodriguez. In mezzo al campo Lukic e Ricci con Lazaro e Vojvoda pronti a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Sanabria, supportato dai trequartisti Miranchuk e Vlasic.

QUI HELLAS VERONA – Zaffaroni dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta e con una linea difensiva a tre formata da Dawidowicz, Günter e Ceccherini. In mezzo al campo Tameze e Hongla mentre sulle corsie esterne agiranno Depaoli e Doig. Davanti Henry, supportato da Hrustic e Verdi.

Le probabili formazioni di Torino – Hellas Verona

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Juric

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Depaoli, Hongla, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. Allenatore: Zaffaroni

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 215 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.